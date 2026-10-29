Κλιμακώνεται στις ΗΠΑ η έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης για μια ασυνήθιστη εκλογική υπόθεση στην Αλάσκα, όπου ένας Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος διεκδικεί έδρα στη Γερουσία έχοντας σχεδόν το ίδιο ονοματεπώνυμο με τον εν ενεργεία γερουσιαστή και επίσημο υποψήφιο του κόμματος, Νταν Σάλιβαν.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Νταν Τζ. Σάλιβαν, η συμμετοχή του οποίου στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με το ενδεχόμενο σύγχυσης των ψηφοφόρων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης εξέδωσε την Πέμπτη περισσότερες από 40 κλητεύσεις στο πλαίσιο της έρευνας.

Μεταξύ των αποδεκτών περιλαμβάνονται πρόσωπα από τα εκλογικά επιτελεία τόσο του Νταν Τζ. Σάλιβαν όσο και της υποψήφιας των Δημοκρατικών, Μαίρη Πελτόλα.

Το δημοσίευμα των New York Times για την υποψηφιότητα

Η υπόθεση απέκτησε νέα διάσταση μετά από δημοσίευμα των New York Times την Τετάρτη, σύμφωνα με το οποίο το επιτελείο της Πελτόλα φέρεται να είχε εμπλοκή στη στρατολόγηση του Νταν Τζ. Σάλιβαν ως υποψηφίου για τη Γερουσία.

Η συγκεκριμένη πληροφορία βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς ο υποψήφιος έχει σχεδόν το ίδιο όνομα με τον εν ενεργεία Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή.

Η ομοιότητα των ονομάτων εγείρει ερωτήματα για το κατά πόσο θα μπορούσε να επηρεαστεί η επιλογή των ψηφοφόρων, ιδιαίτερα σε μια αναμέτρηση που ενδέχεται να κριθεί με μικρή διαφορά.

Πάντως, η αναφερόμενη εμπλοκή του επιτελείου της Δημοκρατικής υποψήφιας δεν συνιστά από μόνη της απόδειξη παράνομης ενέργειας.

🚨ALASKA, HOW TO RANK🚨 Peltola schemed to trick Alaskans thinking we’re dumb. We’re smart. In order to ensure we hold onto this seat, rank: 1. Republican Incumbent Dan S. Sullivan 2. Republican Gerald Heikes 3. Daniel J. Sullivan, Jr DO NOT RANK MARY PELTOLA https://t.co/y60nXx6Uwg — Dan Sullivan (@DanSullivan_AK) October 29, 2026

Αίτημα να μην επικυρωθεί το αποτέλεσμα υπό προϋποθέσεις

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το υπουργείο Δικαιοσύνης κατέθεσε επίσης αίτημα με το οποίο ζητά να μην επικυρωθούν τα αποτελέσματα των εκλογών στην περίπτωση που ο εν ενεργεία γερουσιαστής Νταν Σάλιβαν ηττηθεί με μικρή διαφορά.

Η εξέλιξη αυτή προσθέτει νέα ένταση στην εκλογική αναμέτρηση της Αλάσκας, λίγες ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η έκδοση των κλητεύσεων σηματοδοτεί την επέκταση της έρευνας, χωρίς ωστόσο να συνεπάγεται ότι έχει αποδειχθεί εκλογική παρανομία ή ότι τα πρόσωπα που καλούνται να παράσχουν στοιχεία έχουν διαπράξει αδίκημα.

Ξεχωριστή έρευνα για τους εκλογικούς καταλόγους της Καλιφόρνιας

Την ίδια ώρα, η αμερικανική κυβέρνηση κινείται και σε ένα δεύτερο εκλογικό μέτωπο, ξεκινώντας ποινική έρευνα σχετικά με τους εκλογικούς καταλόγους της Καλιφόρνιας.

Αντικείμενο της έρευνας είναι ο ισχυρισμός ότι στους καταλόγους περιλαμβάνονται χιλιάδες πρόσωπα που δεν διαθέτουν αμερικανική υπηκοότητα.

Προς το παρόν, από τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί δεν προκύπτει ότι ο ισχυρισμός αυτός έχει επιβεβαιωθεί ή ότι τα φερόμενα πρόσωπα έχουν ψηφίσει.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ -ΜΠΕ οι δύο έρευνες εξελίσσονται ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από τη διεξαγωγή και την ακεραιότητα της εκλογικής διαδικασίας στις ΗΠΑ.