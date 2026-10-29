Τη δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι τα γράμματα και τους αριθμούς στις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων τους θα αποκτήσουν οι οδηγοί στην Ιταλία, σύμφωνα με νέα ρύθμιση που περιλαμβάνεται στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2027.

Το μέτρο προβλέπει την καθιέρωση εξατομικευμένων πινακίδων κυκλοφορίας, δίνοντας στους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών τη δυνατότητα να διαμορφώνουν τον συνδυασμό χαρακτήρων σύμφωνα με τις προσωπικές τους προτιμήσεις.

Ωστόσο, η επιλογή αυτή θα συνοδεύεται από πρόσθετο οικονομικό κόστος.

Πόσο θα κοστίζουν οι εξατομικευμένες πινακίδες

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ρύθμισης, το κόστος για την απόκτηση εξατομικευμένης πινακίδας αυτοκινήτου θα ανέρχεται στα 600 ευρώ, ενώ για τις μοτοσικλέτες το αντίστοιχο ποσό θα είναι 360 ευρώ. Η εφαρμογή του μέτρου προγραμματίζεται για τα τέλη Απριλίου του 2027.

Οι οδηγοί θα μπορούν να επιλέγουν τον συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών που επιθυμούν, ωστόσο θα υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί. Ειδικότερα, θα απαγορεύονται συνδυασμοί που θεωρούνται προσβλητικοί, ασαφείς ή αμφιλεγόμενοι.

Μελόνι: «Η δημιουργικότητα των Ιταλών μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο»

Στη νέα δυνατότητα αναφέρθηκε και η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, η οποία σχολίασε με χιούμορ τις επιλογές που θα έχουν πλέον οι ιδιοκτήτες οχημάτων.

«Όποιος θέλει θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τη φαντασία του, με το σχετικό οικονομικό κόστος. Και κάτι μου λέει ότι η δημιουργικότητα των Ιταλών μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο», δήλωσε.

Τι ισχύει σήμερα στις ιταλικές πινακίδες

Μέχρι σήμερα, οι συνήθεις πινακίδες κυκλοφορίας στην Ιταλία ακολουθούν ένα προκαθορισμένο σύστημα επτά χαρακτήρων.

Συγκεκριμένα, αποτελούνται από δύο γράμματα, ακολουθούμενα από τρεις αριθμούς και δύο ακόμη γράμματα, όπως για παράδειγμα AB 123 CD.

Με τη νέα ρύθμιση, οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα αποκτήσουν τη δυνατότητα προσωπικής επιλογής του συνδυασμού, υπό τους περιορισμούς που θα προβλέπει το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ το μέτρο εντάσσεται στις αλλαγές που περιλαμβάνονται στον ιταλικό προϋπολογισμό για το επόμενο έτος, με την έναρξη εφαρμογής του να τοποθετείται την άνοιξη του 2027.