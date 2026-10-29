Νέα ερωτήματα για τα αίτια της πολύνεκρης σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ισπανία προκαλεί η προειδοποίηση που είχε απευθύνει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Iryo, Φαμπρίτσιο Φαβάρα, μόλις 23 ημέρες πριν από τη σύγκρουση των δύο τρένων στην Ούρντα του Τολέδο. Στο επίκεντρο βρίσκεται το σύστημα σηματοδότησης LZB, για το οποίο ο επικεφαλής της εταιρείας είχε αναφέρει ότι παρουσίαζε συχνές δυσλειτουργίες στη γραμμή Μαδρίτης – Ανδαλουσίας.

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, οι νεκροί από το δυστύχημα της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου ανέρχονται σε τουλάχιστον 69, ενώ δεκάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να αναζητούν απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συγκρούστηκαν οι δύο αμαξοστοιχίες. Νωρίτερα, οι αρχές είχαν ανακοινώσει πως οι νεκροί αυξήθηκαν σε 74, αλλά μία ώρα νωρίτερα αναθεώρησαν και πάλι τον αριθμό των νεκρών αυτή τη φορά προς τα κάτω.

Την ανάγκη να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας και να ληφθούν μέτρα για την αποτροπή ανάλογων δυστυχημάτων υπογράμμισε και ο βασιλιάς της Ισπανίας, Φελίπε ΣΤ΄, κατά την επίσκεψή του σε νοσοκομείο του Τολέδο, όπου νοσηλεύονται τραυματίες.

«Η έρευνα πρέπει να προσδιορίσει πώς και γιατί συνέβη αυτή η καταστροφή. Πρέπει επίσης να μελετήσουμε τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί ποτέ», δήλωσε.

Η προειδοποίηση της Iryo για τις δυσλειτουργίες του LZB

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάθεση του Φαμπρίτσιο Φαβάρα στη Γερουσία της Ισπανίας, στις 5 Οκτωβρίου. Ο επικεφαλής της Iryo είχε συμμετάσχει σε συνεδρίαση επιτροπής που εξέταζε σιδηροδρομικά δυστυχήματα, μεταξύ των οποίων εκείνα στο Αδαμούθ και στη Χελίδα, και είχε αναφερθεί στα προβλήματα που αντιμετώπιζε η εταιρεία με το σύστημα LZB.

Όπως είχε εξηγήσει, οι αποσυνδέσεις του συγκεκριμένου συστήματος στη γραμμή Μαδρίτης – Ανδαλουσίας συγκαταλέγονταν στα συχνότερα τεχνικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν τα τρένα της εταιρείας.

Το LZB αποτελεί σύστημα σηματοδότησης και ελέγχου της κυκλοφορίας, το οποίο επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ του εξοπλισμού της αμαξοστοιχίας και της σιδηροδρομικής υποδομής. Όταν η σύνδεση διακόπτεται, το τρένο μπορεί να ακινητοποιηθεί, μέχρι να αποκατασταθεί η λειτουργία του συστήματος ή να εφαρμοστεί η προβλεπόμενη διαδικασία για τη συνέχιση της πορείας.

Ο Φαβάρα είχε χαρακτηρίσει το σύστημα ασφαλές, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι πρόκειται για παλαιότερη τεχνολογία, στην οποία καταγράφονταν επανειλημμένες δυσλειτουργίες.

Η συγκεκριμένη αναφορά αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τη σύγκρουση στην Ούρντα, καθώς οι πρώτες πληροφορίες για τα γεγονότα πριν από το δυστύχημα κάνουν λόγο για πρόβλημα στο LZB και ακινητοποίηση αμαξοστοιχιών.

Τι συνέβη πριν από τη σύγκρουση των δύο τρένων

Σύμφωνα με το χρονικό που περιγράφεται στα δημοσιεύματα, περίπου στις 08:30 το πρωί της Τετάρτης παρουσιάστηκε δυσλειτουργία στο σύστημα LZB, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν αρκετά τρένα σε τμήμα της γραμμής υψηλής ταχύτητας.

Τη διαχείριση της κυκλοφορίας ανέλαβε το κέντρο ελέγχου της Adif στην Ατότσα, τον ισπανικό διαχειριστή της σιδηροδρομικής υποδομής.

Στις 08:36, εργαζόμενος του κέντρου φέρεται να έδωσε οδηγίες στον μηχανοδηγό της αμαξοστοιχίας AVE της Renfe να αποσυνδέσει και να επανασυνδέσει τον εξοπλισμό LZB και στη συνέχεια να συνεχίσει την πορεία του, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Το AVE ξεκίνησε ξανά, ωστόσο η αμαξοστοιχία Iryo παρέμενε ακινητοποιημένη μπροστά του, κοντά στο σήμα εισόδου της Ούρντα.

Από τις συνομιλίες μεταξύ των μηχανοδηγών και του κέντρου ελέγχου, όπως αυτές παρουσιάστηκαν στο σχετικό ρεπορτάζ, προκύπτει ότι η οδηγός του Iryo ενημέρωσε πως δεν μπορούσε να επανεκκινήσει το σύστημα LZB και ότι το τρένο εξακολουθούσε να βρίσκεται σταματημένο.

Λίγα λεπτά αργότερα σημειώθηκε η σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς ελήφθη η απόφαση να συνεχιστεί η πορεία του AVE, ενώ το Iryo παρέμενε ακινητοποιημένο στην ίδια γραμμή, και ποιες πληροφορίες είχαν στη διάθεσή τους οι υπεύθυνοι του κέντρου ελέγχου τη συγκεκριμένη στιγμή.

Στο μικροσκόπιο οι ευθύνες του κέντρου ελέγχου της Adif

Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, έχει αναφερθεί στον ρόλο του κέντρου ελέγχου της Adif στην Ατότσα, επισημαίνοντας ότι η έρευνα πρέπει να εξετάσει τις αποφάσεις που ελήφθησαν πριν από τη σύγκρουση.

Παράλληλα, εμφανίστηκε να υποβαθμίζει τη σημασία της προηγούμενης διακοπής λειτουργίας του LZB ως μεμονωμένου τεχνικού συμβάντος, σημειώνοντας ότι οι δυσλειτουργίες πληροφοριακών συστημάτων δεν είναι ασυνήθιστες και ότι πρέπει να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το περιστατικό.

Ο ίδιος έχει αναγνωρίσει ότι το LZB, το οποίο εγκαταστάθηκε στη συγκεκριμένη γραμμή το 1992, αποτελεί παλαιότερη τεχνολογία και βρίσκεται σε διαδικασία αντικατάστασης.

Οι ερευνητές καλούνται πλέον να διαπιστώσουν πόσο συχνά εμφανίζονταν προβλήματα στο σύστημα, εάν οι αρμόδιοι φορείς γνώριζαν την έκτασή τους και κατά πόσο είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή διαχείριση της κυκλοφορίας σε περίπτωση βλάβης.

Η προειδοποίηση του επικεφαλής της Iryo στη Γερουσία, μόλις 23 ημέρες πριν από την τραγωδία, αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο που αναμένεται να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Ωστόσο, η χρονική σύμπτωση δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι η βλάβη που είχε περιγράψει ο Φαβάρα ήταν η ίδια με εκείνη που καταγράφηκε την ημέρα του δυστυχήματος ούτε ότι αποτέλεσε την αιτία της σύγκρουσης. Τα ακριβή αίτια και οι ενδεχόμενες ευθύνες θα πρέπει να προκύψουν από την ολοκλήρωση της έρευνας.