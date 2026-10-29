Στα τέλη του τέταρτου τριμήνου του 2026 τοποθετεί η Eldorado Gold την έναρξη της εμπορικής παραγωγής στις Σκουριές, καθώς συνεχίζονται οι εργασίες θέσης σε λειτουργία και η σταδιακή αύξηση της παραγωγής. Το πρώτο συμπύκνωμα χαλκού-χρυσού παρήχθη στις 8 Σεπτεμβρίου, ωστόσο η βραδύτερη από την αναμενόμενη πρόοδος οδήγησε σε αναθεώρηση των εκτιμήσεων για τη φετινή παραγωγή και τις απαιτούμενες δαπάνες.

Σύμφωνα με τα οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, τα έσοδα του ομίλου ανήλθαν σε 511,9 εκατ. δολάρια και τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους σε 118 εκατ. δολάρια, ή 0,45 δολάρια ανά μετοχή. Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε 452,3 εκατ. δολάρια, με σημαντικό μέρος τους να κατευθύνεται στις Σκουριές και στο McIlvenna Bay, το οποίο επίσης αναμένεται να περάσει σε εμπορική παραγωγή στα τέλη του έτους.

Το χρονοδιάγραμμα και οι νέες προβλέψεις παραγωγής

Η Eldorado αναθεώρησε την πρόβλεψη παραγωγής χρυσού για τις Σκουριές το 2026 σε 10.000–35.000 ουγκιές, από 60.000–100.000 ουγκιές προηγουμένως, λόγω της βραδύτερης σταδιακής αύξησης της παραγωγής. Η παραγωγή χαλκού εκτιμάται σε 5–15 εκατ. λίβρες.

Όπως διευκρινίζει η εταιρεία, η αναθεώρηση αφορά το χρονοδιάγραμμα αύξησης της παραγωγής και δεν μεταβάλλει τις προσδοκίες της για τη μακροπρόθεσμη σχεδιαστική δυναμικότητα του μεταλλείου.

Η μελέτη σκοπιμότητας που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2022 προβλέπει διάρκεια ζωής του μεταλλείου 20 ετών, με μέση ετήσια παραγωγή 140.000 ουγκιών χρυσού και 67 εκατ. λιβρών χαλκού.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις πώλησης συμπυκνώματος με πολλούς αγοραστές, καλύπτοντας το σύνολο των προβλεπόμενων όγκων παραγωγής των Σκουριών για τα επόμενα δύο χρόνια. Σε εξέλιξη βρίσκονται πρόσθετες συμφωνίες για την παραγωγή έως το 2029.

Στα 1,425 δισ. δολάρια το κεφάλαιο του έργου

Το συνολικό κεφάλαιο του έργου των Σκουριών εκτιμάται πλέον σε περίπου 1,425 δισ. δολάρια. Η αναθεώρηση περιλαμβάνει πρόσθετο κόστος έργου 65 εκατ. δολαρίων και μεταφορά 45 εκατ. δολαρίων από ήδη προβλεπόμενες δαπάνες ανάπτυξης, οι οποίες αναμένεται πλέον να πραγματοποιηθούν πριν από την εμπορική παραγωγή.

Η αύξηση συνδέεται κυρίως με τις υψηλότερες απαιτήσεις των αναδόχων για την ολοκλήρωση της κατασκευής και της θέσης σε λειτουργία, την παρατεταμένη χρήση προσωρινών γεννητριών πριν από τη σύνδεση με το μόνιμο δίκτυο και πρόσθετες δαπάνες λόγω της μεγαλύτερης διάρκειας αυτής της περιόδου.

Ξεχωριστά από το κεφάλαιο του έργου, το επιταχυνόμενο λειτουργικό κεφάλαιο, που αφορά την περίοδο σταδιακής αύξησης της παραγωγής, εκτιμάται σε 390 εκατ. δολάρια. Η αναθεώρησή του περιλαμβάνει 95 εκατ. δολάρια πρόσθετων λειτουργικών δαπανών και 35 εκατ. δολάρια ήδη προβλεπόμενων δαπανών διατήρησης, οι οποίες μεταφέρονται στην περίοδο πριν από την εμπορική παραγωγή.

Ανάλογα με τον ακριβή χρόνο έναρξης της εμπορικής παραγωγής, ενδέχεται να προκύψουν επιπλέον δαπάνες έως 30 εκατ. δολαρίων.

Η Eldorado επισημαίνει ότι, με βάση το τρέχον χρονοδιάγραμμα και τις παραδοχές κόστους, το έργο παραμένει πλήρως χρηματοδοτημένο από ταμειακά διαθέσιμα, λειτουργικές ταμειακές ροές και υφιστάμενες πιστωτικές διευκολύνσεις. Η μακροπρόθεσμη πιστωτική γραμμή των Σκουριών, συνολικού ύψους 740,4 εκατ. ευρώ, έχει αντληθεί πλήρως.

