«Η μάνα μου όταν ήμουν παιδάκι, είχε ζηλέψει μία γυναίκα, που φλέρταρε τον πατέρα μου». Με αυτή την ανάμνηση, ο Στράτος Τζώρτζογλου περιέγραψε μια από τις πιο σκληρές στιγμές της παιδικής του ηλικίας, αποκαλύπτοντας ότι η μητέρα του είχε καταναλώσει ένα μπουκάλι χλωρίνη, πιστεύοντας πως ο σύζυγός της την απατούσε.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό «ΟΚ!», ο ηθοποιός μίλησε για το περιστατικό που θυμάται μέχρι σήμερα, αλλά και για την υπόσχεση που έκανε τότε, μέσα στον φόβο ότι θα έχανε τη μητέρα του. Όπως είπε, εκείνη είχε μόλις δεκαπέντε χρόνια ζωής πίσω της όταν τον γέννησε, ενώ το συμβάν εκτυλίχθηκε στο σπίτι της οικογένειας, στο Κερατσίνι.

«Τσακώθηκε με τον πατέρα μου. Νόμιζε ότι τα έχουν. Ο πατέρας μου δεν τα είχε, βέβαια, με αυτή τη γυναίκα», ανέφερε, εξηγώντας ότι η ζήλια είχε οδηγήσει τη μητέρα του σε αυτή την πράξη.

Ο ίδιος θυμάται τη στιγμή που μπήκε στο σπίτι και την είδε πεσμένη στο πάτωμα, με το άδειο μπουκάλι δίπλα της. Η οικογένεια τη μετέφερε στο νοσοκομείο, ενώ εκείνος, όπως περιέγραψε, στράφηκε στην πίστη του.

«Και εγώ πήγα πάλι στην εικονίτσα εκείνη της Παναγίας και του Χριστού. Και πραγματικά προσευχήθηκα μέσα από την ψυχή μου να αφιερώσω τη ζωή μου στην αγάπη, φτάνει να σωθεί η μάνα μου. Ήταν πραγματικά σαν να μίλαγα με το Θεό», είπε.

Η εικόνα της μητέρας του στο σινεμά και η απόφαση να γίνει ηθοποιός

Η μητέρα του επέζησε, παρά τον κίνδυνο που αντιμετώπισε. Λίγες ημέρες αργότερα, οι δυο τους πήγαν στον κινηματογράφο. Η εικόνα της να παρακολουθεί ευτυχισμένη την ταινία έμεινε χαραγμένη στη μνήμη του και, όπως εξήγησε, επηρέασε την επαγγελματική του πορεία.

«Και πήγαμε σε ένα σινεμά. Θυμάμαι τη μάνα μου ευτυχισμένη να βλέπει την ασημένια οθόνη. Και σκέφτηκα ότι αν μπω στην οθόνη θα είναι πάντα ευτυχισμένη», ανέφερε.

Αυτή η σκέψη τον συνόδευσε και αργότερα, όταν ασχολήθηκε με την υποκριτική, στο θέατρο και την τηλεόραση. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Έγινα για τη μάνα μου ηθοποιός, για να με βλέπει να είναι ευτυχισμένη».

«Ήταν σαν να πέθανα»: Η απώλεια που άλλαξε τη ζωή του

Ο Στράτος Τζώρτζογλου μίλησε και για το πένθος μετά τον θάνατο της μητέρας του, περιγράφοντας μια περίοδο κατά την οποία ένιωσε ότι έχασε τον προσανατολισμό του και δεν μπορούσε να επιστρέψει στην καθημερινότητά του.

«Δεν στεναχωρήθηκα. Ήταν σαν να πέθανα. Δεν ήταν μία απλή στεναχώρια. Ήταν σαν να έχασα το νόημα της ζωής μου και μόνο ο γιος μου, Αλκιβιάδης, μου έδινε ίσως στη συνέχεια κουράγιο σε αυτό το μεγάλο, τεράστιο, μακρύ ταξίδι της ψυχής μου μέσα στη νύχτα», είπε.

Στη συνέχεια, περιέγραψε πόσο βαθιά τον επηρέασε η απώλεια: «Μπήκα βαθιά στο έρεβος όταν έφυγε η μάνα μου. Δεν ήταν κάτι απλό. Πραγματικά, δεν ήθελα ούτε να παίξω, ούτε να με λένε Τζώρτζογλου, ούτε να με γνωρίζουν, ούτε να πηγαίνω στη δουλειά. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα».

Ο γάμος με τη Μαρία Γεωργιάδου και οι λόγοι του χωρισμού

Στην ίδια συνέντευξη, ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στη σχέση του με τη Μαρία Γεωργιάδου, με την οποία απέκτησε τον γιο τους, Αλκιβιάδη. Όπως είπε, παρά τον χωρισμό τους, η συνεργασία τους συνεχίζεται και ο ίδιος θεωρεί ότι διατηρούν ουσιαστικούς δεσμούς.

«Εγώ είχα την τύχη, είχα την ευλογία να είμαι με έναν εκπληκτικό άνθρωπο στη ζωή μου, τη Μαρία τη Γεωργιάδου», ανέφερε, θυμούμενος ότι αρκετοί τον είχαν συμβουλεύσει να μην την παντρευτεί, επειδή θα έχανε τις θαυμάστριές του.

«Ερωτεύτηκα αυτήν, αγαπάω, θα την πάρω», ήταν η δική του απάντηση, όπως περιέγραψε. Ο γάμος τους έγινε όταν ήταν 22 ετών και, σύμφωνα με τον ίδιο, η σχέση τους δεν διακόπηκε ουσιαστικά, καθώς εξακολουθούν να συνεργάζονται.

Εξηγώντας γιατί αποφάσισαν να χωρίσουν έπειτα από 15 χρόνια κοινής πορείας, ο Στράτος Τζώρτζογλου είπε ότι δεν ήθελε να πληγώσει τη γυναίκα που αγαπούσε, όταν διαπίστωσε πως άρχιζε να βλέπει άλλες γυναίκες διαφορετικά.

«Χωρίσαμε γιατί ήμασταν 15 χρόνια μαζί και κάποια στιγμή, στη σκέψη και μόνο ότι άρχισα να βλέπω άλλες γυναίκες πιο σεξουαλικά, λέω “Δεν θέλω να πληγώσω τον άνθρωπο που λατρεύω”», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, επέλεξαν να χωρίσουν και να μεγαλώσουν μαζί το παιδί τους, αντί να προχωρήσει σε απιστία. «Το να την απατήσω, ήταν κάτι που το σιχαινόμουν. Γενικά είμαι πάρα πολύ πιστός στις σχέσεις μου. Απόλυτα μονογαμικός είμαι», κατέληξε.