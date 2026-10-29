Στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» μίλησε η Δήμητρα Ματσούκα, αναφερόμενη τόσο στον γάμο της με τον Πέτρο Κόκκαλη όσο και στην περιπέτεια που είχε με την αφαίρεση του διπλώματος οδήγησής της, έπειτα από έλεγχο αλκοτέστ.

Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε ποιο θεωρεί ότι είναι το μυστικό της σχέσης τους και ξεκαθάρισε ότι η ζήλια δεν έχει θέση ανάμεσά τους. Παράλληλα, παραδέχτηκε το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί για την αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης, τονίζοντας ότι το πάθημα έγινε μάθημα και πως σύντομα θα μπορεί να οδηγεί ξανά.

«Το μυστικό είναι να αισθάνεσαι ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Δεν ζηλεύω, είμαι από τη φύση μου έτσι και ο Πέτρος είναι άνθρωπος που δεν ζηλεύει», ανέφερε χαρακτηριστικά η Δήμητρα Ματσούκα.

«Δεν ήταν ευχάριστο και εγώ υπεύθυνη μέχρι ενός σημείου. Γιατί όταν σου παίρνουν την πινακίδα, πρέπει να πάρεις το αμάξι σου και να το επαναφέρεις εκεί που ήταν. Μια σειρά τέτοιων πραγμάτων. Το πάθημα έγινε μάθημα. Μαζί μου έμαθε ο κόσμος ότι το όριο ταχύτητας στην Ποσειδώνας είναι 50 χιλιόμετρα. Έχει κλείσει ο κύκλος και πλησιάζει ο καιρός που θα έχω το δίπλωμά μου στα χέρια και θα μπορώ να οδηγήσω. Μου αρέσει πολύ το μετρό και μου αρέσει πώς μετακινούμαι. Πας πολύ γρήγορα στον προορισμό σου και μου αρέσει αυτό πολύ», σημείωσε χαρακτηριστικά η Δήμητρα Ματσούκα.