Η πρόοδος στις εγκαταστάσεις των Σκουριών

Το εργοστάσιο επεξεργασίας έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και λειτουργεί στο πλαίσιο της σταδιακής αύξησης της παραγωγής, ενώ συνεχίζονται η βελτιστοποίηση και οι δοκιμές απόδοσης των επιμέρους συστημάτων.

Δύο από τους τρεις παχυντές τελμάτων έχουν τεθεί σε λειτουργία. Ο τρίτος, ο οποίος δεν είναι απαραίτητος για την επίτευξη εμπορικής παραγωγής, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τέταρτου τριμήνου. Παράλληλα, λειτουργούν δύο από τις έξι φιλτρόπρεσσες, με τη θέση σε λειτουργία των υπόλοιπων τεσσάρων να αναμένεται τον Νοέμβριο.

Η σύνδεση του μεταλλείου με το μόνιμο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας ολοκληρώθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου, επιτρέποντας την απομάκρυνση των προσωρινών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών.

Στο τέλος του τρίτου τριμήνου, οι σωροί αποθήκευσης περιείχαν περίπου 4,8 εκατ. τόνους επιφανειακού και υπόγειου μεταλλεύματος, που αντιστοιχούν σε εκτιμώμενη ποσότητα 176.000 ουγκιών χρυσού και 61 εκατ. λιβρών χαλκού. Κατά το τρίμηνο ολοκληρώθηκε επίσης η διάνοιξη της ανατολικής ράμπας, με αποτέλεσμα και οι δύο ράμπες να παρέχουν πρόσβαση στο υπόγειο μεταλλείο.

Στις 30 Σεπτεμβρίου απασχολούνταν στο εργοτάξιο περίπου 2.297 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 622 εργαζομένων της εταιρείας Σκουριές.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου

Η παραγωγή χρυσού του ομίλου ανήλθε σε 106.351 ουγκιές, ενώ οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 107.164 ουγκιές, με μέση πραγματοποιηθείσα τιμή 4.326 δολαρίων ανά ουγκιά.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη ήταν:

Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη: 127 εκατ. δολάρια ή 0,49 δολάρια ανά μετοχή.

127 εκατ. δολάρια ή 0,49 δολάρια ανά μετοχή. Προσαρμοσμένο EBITDA: 275,2 εκατ. δολάρια.

275,2 εκατ. δολάρια. Κόστος παραγωγής: 199,8 εκατ. δολάρια.

199,8 εκατ. δολάρια. Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων: 134,8 εκατ. δολάρια.

134,8 εκατ. δολάρια. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα: 396,8 εκατ. δολάρια στις 30 Σεπτεμβρίου, χωρίς να περιλαμβάνονται δεσμευμένα διαθέσιμα 71,9 εκατ. δολαρίων για την αποπληρωμή του δανείου των Σκουριών.

Το συνολικό κόστος μετρητών διαμορφώθηκε σε 1.415 δολάρια ανά πωληθείσα ουγκιά και το συνολικό κόστος διατήρησης (AISC) σε 2.050 δολάρια.

Οι ενοποιημένες ελεύθερες ταμειακές ροές ήταν αρνητικές κατά 191,1 εκατ. δολάρια, αντανακλώντας το ύψος των επενδύσεων στις Σκουριές και στο McIlvenna Bay. Εξαιρουμένων των δύο έργων, οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε 98,3 εκατ. δολάρια.

Χαμηλότερη πρόβλεψη παραγωγής για το 2026

Για τα λειτουργούντα μεταλλεία της, εξαιρουμένων των Σκουριών και του McIlvenna Bay, η Eldorado μείωσε την πρόβλεψη παραγωγής χρυσού του 2026 σε 405.000–440.000 ουγκιές, από 430.000–490.000 ουγκιές.

Η αναθεώρηση αποδίδεται στη χαμηλότερη αναμενόμενη παραγωγή στο Kisladag και στην Ολυμπιάδα, η οποία αντισταθμίζεται εν μέρει από τις ισχυρές επιδόσεις του Lamaque και την αυξανόμενη συνεισφορά μεταλλεύματος υψηλής περιεκτικότητας από το Ormaque.

Στο Kisladag, η χαμηλότερη περιεκτικότητα του μεταλλεύματος και η βραδύτερη πρόοδος των εξορυκτικών εργασιών καθυστέρησαν την πρόσβαση σε υλικό υψηλότερης περιεκτικότητας. Το όφελος από την επεξεργασία του αναμένεται προς το τέλος του τέταρτου τριμήνου και εντός του 2027.

Παράλληλα, η εταιρεία αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις κόστους για τα λειτουργούντα μεταλλεία, εξαιρουμένων των δύο νέων έργων:

Το συνολικό κόστος μετρητών εκτιμάται σε 1.400–1.500 δολάρια ανά πωληθείσα ουγκιά, από 1.220–1.420 δολάρια.

