Ο ηθοποιός Πάτρικ Στιούαρτ, ο βετεράνος ηθοποιός που έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τους ρόλους του στα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά σύμπαντα των «Star Trek» και «X-Men», έφυγε από τη ζωή, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στους επίσημους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ανακοινώνουμε με μεγάλη θλίψη τον θάνατο του Σερ Πάτρικ Στιούαρτ χθες στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, υπό τη στοργική φροντίδα της αγαπημένης του συζύγου, Σάνι, μετά από ένα σύντομο και συγκινητικό ταξίδι με τη νόσο Αλτσχάιμερ και τη Διάχυτη Άνοια με Σωμάτια Lewy.

Βρέθηκε στη θερμή αγκαλιά της οικογένειας και των φίλων του, περιτριγυρισμένος από ζωντανή μουσική, προσευχές, δάκρυα, γέλια και το είδος του βαθιού συναισθήματος που μόνο εκείνος μπορούσε να εμπνεύσει μετά από μια ζωή αφοσίωσης σε όλους μας. Θα διατηρούμε για πάντα στην καρδιά μας την ήρεμη άνεση και τον στοχασμό στο πρόσωπό του, μια παντοτινή υπενθύμιση της αήττητης χάρης του.

Γιος του Μίρφιλντ στο Ουέστ Ράιντινγκ του Γιόρκσαϊρ, ταξίδεψε από τη Βασιλική Σαιξπηρική Εταιρεία (Royal Shakespeare Company) σε μια εξίσου καταξιωμένη καριέρα έξι δεκαετιών στο Μπρόντγουεϊ, τη μεγάλη οθόνη και την τηλεόραση.

Πάτρικ Στιούαρτ: Η σπουδαία καριέρα έξι δεκαετιών, οι εμβληματικοί ρόλοι στα «Star Trek» και «X-Men» και η κοινωνική του δράση

Η ηχηρή φωνή του και το ξεχωριστό ταλέντο του θα είναι για πάντα συνώνυμα με ανεξίτηλες ερμηνείες σε κάθε είδος. Εξερεύνησε την ανθρώπινη φύση σε όλη την ποιητική της πολυπλοκότητα και έφερε την ελπίδα όχι μόνο στις πιο απομακρυσμένες γωνιές του Κινηματογραφικού Σύμπαντος της Marvel, αλλά και στο πιο εμβληματικό τελικό σύνορο της επιστημονικής φαντασίας, πάνω στο διαστημόπλοιο Enterprise.

Τα επαγγελματικά του επιτεύγματα συνδυάζονταν ταπεινά με τη φιλανθρωπία και τον ακτιβισμό του υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των επιζώντων ενδοοικογενειακής βίας, των προσφύγων παγκοσμίως, των υπηρεσιών ψυχικής υγείας βετεράνων και της ευημερίας των ζώων, ιδιαίτερα των αγαπημένων του φιλοξενούμενων πίτμπουλ.

Ήταν Ιππότης (Knight), Πρύτανης (Chancellor), λάτρης του μηχανοκίνητου αθλητισμού και διαβίου οπαδός της ποδοσφαιρικής ομάδας Huddersfield. Θα τον θυμόμαστε για την αξιοπρέπεια, τη συμπόνια και την ανθρωπιά που έφερνε σε κάθε ρόλο – στην τέχνη και στη ζωή του.», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση στα προσωπικά του social media.