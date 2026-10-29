Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό ηλεκτροπληξίας με θύμα έναν 22χρονο στα Καλύβια Αγρινίου, καθώς ο νεαρός άφησε την τελευταία του πνοή το απόγευμα της Πέμπτης, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agrinionews.gr, ο 22χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία ενώ πραγματοποιούσε εργασίες σε αποθήκη της περιοχής, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των κατοίκων, οι οποίοι αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ.

Τον μετέφεραν στο νοσοκομείο για να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος

Οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο, στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν την ταχύτερη δυνατή παροχή ιατρικής βοήθειας, αποφάσισαν να μεταφέρουν οι ίδιοι τον νεαρό στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Εκεί, το ιατρικό προσωπικό κατέβαλε προσπάθειες για να τον κρατήσει στη ζωή, ωστόσο η κατάστασή του αποδείχθηκε κρίσιμη.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 22χρονος δεν κατάφερε να επιβιώσει και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο πένθος η τοπική κοινωνία

Η είδηση του θανάτου του νεαρού έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία των Καλυβίων Αγρινίου.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η ηλεκτροπληξία δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί και παραμένουν υπό διερεύνηση.