Ο Πανσερραϊκός τοποθετήθηκε με ανακοίνωσή του για την απόρριψη της έφεσής του κατά της απόφασης αφαίρεσης τεσσάρων βαθμών για την υπόθεση Σούντγκρεν.

Μετά τη δήλωση του Αχιλλέα Μπέου για το -3 στον Βόλο, για το ίδιο θέμα, ήρθε και η ανακοίνωση του Πανσερραϊκού που τιμωρήθηκε με -4, ποινή που παραμένει μετά την απόρριψη της έφεσης από την αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ.

Η ανακοίνωση της ομάδας των Σερρών, η οποία όλα δείχνουν πως ετοιμάζεται να προσφύγει στο CAS, αναφέρει τα εξής…

«Η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ επιβεβαίωσε, δυστυχώς, τους χειρότερους φόβους μας, σε μια διαδικασία που δεν μπήκε καν στον κόπο να απαντήσει στα νομικά μας επιχειρήματα και άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου.

Θα διεκδικήσουμε μέχρι τέλους την δικαίωση μας, την αποκατάσταση της αλήθειας και της αξιοπρέπειας του συλλόγου μας και των ανθρώπων που ξαναέχτισαν την ομάδα από το μηδέν.

Ο Πανσερραϊκός δεν καταδικάζεται με βάση τις εντυπώσεις, την σκοπιμότητα και χωρίς στοιχεία!

Η τελευταία λέξη δεν ειπώθηκε».