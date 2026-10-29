Σε τουλάχιστον 74 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών στη χθεσινή σύγκρουση δύο τρένων στην Ισπανία, σύμφωνα με νέο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Δυστυχημάτων (CIAF) του υπουργείου Μεταφορών.

Προηγούμενος απολογισμός από τις αρχές της περιφέρειας Καστίλλη-Λα Μάντσα, όπου συνέβη το δυστύχημα, ανέφερε 69 θανάτους.

Μετά την επίσκεψή του σε νοσοκομείο στο Τολέδο όπου νοσηλεύονται τραυματίες του σιδηροδρομικού δυστυχημάτος, ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ ζήτησε σήμερα τη λήψη «μέτρων» για την αποτροπή μιας ακόμη σιδηροδρομικής καταστροφής.

«Η έρευνα πρέπει να προσδιορίσει πώς και γιατί συνέβη αυτή η καταστροφή. Πρέπει επίσης να μελετήσουμε τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί ποτέ», δήλωσε.

Τουλάχιστον 100 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις εργασίες στα διαλυμένα βαγόνια και οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν πώς μια τεχνική βλάβη και οι αποφάσεις που ακολούθησαν οδήγησαν στην πολύνεκρη καταστροφή.

Τα βαγόνια έχουν υποστεί εκτεταμένες καταστροφές, με τις εικόνες από το σημείο να αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Οι διασώστες επιχειρούν ανάμεσα στα συντρίμμια, ενώ η έρευνα επικεντρώνεται στα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο σύστημα ασφαλείας και στις επικοινωνίες του κέντρου ελέγχου με τους μηχανοδηγούς.

Η τραγωδία σημειώθηκε την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, στη σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας που συνδέει τη Μαδρίτη με τη Σεβίλλη. Το δυστύχημα έχει προκαλέσει οργή και έντονα ερωτήματα στην Ισπανία, καθώς έρχεται μόλις εννέα μήνες μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Αδαμούθ, με 46 νεκρούς.

Το χρονικό πριν από τη σύγκρουση των δύο τρένων

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, η αλληλουχία των γεγονότων ξεκίνησε περίπου στις 08:30 το πρωί της Τετάρτης, όταν παρουσιάστηκε βλάβη στο σύστημα ασφαλείας LZB. Το πρόβλημα είχε ως αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν έξι τρένα σε τμήμα της γραμμής μήκους περίπου 63 χιλιομέτρων.

Η ακινητοποίηση των αμαξοστοιχιών αποτέλεσε μέρος της διαδικασίας ασφαλείας μετά την τεχνική δυσλειτουργία. Ωστόσο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στην εξέλιξη της υπόθεσης, περίπου έξι λεπτά αργότερα το κέντρο ελέγχου της Adif στην Ατότσα έδωσε εντολή για επανέναρξη της κυκλοφορίας.

Στις 08:36, ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας AVE 2080, η οποία μετέφερε 397 επιβάτες, φέρεται να έλαβε άδεια να συνεχίσει την πορεία του. Λίγα λεπτά αργότερα, όμως, έγινε γνωστό ότι το τρένο Iryo 6076, με περίπου 147 επιβάτες, παρέμενε ακινητοποιημένο κοντά στην Ούρδα, καθώς αντιμετώπιζε τεχνικό πρόβλημα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας El País, η οδηγός του Iryo ενημέρωσε το κέντρο ελέγχου ότι το τρένο δεν μπορούσε να επανεκκινήσει το σύστημα LZB και εξακολουθούσε να βρίσκεται σταματημένο στο σήμα εισόδου.

Στις 08:53, το AVE προσέκρουσε στο ακινητοποιημένο Iryo με ταχύτητα που, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δημοσιεύματα, έφτανε περίπου τα 200 χιλιόμετρα την ώρα.

