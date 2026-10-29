Η Δημοκρατική βουλευτής της Μινεσότα, Ιλχάν Ομάρ, η οποία έγινε γνωστή ως η πρώτη Σομαλοαμερικανίδα που εκλέχθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ το 2018, βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο σοβαρών ομοσπονδιακών ερευνών, καθώς στοιχεία που αποκαλύφθηκαν δείχνουν ότι οι αρχές εξέταζαν το ενδεχόμενο να είχε συνάψει εικονικό γάμο με τον φερόμενο ως αδελφό της, Αχμέντ Νουρ Σαΐντ Ελμί.

H βουλευτής της Μινεσότα είχε καταγγείλει τους ισχυρισμούς ότι παντρεύτηκε τον αδελφό της και διέπραξε μεταναστευτική απάτη ως «σιχαμερά ψέματα», σύμφωνα με το AP, δηλώνοντας παράλληλα ότι οι κατηγορίες για παραβάσεις της χρηματοδότησης της προεκλογικής της εκστρατείας έχουν πολιτικά κίνητρα.

The most beautiful woman in the world, my ex wife. I still can’t get over her. I loved her like family. Almost like a sister even. https://t.co/K4WkFnFJCU — Ahmed Nur Said Elmi. (@Juiced2theMax) January 19, 2026

Η υπόθεση, η οποία είχε τεθεί αρχικά στο αρχείο λόγω παραγραφής, επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, με τις ομοσπονδιακές αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο απάτης που θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και στην αφαίρεση της αμερικανικής της ιθαγένειας και την απέλασή της.



Η έρευνα του FBI και του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας για τον γάμο της Ομάρ με τον Ελμί είχε ξεκινήσει το 2016. Σύμφωνα με πηγές, η υπόθεση «έκλεισε από τον εισαγγελέα της κυβέρνησης Μπάιντεν στη Μινεσότα» λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του το 2021, καθώς κρίθηκε ότι τα όποια πιθανά αδικήματα είχαν υποπέσει στην πενταετή παραγραφή.



Ωστόσο, η ίδια η βουλευτής αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, καταγγέλλοντας ότι πρόκειται για «σιχαμερά ψέματα» και ρατσιστικές θεωρίες συνωμοσίας που προωθούνται από την ακροδεξιά.



Πρόσφατα, ομοσπονδιακοί πράκτορες πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία της Ομάρ στην Ουάσινγκτον, κατασχέτοντας το κινητό της τηλέφωνο, σημειωματάρια, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το διαβατήριό της. Οι ερευνητές εξετάζουν τώρα αν η Ομάρ συμμετείχε σε οικογενειακή συνωμοσία για τη διάπραξη μεταναστευτικής απάτης.



Στο μικροσκόπιο βρίσκεται επίσης και η ημερομηνία γέννησής της, καθώς ορισμένα έγγραφα την φέρουν γεννημένη το 1981 και άλλα το 1982. Εάν γεννήθηκε το 1981, θα ήταν ενήλικη όταν ο πατέρας της πολιτογραφήθηκε το 2000, γεγονός που θα την καθιστούσε μη δικαιούχο αυτόματης ιθαγένειας ως ανήλικη.

Ένα όχημα στολισμένο προς υποστήριξη της Δημοκρατικής βουλευτού Ιλχάν Ομάρ διακρίνεται κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2026, στο Πάρκο Πάουντερχορν στη Μινεάπολη

Η εφημερίδα New York Post ανέφερε επίσης ότι την άνοιξη του 2019, μετά την εκλογή της Ομάρ στη Βουλή των Αντιπροσώπων, το επιτελείο της πίεσε τη Νομοθετική Βιβλιοθήκη Αναφοράς της Μινεσότα, τον Βιογραφικό Κατάλογο του Κογκρέσου των ΗΠΑ και τη Wikipedia να καταγράψουν ως έτος γέννησής της το 1982 αντί για το 1981.

Το φθινόπωρο του 2018, η προεκλογική εκστρατεία της Ομάρ είχε δηλώσει στο Associated Press ότι η ίδια δεν διέθετε πιστοποιητικό γέννησης λόγω του εκτοπισμού της οικογένειάς της από τον μακροχρόνιο εμφύλιο πόλεμο στη Σομαλία



Φίλος του πρώτου συζύγου της Ομάρ, Αχμέντ Χίρσι, περιέγραψε τον Ελμί ως έναν ιδιαίτερα θηλυπρεπή άνδρα, αναφέροντας ότι ο Χίρσι του είχε αποκαλύψει πως επρόκειτο για τον αδελφό της γυναίκας του από το Λονδίνο και ότι η Ιλχάν «μας ρεζίλεψε όλους φέρνοντάς τον εδώ».

Ο Αχμέντ Νουρ Σαΐντ Ελμί έζησε στις ΗΠΑ από το 2009 έως το 2017 και σπούδασε εικαστικές τέχνες για δύο χρόνια

Ο ίδιος πρόσθεσε πως ο Χίρσι χρησιμοποίησε πολύ σκληρές εκφράσεις λέγοντας ότι ήταν «σιχαμερό».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «όλοι οι Σομαλοί στη Μινεάπολη κουτσομπόλευαν και προσπαθούσαν να μάθουν ποιος ήταν αυτός ο τύπος», μέχρι που συνειδητοποίησαν την ταυτότητά του. Ο Χίρσι εξήγησε τότε ότι η Ομάρ «τον παντρεύτηκε νόμιμα για να του βγάλει χαρτιά και ότι ο ίδιος ήταν παντρεμένος μαζί της μόνο ισλαμικά».



Μετά την αναχώρηση του Ελμί από τη Μινεσότα το 2012, ο πρώην σύζυγός της «δόξασε τον Θεό που τον απομάκρυνε από την οικογένειά του».



Παρά το γεγονός ότι οι ποινικές διώξεις υπόκεινται σε προθεσμίες παραγραφής, η πολιτική διαδικασία αφαίρεσης ιθαγένειας δεν περιορίζεται από χρονικούς περιορισμούς, με το υπουργείο Δικαιοσύνης να επιδιώκει αυξημένο αριθμό τέτοιων υποθέσεων, σύμφωνα με τη New York Post.