Η Μαρία Αντωνά, επιστρέφοντας από τη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Γιώργο Λιάγκα, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η ατάκα της Ζήνας Κουτσελίνη «Δύο άντρες, ένα μίνι και ενημέρωση», αλλά και για τη δημόσια συγγνώμη που ακολούθησε.

Η ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια δεν θέλησε να δώσει περαιτέρω συνέχεια στο θέμα, ενώ αναφέρθηκε και στη στήριξη που δέχτηκε τόσο από τον Γιώργο Λιάγκα όσο και από άλλους ανθρώπους.

«Είμαι ένας άνθρωπος που όταν πραγματικά νιώθω ότι κάτι έχω να πω, το λέω. Αυτό έκανα και στη συγκεκριμένη περίπτωση, τουλάχιστον για τη χρονική στιγμή που αισθάνθηκα ό,τι ήθελα να πω κάτι, το είπα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ούτε να προσθέσω, ούτε να σχολιάσω τίποτα άλλο. Αλήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρία Αντωνά.

«Είναι πολύ όμορφο όταν ακούς όμορφα σχόλια από όλο τον κόσμο. Όταν κάποιος καταλαβαίνει πώς ακριβώς αισθάνεσαι και τι ακριβώς περνάς. Δεν είναι μόνο ο Γιώργος, είναι η θέση που πήραν όλα τα πρόσωπα και τους ευχαριστώ πολύ», δήλωσε.