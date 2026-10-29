Ο Ολυμπιακός δήλωσε τον Τζον Κόντσαρ στο ρόστερ του για τη Euroleague και δεν αποκλείεται να κάνει ντεμπούτο στον αγώνα της Παρασκευής (30/10) με την Αρμάνι Μιλάνο στη Sunel Arena.

Την παραμονή της αναμέτρησης με τη Μπεσίκτας ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε τονίσει στις δηλώσεις του πως το ιδανικό θα ήταν να έμπαινε άμεσα στο παρκέ ο νεοαποκτηθείς Αμερικανός γκαρντ λόγω των απουσιών που υπάρχουν.

Ο Κόντσαρ δεν γινόταν, φυσικά, να παίξει με τη Μπεσίκτας καθώς προσγειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (27/10) στην Αθήνα, είναι ανοιχτό όμως το ενδεχόμενο να παίξει κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο την Παρασκευή (30/10).

Ο Ολυμπιακός δήλωσε ήδη τον 30χρονο Αμερικανό στο ρόστερ του στη Euroleague, έχει επομένως δικαίωμα συμμετοχής στο ματς με τους Ιταλούς και από εκεί και πέρα ο Μπαρτζώκας είναι αυτός που θα αποφασίσει αν θα τον συμπεριλάβει ή όχι στη 12άδα.

Ο Κόντσαρ, ο οποίος μέτρησε 363 συμμετοχές στο NBA με τους Μέμφις Γκρίζλις και Γιούτα Τζαζ, υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους» και στις πρώτες του δηλώσεις μετά την άφιξή του στην Αθήνα είχε ερωτηθεί, μεταξύ άλλων, για όσα έχει δει από τη νέα του ομάδα.

«Τρομερή κυκλοφορία της μπάλας έχουμε, για να είμαι ειλικρινής. Όλοι αλλάζουν την μπάλα με μεγάλη ταχύτητα από τη μία πλευρά του παρκέ στην άλλη. Δεν είναι στατικά τα plays μας καθόλου και είμαι έτοιμος να πάω και εγώ με το πλάνο του προπονητή», ήταν η απάντησή του.