Η Μέγκαν Μαρκλ είχε ενημερώσει από το 2019 για την ύπαρξη επιστολής που περιείχε σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του πατέρα της, Τόμας Μαρκλ. Επτά χρόνια αργότερα, η αστυνομία του Λονδίνου ζητά από την αρμόδια υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου να εξετάσει εάν το έγγραφο θα έπρεπε να είχε διαβιβαστεί στις δικαστικές αρχές.

Η εξέλιξη έρχεται μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις στις Φιλιππίνες, όπου η αστυνομία ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκε «σημαντική ποσότητα υλικού παιδικής πορνογραφίας» στην πρώην κατοικία του Τόμας Μαρκλ, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Η δούκισσα του Σάσεξ δήλωσε «βαθιά συγκλονισμένη» από τις αποκαλύψεις και ανέφερε ότι, μετά από προηγούμενες καταγγελίες, δεν είχε επιτρέψει στον πατέρα της να γνωρίσει τα παιδιά της.

Ο 82χρονος Τόμας Μαρκλ απέρριψε τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «ένα σωρό ψέματα».

Τι περιείχε η επιστολή για τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ

Η επιστολή είχε σταλεί το 2019 στην αστυνομία που ήταν αρμόδια για την προστασία των μελών της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Τότε, η Μέγκαν Μαρκλ είχε αναφέρει ότι είχε πληροφορηθεί την ύπαρξή της και ότι περιλάμβανε «ανησυχητικές και εξαιρετικά προβληματικές καταγγελίες» σχετικά με τον πατέρα της.

Σε ανακοίνωσή του, ο αστυνομικός διευθυντής Άνταμ Σλονέτσκι εξήγησε ότι ο συντάκτης της επιστολής είχε επικαλεστεί ανησυχίες για την ασφάλεια της δούκισσας, ωστόσο το περιεχόμενό της δεν αφορούσε στην πραγματικότητα ζητήματα ασφαλείας.

«Ο συντάκτης εκείνης της επιστολής δήλωνε ότι ήθελε να εκφράσει τις ανησυχίες του σχετικά με την ασφάλεια της δούκισσας του Σάσεξ. Παρόλο που η επιστολή δεν περιείχε στην πραγματικότητα καμία πληροφορία σχετική με ζητήματα ασφαλείας, περιλάμβανε ορισμένες καταγγελίες για φερόμενες παραβάσεις της νομοθεσίας που είχαν διαπραχθεί εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου», δήλωσε ο Σλονέτσκι.

Η απόφαση για εσωτερική διερεύνηση

Η Μητροπολιτική Αστυνομία είχε παραδεχτεί το Σάββατο ότι η επιστολή δεν είχε διαβιβαστεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Αρχικά, είχε ανακοινώσει ότι εξετάζει εάν η υπόθεση έπρεπε να παραπεμφθεί στη μονάδα εσωτερικών υποθέσεων.

Η παραπομπή πραγματοποιήθηκε τελικά, όπως επιβεβαίωσε ο Σλονέτσκι, ανακοινώνοντας ότι έχει υποβληθεί σχετική αναφορά. Παράλληλα, η αστυνομία του Λονδίνου πρόκειται να επικοινωνήσει με «αρκετές αρμόδιες ξένες αστυνομικές δυνάμεις σχετικά με τους ισχυρισμούς που περιέχονται σε αυτήν την επιστολή».

Την Παρασκευή, πηγή με γνώση της υπόθεσης είχε δηλώσει ότι η Μητροπολιτική Αστυνομία δεν είχε διεξαγάγει ποτέ έρευνα για τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ και ότι δεν τον ερευνούσε ούτε τότε.