Η σύγκρουση προκάλεσε τον εκτροχιασμό και την καταστροφή βαγονιών, με δεκάδες ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και πολλούς ακόμη να τραυματίζονται. Το γιατί δόθηκε άδεια συνέχισης της πορείας και γιατί δεν αποτράπηκε η σύγκρουση αποτελεί πλέον βασικό αντικείμενο της έρευνας.

Τα ηχητικά ντοκουμέντα από τις συνομιλίες με τους μηχανοδηγούς

Ιδιαίτερη σημασία έχουν αποκτήσει οι ηχογραφημένες συνομιλίες μεταξύ του κέντρου ελέγχου και των οδηγών των δύο τρένων. Τα αποσπάσματα που δημοσιοποιήθηκαν από ισπανικά μέσα καταγράφουν τις οδηγίες που δόθηκαν μετά τη βλάβη στο σύστημα ασφαλείας, αλλά και την ενημέρωση ότι η αμαξοστοιχία Iryo εξακολουθούσε να είναι ακινητοποιημένη.

Σε μία από τις συνομιλίες, εκπρόσωπος του κέντρου ελέγχου της Ατότσα δίνει οδηγίες στον μηχανοδηγό του AVE 2080 για την επανεκκίνηση του συστήματος LZB και τη συνέχιση της πορείας.

Ακολουθεί ο διάλογος, όπως αποδίδεται στο αρχικό ρεπορτάζ:

– Κέντρο Ελέγχου Ατότσα προς μηχανοδηγό της αμαξοστοιχίας 2080.

– Ναι.

– Στις 08:36.

– Ναι.

– Μηχανοδηγέ της αμαξοστοιχίας 2080, αποσύνδεσε και επανασύνδεσε το LZB. Συνέχισε την πορεία σου και στη συνέχεια κινήσου σύμφωνα με το πρωτόκολλο, με κανονική πορεία.

– Με κανονική πορεία;

– Ναι.

Σε άλλη συνομιλία, η οδηγός του ακινητοποιημένου τρένου ενημερώνει το κέντρο ελέγχου ότι δεν έχει καταφέρει να επανεκκινήσει το σύστημα.

«Καλημέρα, Ατότσα. Το τρένο δεν μου επιτρέπει να επανεκκινήσω το σύστημα LZB και γι’ αυτό είμαι ακόμα σταματημένη στο σήμα εισόδου», φέρεται να αναφέρει.

Τα συγκεκριμένα ηχητικά αποτελούν κρίσιμο στοιχείο για την ανασύνθεση των γεγονότων. Οι ερευνητές καλούνται να διαπιστώσουν τι ακριβώς γνώριζε το κέντρο ελέγχου σε κάθε χρονική στιγμή, ποιες οδηγίες δόθηκαν και εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας. Η ύπαρξη των συνομιλιών, πάντως, δεν αρκεί από μόνη της για να αποδώσει οριστικά ευθύνες σε συγκεκριμένα πρόσωπα.

Δεύτερη πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία μέσα σε εννέα μήνες

Το δυστύχημα στην Ούρδα ξυπνά τις μνήμες από τη σιδηροδρομική τραγωδία στο Αδαμούθ της Κόρδοβα, τον Ιανουάριο του 2026, όταν 46 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σύγκρουση τρένων.

Μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο, η Ισπανία μετρά δύο πολύνεκρα σιδηροδρομικά δυστυχήματα, γεγονός που έχει εντείνει τη δημόσια συζήτηση για την ασφάλεια του δικτύου υψηλής ταχύτητας.

Η νέα τραγωδία έχει προκαλέσει ερωτήματα για τη λειτουργία των συστημάτων σηματοδότησης και ελέγχου, τις διαδικασίες που εφαρμόζονται σε περίπτωση τεχνικής βλάβης και τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις για την επανέναρξη της κυκλοφορίας.

Η ισπανική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για πλήρη διερεύνηση των αιτίων, ενώ οι έρευνες αναμένεται να εξετάσουν κάθε στάδιο της αλληλουχίας που οδήγησε στη σύγκρουση των δύο τρένων.