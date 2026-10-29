Οι αγοραπωλησίες επαγγελματικών ακινήτων στην Ευρώπη υποχώρησαν το τρίτο τρίμηνο σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από την κορύφωση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Σύμφωνα με στοιχεία της MSCI, η απότομη άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων και ο νέος κύκλος αυξήσεων των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες εξανέμισαν τις προσδοκίες για ανάκαμψη της αγοράς.

Η αξία των συναλλαγών σε ακίνητα γραφείων μειώθηκε κατά ένα τρίτο σε ετήσια βάση, διαμορφούμενη στα 8,8 δισ. ευρώ. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο από το τρίτο τρίμηνο του 2009, όταν οι αποτιμήσεις των ακινήτων είχαν υποχωρήσει στο κατώτατο σημείο τους στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

«Το τρίτο τρίμηνο ήταν μία από τις πιο υποτονικές περιόδους που έχουν καταγραφεί ποτέ για την ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων», δήλωσε ο Τομ Λίχι της MSCI.

Οι Financial Times έγραψαν πως οι ανησυχίες επικεντρώνονται στη βιωσιμότητα των κατασκευαστικών έργων, καθώς ο υψηλός πληθωρισμός, η αύξηση του κόστους και τα περιστατικά αφερεγγυότητας εργολάβων και υπεργολάβων δημιουργούν πρόσθετες πιέσεις.

Σύμφωνα με μεσίτες της αγοράς, αρκετά ακίνητα γραφείων που επρόκειτο να διατεθούν προς πώληση έχουν αποσυρθεί, ενώ οι επενδυτές επιδιώκουν να επαναδιαπραγματευτούν τους όρους υφιστάμενων συμφωνιών, προκειμένου να αντισταθμίσουν το αυξημένο κόστος δανεισμού.

Πτώση σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων

Η υποχώρηση της επενδυτικής δραστηριότητας επεκτάθηκε σχεδόν σε ολόκληρη την αγορά επαγγελματικών ακινήτων, με μοναδική εξαίρεση τις κατοικίες που προορίζονται για συνταξιούχους.

Σύμφωνα με την MSCI, η συνολική αξία των συναλλαγών περιορίστηκε στα 43 δισ. ευρώ, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από το 2023. Μάλιστα, εάν εξαιρεθεί το τρίτο τρίμηνο εκείνης της χρονιάς, πρόκειται για τη χαμηλότερη επίδοση από το 2013.

Παρά το γεγονός ότι η ζήτηση για ακίνητα σε προνομιακές τοποθεσίες παραμένει ισχυρή, η ευρωπαϊκή αγορά εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις από τη νομισματική σύσφιγξη που ξεκίνησε το 2022. Οι διαδοχικές αυξήσεις των επιτοκίων εκείνης της περιόδου εκτόξευσαν το κόστος χρηματοδότησης, επηρεάζοντας αρνητικά τις αποτιμήσεις και περιορίζοντας τη διάθεση των επενδυτών για νέες τοποθετήσεις.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε τους τελευταίους μήνες, καθώς οι κεντρικές τράπεζες ξεκίνησαν νέο κύκλο αυξήσεων των επιτοκίων, επιχειρώντας να συγκρατήσουν τις πληθωριστικές πιέσεις που συνδέονται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Η απότομη άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων είχε σημαντικό αντίκτυπο στις συναλλαγές, προσθέτοντας έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας γύρω από τις τιμές, σε μια αγορά που ήδη δυσκολεύεται να προσαρμοστεί σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό και μακροοικονομικό περιβάλλον», υπογράμμισε ο Λίχι.