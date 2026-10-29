Επτά υποψηφιότητες για τη διαδοχή του Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους στην ηγεσία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) κατατέθηκαν από κράτη-μέλη του Οργανισμού, όπως γνωστοποιήθηκε με επίσημη ανακοίνωση την Πέμπτη (29/10).

Η διαδικασία για την ανάδειξη του νέου γενικού διευθυντή αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2027, κατά την 80ή Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας, ενώ η ανάληψη των καθηκόντων του έχει προγραμματιστεί για τις 16 Αυγούστου του ίδιου έτους.

Ποιοι διεκδικούν την ηγεσία του ΠΟΥ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, οι επτά υποψήφιοι είναι η Χάναν Μοχάμεντ Αλ Κουάρι, η Χάναν Μπάλκι, ο Χανς Χένρι Κλούγκε, η Μαρία Νέιρα, ο Μπούντι Γκουνάντι Σαντίκιν, ο Λι Σονγκ και ο Γκεβόργκ Ταμαμιάν.

Οι υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις θέσεις και τις προτεραιότητές τους στους εκπροσώπους των κρατών-μελών κατά τη διάρκεια ειδικής διαδικασίας που θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2026, στην έδρα του ΠΟΥ στη Γενεύη.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί δημόσια μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Οργανισμού, με δυνατότητα παρακολούθησης και στις έξι επίσημες γλώσσες του.

Πώς θα επιλεγεί ο διάδοχος του Γκεμπρεγέσους

Η εκλογή του νέου επικεφαλής θα πραγματοποιηθεί σε διαδοχικά στάδια.

Αρχικά, κατά την 160ή σύνοδό του στις αρχές του 2027, το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΠΟΥ θα περιορίσει τον αριθμό των υποψηφίων σε πέντε. Στη συνέχεια, έπειτα από συνεντεύξεις και αξιολόγηση, θα επιλέξει έως τρία πρόσωπα, τα οποία θα προκριθούν στην τελική διαδικασία.

Για τις 15 Μαρτίου 2027 έχει προγραμματιστεί δεύτερη δημόσια παρουσίαση των υποψηφίων που θα έχουν προκριθεί, πριν από την τελική απόφαση της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας τον Μάιο.

Η επιλογή του νέου γενικού διευθυντή θα γίνει με μυστική ψηφοφορία των κρατών-μελών.

Ολοκληρώνεται η δεκαετής θητεία του Γκεμπρεγέσους

Ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους βρίσκεται στην ηγεσία του ΠΟΥ από το 2017, έχοντας εξασφαλίσει δεύτερη πενταετή θητεία το 2022.

Η σημερινή θητεία του ολοκληρώνεται στις 15 Αυγούστου 2027, ενώ το καταστατικό πλαίσιο του Οργανισμού επιτρέπει σε κάθε γενικό διευθυντή να υπηρετήσει έως δύο πενταετείς θητείες.

Ο νέος επικεφαλής θα αναλάβει την ευθύνη για τον συντονισμό της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της δημόσιας υγείας, την αντιμετώπιση υγειονομικών απειλών και την εποπτεία των δραστηριοτήτων του Οργανισμού.