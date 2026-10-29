Στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας για την υπόθεση του Άγγελου Γιαννακόπουλου, γνωστού ως «Mr. Χωριάτικο», βρίσκονται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Μύκονο, ένα δίκτυο εταιρειών που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη οικονομικών στοιχείων και αναλήψεις μετρητών εκατομμυρίων ευρώ.

Από φούρνους και καταστήματα τουριστικού ενδιαφέροντος μέχρι γνωστά εστιατόρια και επιχειρήσεις σε παραλίες του νησιού, η έρευνα των Αρχών φέρεται να αποκαλύπτει ένα εκτεταμένο πλέγμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με κοινά σημεία αναφοράς εταιρείες, υπομισθώσεις και συσσωρευμένες οφειλές.

Η Μύκονος, με την έντονη τουριστική κίνηση και τους υψηλούς τζίρους κατά τη θερινή περίοδο, βρίσκεται στο επίκεντρο των αποκαλύψεων για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το δίκτυο που αποδίδεται στον Άγγελο Γιαννακόπουλο.

Η εταιρεία-ομπρέλα και το σύστημα των διαδοχικών μισθώσεων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που παρουσιάστηκαν, κομβικό ρόλο στο επιχειρηματικό σχήμα φέρεται να είχε η εταιρεία «AG CATERING INVESTEMENTS», η οποία περιγράφεται ως εταιρεία-ομπρέλα.

Από αυτήν φέρεται να ξεκινούσε ένα σύστημα διαδοχικών μισθώσεων, το οποίο περιγράφεται ως «μπαμπούσκα». Μέσω διαφορετικών εταιρειών, οι οποίες εμφανίζονταν με έδρα την Αθήνα, αναπτύσσονταν επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Μύκονο.

Κατά τα ίδια στοιχεία, ορισμένες από τις εταιρείες εμφάνιζαν μηδενικούς ισολογισμούς και στη συνέχεια εξαφανίζονταν από το επιχειρηματικό προσκήνιο, όταν αναζητούνταν από τις Αρχές για οφειλές. Η έρευνα εξετάζει τον ρόλο των εταιρικών σχημάτων, καθώς και το κατά πόσο χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας.

Οι 4.441 ύποπτες αναλήψεις και τα ποσά εκατομμυρίων ευρώ

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στις αναλήψεις μετρητών που καταγράφηκαν κατά την περίοδο 2020-2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, εντοπίστηκαν 4.441 ύποπτες συναλλαγές αναλήψεων, συνολικού ύψους 19.925.776,80 ευρώ.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται επίσης αναλήψεις που συνδέονται με επιχειρήσεις του κλάδου των strip clubs στην Αττική και τη Μύκονο. Το συνολικό ποσό που αναφέρεται για τις συγκεκριμένες συναλλαγές ανέρχεται σε 24.890.696,33 ευρώ.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το δίκτυο φέρεται να είχε υπό τον έλεγχό του περίπου 20 καταστήματα στη Μύκονο. Οι Αρχές εξετάζουν πώς διακινούνταν τα χρήματα και εάν μέρος των εσόδων χρησιμοποιήθηκε για την απόκτηση πολυτελών αυτοκινήτων, ρολογιών και κοσμημάτων.

Τα 11,7 εκατ. ευρώ από τις επιχειρήσεις της Μυκόνου

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, 11.698.326,43 ευρώ συνδέονται με οικονομική δραστηριότητα επιχειρήσεων στη Μύκονο.

Οι δραστηριότητες του δικτύου φέρεται να εκτείνονταν σε σημεία υψηλής εμπορικής και τουριστικής κίνησης, μεταξύ των οποίων η Ακτή Καμπάνη, στον κεντρικό Γιαλό της Χώρας Μυκόνου.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, επιχειρήσεις με σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές:

Πρώτη επιχείρηση: Ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 2,03 εκατ. ευρώ.

Ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 2,03 εκατ. ευρώ. Δεύτερη επιχείρηση: Οφειλές 1,75 εκατ. ευρώ.

Οφειλές 1,75 εκατ. ευρώ. Τρίτη επιχείρηση: Χρέη 755.000 ευρώ.

Χρέη 755.000 ευρώ. Τέταρτη επιχείρηση: Οφειλές 3,78 εκατ. ευρώ.

Η τέταρτη επιχείρηση φέρεται να δραστηριοποιούνταν στο Καλό Λιβάδι της Μυκόνου.

Κατά τα στοιχεία της έρευνας, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στο νησί εμφανίζονταν να έχουν κοινή έδρα στην Καλλιθέα Αττικής, ενώ ως εκπρόσωποί τους φέρονται να εμφανίζονταν διαφορετικά πρόσωπα, τα οποία εξετάζεται εάν λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι.

Στο μικροσκόπιο γνωστό beach bar στην Παράγκα

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και σε γνωστό beach bar στην περιοχή της Παράγκας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η επιχείρηση φέρεται να εμπλεκόταν σε διαδοχικές υπομισθώσεις χώρων στον αιγιαλό, ενώ οι οφειλές που συνδέονται με την υπόθεση φτάνουν τις 763.000 ευρώ.

Οι συγκεκριμένες μισθώσεις και οι οικονομικές εκκρεμότητες αποτελούν μέρος της έρευνας για τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονταν και λειτουργούσαν οι επιχειρήσεις που συνδέονται με το υπό διερεύνηση δίκτυο.

Ο περιοριστικός όρος για τον Άγγελο Γιαννακόπουλο και ο αστυνομικός-πληροφοριοδότης

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος φέρεται να τελεί από το 2025 υπό τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, στο πλαίσιο προηγούμενης υπόθεσης που αφορούσε καταγγελίες για δωροδοκία αστυνομικού στη Μύκονο, με στόχο την ενημέρωση για επικείμενους ελέγχους στα καταστήματά του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν, στην υπόθεση εξετάζεται και ο ρόλος εν ενεργεία αστυνομικού, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε ως πληροφοριοδότης του κυκλώματος, μεταφέροντας πληροφορίες για τις κινήσεις των Αρχών.

Η συγκεκριμένη πτυχή θεωρείται κρίσιμη για την έρευνα, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να αποσαφηνίσουν πώς λειτουργούσε το δίκτυο, ποια πρόσωπα είχαν ενεργό ρόλο και με ποιον τρόπο φέρεται να εξασφαλιζόταν η ενημέρωση για επικείμενους ελέγχους.

Τα στοιχεία για τις εταιρείες, τις αναλήψεις εκατομμυρίων ευρώ, τις οφειλές και τις σχέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων προσώπων βρίσκονται στο επίκεντρο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Οι αναφορές σε εμπλοκή προσώπων και επιχειρήσεων αποδίδονται στα στοιχεία της έρευνας και στις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί. Η ποινική ευθύνη των εμπλεκομένων κρίνεται από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.