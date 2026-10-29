Σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Φαίη Σκορδά, μιλώντας για τον θάνατο του πατέρα της και το δύσκολο διάστημα που ακολούθησε. Η γνωστή παρουσιάστρια δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή της κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου, στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» του ΑΝΤ1, το βράδυ της Πέμπτης (29/10).

Ανατρέχοντας στις πιο επώδυνες περιόδους της ζωής της, ξεκαθάρισε ότι οι πραγματικές δυσκολίες για εκείνη δεν συνδέθηκαν με την επαγγελματική της πορεία, αλλά με την απώλεια αγαπημένων προσώπων.

«H πιο δύσκολη στιγμή μου, δεν είναι μία, είναι σε ό,τι αφορά σε προσωπικές απώλειες. Όχι σε απώλειες επαγγελματικές, στην καριέρα δηλαδή δεν είναι γιατί πραγματικά κρατάω καλές σχέσεις. Για τον πατέρα μου, που έφυγε, δεν το συζητώ… ήταν και η πρώτη φορά που έλειψα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. 23 χρόνια, μια εβδομάδα δεν πήγα στην εκπομπή, πέντε μέρες. Δεν είχε ξανασυμβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Φαίη Σκορδά περιέγραψε στη συνέχεια πώς βίωσε τους μήνες μετά τον θάνατο του πατέρα της, αποκαλύπτοντας ότι λειτουργούσε σχεδόν μηχανικά, προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις καθημερινές της ευθύνες.

«Μετά, οι επόμενοι μήνες είναι σαν να μην συνέβησαν ποτέ. Δεν θυμάμαι. Απλά πήγαινα στη δουλειά. Δεν θυμάμαι. Ήμουν ένα ρομπότ που έπρεπε να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα, με τις υποχρεώσεις τις επαγγελματικές, στο σπίτι, στα παιδιά αλλά είναι κενό. Πραγματικά, δεν θυμάμαι».

Η συναισθηματική φόρτιση έγινε ακόμη πιο έντονη όταν αναφέρθηκε στη σχέση με τους γονείς της και στη στήριξη που της προσέφεραν από τα πρώτα χρόνια της ζωής της.

«Ο πατέρας μου στήριζε τις επιλογές μου πάντα και ήταν δίπλα μου σε όλα, όπως και η μαμά μου. Αχ, τώρα είναι δύσκολο να μιλάω για τα παιδικά μου χρόνια», είπε συγκινημένη.

Το παιδικό όνειρο και η απόφαση να ασχοληθεί με την τηλεόραση

Σε διαφορετικό σημείο της συζήτησης, η παρουσιάστρια θυμήθηκε πώς γεννήθηκε η επιθυμία της να εργαστεί στον χώρο της τηλεόρασης, εξηγώντας ότι είχε διαμορφώσει από μικρή ηλικία μια ξεκάθαρη εικόνα για το επαγγελματικό της μέλλον.

«Tην τηλεόραση την είχα ονειρευτεί από πολύ νωρίς, δεν ήρθε καθόλου τυχαία. Ήμουν αποφασισμένη. Είχα πει ότι ήθελα να ασχοληθώ με το θέαμα, μου άρεσε η τηλεόραση και τα ιταλικά σόου, γιατί οι γονείς μου και οι θείοι μου είχαν σπουδάσει στην Ιταλία», αποκάλυψε η Φαίη Σκορδά.