Μια διαμάχη για ένα σπίτι στο Χόλιγουντ, μια προφορική συμφωνία που φέρεται να έγινε πριν από σχεδόν 40 χρόνια και βαριές κουβέντες από την πρώην αρραβωνιαστικιά του. Ο Στίβι Γουόντερ βρίσκεται αντιμέτωπος με τις δημόσιες καταγγελίες της Κάρμεν Έφερσον, η οποία τον αποκαλεί «χειριστικό» και «ψεύτη», καθώς ο διάσημος μουσικός κινείται δικαστικά για να την απομακρύνει από την κατοικία όπου ζει από το 1988.

Η 68χρονη Έφερσον υποστηρίζει ότι ο 76χρονος τραγουδιστής αγόρασε το ακίνητο στο Χόλιγουντ Χιλς την εποχή που οι δυο τους ήταν αρραβωνιασμένοι, με την προφορική συμφωνία ότι το σπίτι θα ανήκε σε εκείνη.

«Στην αρχή δεν ήθελα καν το σπίτι, αλλά εκείνος επέμενε. Δεν υπήρξα ποτέ υλίστρια και δεν του ζήτησα ποτέ να μου αγοράσει σπίτι. Συμφωνήσαμε, όμως, προφορικά ότι αυτό θα ήταν το σπίτι μου», δήλωσε.

«Ξέρω ότι είναι χειριστικός και διαστρεβλώνει την πραγματικότητα»

Η Έφερσον δεν έκρυψε την οργή της για την απόφαση του πρώην συντρόφου της να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

«Θα προσπαθήσει να παρουσιάσει τα πράγματα σαν να είμαι εγώ αυτή που λέει ψέματα. Δεν υπάρχει τρόπος να συνεννοηθείς με αυτόν τον ανόητο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι έχει κουραστεί να βλέπει ανθρώπους σαν εκείνον να ξεφεύγουν από τις συνέπειες των πράξεών τους.

«Κανείς δεν θέλει να το πει, αλλά εγώ ξέρω ότι είναι ένας άνθρωπος που διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και χειραγωγεί τους άλλους», υποστήριξε.

Η ίδια ισχυρίζεται ότι επί χρόνια προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τον Γουόντερ για τις φθορές του σπιτιού, χωρίς να λαμβάνει απάντηση. Αντίθετα, όπως λέει, εκείνος επανερχόταν κάθε τέσσερα ή πέντε χρόνια με προτάσεις να πουληθεί το ακίνητο και να της δοθεί μέρος των χρημάτων, χωρίς ποτέ να προχωρήσει κάτι τέτοιο.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το σπίτι, αξίας περίπου 1,8 εκατομμυρίων δολαρίων, παρουσιάζει σημαντικές φθορές, μεταξύ των οποίων μια μεγάλη τρύπα σε εξωτερικό τοίχο και τμήματα της ξύλινης επένδυσης που έχουν αρχίσει να καταρρέουν.

Γιατί ο Στίβι Γουόντερ ζητά την έξωσή της

Η υπόθεση έχει ήδη φτάσει στα δικαστήρια του Λος Άντζελες. Σύμφωνα με το περιοδικό People, ο Γουόντερ κατέθεσε αγωγή στις 22 Οκτωβρίου, ζητώντας να απομακρυνθεί η Έφερσον από την κατοικία.

Στα δικαστικά έγγραφα αναγνωρίζεται η ύπαρξη προφορικής συμφωνίας που της επέτρεπε να διαμένει στο ακίνητο από το 1988. Ωστόσο, η πλευρά του τραγουδιστή υποστηρίζει ότι η Έφερσον παραβίασε τους όρους της, όταν αρνήθηκε να επιτρέψει την είσοδο επιθεωρητών που θα εξέταζαν την κατάσταση του σπιτιού για ασφαλιστικούς λόγους.

Συγκεκριμένα, στις 23 Ιουλίου ενημερώθηκε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ότι η επιθεώρηση θα πραγματοποιούνταν στις 30 Ιουλίου. Δύο ημέρες αργότερα, σύμφωνα με την αγωγή, απάντησε ότι δεν συναινούσε, δηλώνοντας πως αισθανόταν ότι δεχόταν παρενόχληση.

Ακολούθησε ειδοποίηση έξωσης με προθεσμία 30 ημερών, αλλά η Έφερσον παρέμεινε στο σπίτι. Οι δικηγόροι του Γουόντερ ζητούν πλέον τη λύση της προφορικής συμφωνίας, την καταβολή δικαστικών εξόδων και αποζημίωση.

«Δεν είναι προσωπικό, είναι θέμα ασφάλειας»

Πηγή από το περιβάλλον του μουσικού υποστήριξε στην Daily Mail ότι η δικαστική κίνηση δεν έχει προσωπικά κίνητρα.

«Δεν είναι προσωπικό ζήτημα για τον Στίβι, είναι θέμα ασφάλειας. Θέλει απλώς να διασφαλίσει ότι το ακίνητο και, κατά συνέπεια, ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο είναι ασφαλή», ανέφερε.

Η Έφερσον, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι η στάση του Γουόντερ άλλαξε περίπου το 2019, όταν άνθρωποι από το περιβάλλον του άρχισαν να ενδιαφέρονται εντονότερα για την τύχη του ακινήτου, επικαλούμενοι την κατάσταση της υγείας του.

Όπως ισχυρίζεται, έκτοτε δέχεται επιστολές από δικηγόρους και απροειδοποίητες επισκέψεις στην κατοικία.

Έπειτα από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες στο ίδιο σπίτι, η διαφωνία για το τι ακριβώς είχαν συμφωνήσει ο Στίβι Γουόντερ και η Κάρμεν Έφερσον έχει μετατραπεί σε δικαστική αντιπαράθεση, με την πρώην αρραβωνιαστικιά του να δηλώνει αποφασισμένη να μην υποχωρήσει.

Ο Στίβι Γουόντερ συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στις ζωντανές εμφανίσεις του

Παρά τις προσωπικές και δικαστικές περιπέτειες, ο Στίβι Γουόντερ παραμένει μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ο θρυλικός καλλιτέχνης, με τις 25 βραβεύσεις Grammy και επιτυχίες όπως τα «Superstition», «Isn’t She Lovely» και «I Just Called to Say I Love You», εξακολουθεί να εμφανίζεται ζωντανά, αποδεικνύοντας ότι η μουσική παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του. Άλλωστε, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν σκοπεύει να αποσυρθεί από τη σκηνή, όσο εξακολουθεί να απολαμβάνει αυτό που κάνει.