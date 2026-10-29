Ο Ασράφ Χακίμι της Παρί Σεν Ζερμέν επισκέφθηκε τον Αζεντίν Ουναΐ στο νοσοκομείο μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, με τον Παναθηναϊκό να ανεβάζει τη σχετική φωτογραφία στα social media.

Ο διεθνής Μαροκινός άσος των «πράσινων» χειρουργήθηκε την Πέμπτη (29/10) μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης, όπου υπέστη ολική ρήξη τένοντα στον δεξιό δικέφαλο μηριαίο μυ.

Ο Ουναΐ, αν όλα πάνε καλά με την αποκατάστασή του, θα επιστρέψει στη δράση σε 4-5 μήνες και ο πρώτος που τον επισκέφθηκε μετά την επέμβαση ήταν ο Χακίμι, ο δεξιός μπακ της Παρί Σεν Ζερμέν και συμπαίκτης του στην εθνική ομάδα του Μαρόκου.

Ο Παναθηναϊκός, μάλιστα, ανέβασε τη φωτογραφία στα social media ενώ στο μήνυμά του αναφέρει τα εξής…

«Όλα πήγαν καλά!

Ο Αζεντίν Ουναΐ υποβλήθηκε σήμερα με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του τένοντα στον δεξιό δικέφαλο μηριαίο μυ του, και ο πρώτος επισκέπτης του ήταν κάποιος εξίσου υψηλού επιπέδου! Ο Ασράφ Χακίμι.

Στην ιατρική ομάδα, μαζί με τον γιατρό του Παναθηναϊκού, Χάρη Λάλο, συμμετείχαν ο παγκοσμίου φήμης ορθοπεδικός χειρουργός Νικολά Λεφέβρ και ο Κριστόφ Μποντό, γιατρός της εθνικής ομάδας του Μαρόκου και ιατρικός σύμβουλος της Παρί Σεν Ζερμέν».