Τρεις άνδρες, οι οποίοι φέρονται να επιχείρησαν να κλέψουν χαλκοσωλήνες από πολυκατοικία στην Πλάκα, έχουν ταυτοποιηθεί από τις Αρχές ως ύποπτοι για την πρόκληση της φονικής έκρηξης που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους πριν από περίπου έναν μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κατά την προσπάθειά τους να αποσπάσουν σωλήνες έκοψαν αγωγό φυσικού αερίου, προκαλώντας διαρροή που φέρεται να οδήγησε στην έκρηξη.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας είχε το βιντεοληπτικό υλικό που εξέτασαν οι αρμόδιοι ερευνητές. Σε αυτό, σύμφωνα με τις πληροφορίες, καταγράφονται τρεις άνδρες να εισέρχονται στο τριώροφο κτίριο λίγες ώρες πριν από την έκρηξη και να αποχωρούν τρέχοντας, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, κρατώντας ένα κομμάτι χαλκοσωλήνα.

Παράλληλα, εργαστηριακές εξετάσεις στο Πολυτεχνείο φέρεται να βοήθησαν στον εντοπισμό του ακριβούς σημείου από το οποίο διέρρευσε το φυσικό αέριο.

Πώς φέρεται να προκλήθηκε η φονική έκρηξη στην Πλάκα

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ο ΑΝΤ1, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, τα οποία διερεύνησαν την υπόθεση, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η έκρηξη συνδέεται με την κλοπή και την πρόκληση ζημιάς σε σωλήνα παροχής φυσικού αερίου.

Οι τρεις άνδρες, ένας υπήκοος Αλβανίας και δύο Έλληνες, φέρονται να προσέγγισαν την πολυκατοικία τα ξημερώματα της ημέρας της τραγωδίας, με σκοπό να αφαιρέσουν χαλκοσωλήνες.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, δύο από αυτούς μπήκαν στο κτίριο και κατευθύνθηκαν προς το κλιμακοστάσιο χωρίς ανοίγματα, όπου βρισκόταν το ρολόι. Στην προσπάθειά τους να αποσπάσουν τους σωλήνες, φέρονται να έκοψαν έναν από τους αγωγούς φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή.

Το αέριο διαχύθηκε στους χώρους της πολυκατοικίας και, σύμφωνα με το σενάριο που εξετάζουν οι ερευνητές, συσσωρεύτηκε στον δεύτερο όροφο, όπου διέμενε ηλικιωμένο ζευγάρι.

Η έκρηξη φέρεται να σημειώθηκε όταν η γυναίκα σηκώθηκε και ενδεχομένως ενεργοποίησε κάποιον ηλεκτρικό διακόπτη, προκαλώντας την ανάφλεξη του αερίου. Το ακριβές τι προηγήθηκε της έκρηξης αποτελεί μέρος της διερεύνησης της υπόθεσης.

Οι τρεις άνδρες έχουν ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ενώ οι Αρχές αναζητούν τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Το σχολικό που πέρασε λίγο πριν από την έκρηξη

Συγκλονιστικές είναι και οι εικόνες από τα δευτερόλεπτα πριν από τη φονική έκρηξη στην Πλάκα. Σε φωτογραφία-ντοκουμέντο που δημοσίευσε ο ΑΝΤ1, διακρίνεται μαύρο βαν, το οποίο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ήταν σχολικό όχημα και πέρασε μπροστά από το κτίριο λίγο πριν αυτό τιναχθεί στον αέρα.

Στην εικόνα φαίνονται φλόγες τόσο στους επάνω ορόφους όσο και στο ισόγειο, στοιχείο που αποτυπώνει την έκταση της έκρηξης και της φωτιάς που ακολούθησε.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, στο σχολικό επέβαιναν 12 μαθητές, οι οποίοι γλίτωσαν από καθαρή τύχη, καθώς το όχημα πέρασε από το σημείο ελάχιστο χρόνο πριν από την έκρηξη.

Το βιντεοληπτικό υλικό που παρουσιάζεται καταγράφει τη διέλευση του σχολικού και, λίγο αργότερα, τη φονική έκρηξη. Οι εικόνες αναδεικνύουν πόσο οριακή ήταν η χρονική απόσταση ανάμεσα στη διέλευση του οχήματος και την τραγωδία που συγκλόνισε την περιοχή.

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται, με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η διαρροή φυσικού αερίου και η έκρηξη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ανθρώπων.