εκτιμάται σε 1.400–1.500 δολάρια ανά πωληθείσα ουγκιά, από 1.220–1.420 δολάρια. Το συνολικό κόστος διατήρησης (AISC) εκτιμάται σε 1.975–2.125 δολάρια ανά πωληθείσα ουγκιά, από 1.670–1.870 δολάρια.

εκτιμάται σε 1.975–2.125 δολάρια ανά πωληθείσα ουγκιά, από 1.670–1.870 δολάρια. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες διατήρησης προβλέπονται στα 170–190 εκατ. δολάρια, από 140–165 εκατ. δολάρια.

προβλέπονται στα 170–190 εκατ. δολάρια, από 140–165 εκατ. δολάρια. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανάπτυξης προβλέπονται στα 395–430 εκατ. δολάρια, από 375–405 εκατ. δολάρια.

Οι αυξήσεις συνδέονται με τις υψηλότερες επενδυτικές ανάγκες, τη χαμηλότερη παραγωγή σε επιμέρους μεταλλεία και τα αυξημένα δικαιώματα εκμετάλλευσης λόγω των υψηλότερων τιμών των μετάλλων.

Ολυμπιάδα: Έσοδα 96,7 εκατ. δολαρίων και επέκταση δυναμικότητας

Η Ολυμπιάδα παρήγαγε 13.430 ουγκιές χρυσού στο τρίτο τρίμηνο, έναντι 13.597 ουγκιών την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Οι χαμηλότερες περιεκτικότητες χρυσού αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την αυξημένη επεξεργασία μεταλλεύματος και τις καλύτερες ανακτήσεις μετάλλων.

Τα έσοδα ανήλθαν σε 96,7 εκατ. δολάρια, από 65,8 εκατ. δολάρια, χάρη στις υψηλότερες τιμές χρυσού, τις αυξημένες πωλήσεις παραπροϊόντων και τις περισσότερες πωληθείσες ουγκιές χρυσού.

Το κόστος παραγωγής αυξήθηκε στα 56 εκατ. δολάρια, από 45,8 εκατ. δολάρια. Ωστόσο, το συνολικό κόστος μετρητών ανά πωληθείσα ουγκιά υποχώρησε στα 1.493 δολάρια, από 1.869 δολάρια, ενώ το AISC μειώθηκε στα 2.067 δολάρια, από 2.421 δολάρια.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επέκταση της δυναμικότητας επεξεργασίας στους 650.000 τόνους ετησίως. Οι τελικές συνδέσεις των κυκλωμάτων θα απαιτήσουν πλήρη διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου, η οποία αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2027. Η σταδιακή αύξηση της παραγωγής προς την ονομαστική δυναμικότητα τοποθετείται στο πρώτο εξάμηνο του 2027.

McIlvenna Bay: Εμπορική παραγωγή στα τέλη του έτους

Η πρόβλεψη παραγωγής χρυσού του McIlvenna Bay παραμένει στις 5.000–10.000 ουγκιές για το 2026, με την εμπορική παραγωγή να αναμένεται στα τέλη του τέταρτου τριμήνου.

Η συνολική εκτίμηση του κεφαλαιουχικού κόστους του έργου, από την 1η Ιουνίου 2024 έως την εμπορική παραγωγή, διαμορφώνεται σε 975 εκατ. δολάρια, αυξημένη κατά περίπου 23 εκατ. δολάρια λόγω της βραδύτερης μετάβασης στην εμπορική λειτουργία.

Η τοποθέτηση της διοίκησης και το μέρισμα

Αναφερόμενος στην πρόοδο των νέων έργων, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Eldorado Gold, Κρίστιαν Μίλαου, αναγνώρισε τις αποκλίσεις από τις αρχικές εκτιμήσεις:

«Στις Σκουριές, η αύξηση της παραγωγής διήρκεσε περισσότερο και κόστισε περισσότερο από ό,τι αναμέναμε, και είναι σημαντικό να το αναγνωρίσουμε αυτό ευθέως».

Ο ίδιος έθεσε ως προτεραιότητες την ασφαλή ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών, την επίτευξη εμπορικής παραγωγής και τη διαμόρφωση σταθερών λειτουργικών επιδόσεων, με έμφαση στην κεφαλαιακή πειθαρχία και στη μετατροπή των επενδύσεων σε ισχυρότερες ταμειακές ροές.

Ο Κρίστιαν Μίλαου ανέλαβε καθήκοντα προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου στις 30 Σεπτεμβρίου, διαδεχόμενος τον Τζορτζ Μπερνς, ο οποίος παραμένει στο διοικητικό συμβούλιο.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης μέρισμα τέταρτου τριμήνου 0,075 δολαρίων ανά κοινή μετοχή, το οποίο θα καταβληθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2026 στους μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο κατά το κλείσιμο της 1ης Δεκεμβρίου.

Όλα τα ποσά εκφράζονται σε δολάρια ΗΠΑ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.