Η έφεση του Βόλου για την αφαίρεση τριών βαθμών για την υπόθεση Σούντγκρεν απορρίφθηκε και ο Αχιλλέας Μπέος με δήλωσή του κάνει λόγο για ντροπή, με την ΠΑΕ να ετοιμάζεται να προσφύγει στο CAS.

Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ απέρριψε την έφεση που είχαν κάνει οι Θεσσαλοί για το -3 που είχε επιβληθεί λόγω της υπόθεσης Σούντγκρεν και ο Μπέος τοποθετήθηκε για αυτή την απόφαση, αναφέροντας τα εξής σε ανάρτησή του στα social media…

«Η απόφαση της επιτροπής εφέσεων είναι έωλη και διάτρητη, αφού νομικά δεν ευσταθεί. Κανένας από τους νομικούς ισχυρισμούς της ΠΑΕ Βόλος δεν απαντήθηκε και γνωρίζω τους λόγους για τους οποίους εκδόθηκε η απόφαση αυτή.

Η ΠΑΕ Βόλος θα εξαντλήσει όλα τα νομικά ένδικα μέσα και στο τέλος είμαστε σίγουροι ότι θα δικαιωθεί.

Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά αλλά θα μείνουμε μόνο σε αυτό. Ντροπή και μόνο ντροπή.

Και μην σας διαφεύγει ότι και οι κρίνοντες κρίνονται».