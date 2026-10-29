Δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες μέσα σε περίπου 24 ώρες είχαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τη δεύτερη να πραγματοποιείται την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, την ώρα που ο Τούρκος πρόεδρος συμμετείχε σε δείπνο με άλλους ηγέτες.

Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, ο Αμερικανός πρόεδρος τηλεφώνησε στον Ερντογάν κατά τη διάρκεια δείπνου στο πλαίσιο της συνόδου του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών, προκειμένου να του ευχηθεί καλή επιτυχία στις εργασίες της.

Η επικοινωνία αυτή ήταν ξεχωριστή από εκείνη της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου, κατά την οποία οι δύο ηγέτες είχαν συζητήσει ένα ευρύτερο φάσμα διμερών και διεθνών ζητημάτων.

🇹🇷 I 🇺🇸 US President Donald Trump calls Turkish President Recep Tayyip Erdogan to discuss Organization of Turkic States summit in Ankara 📌 Erdogan highlights bloc’s role in regional stability and security, while Trump wishes him success at summit https://t.co/uUhW86d1lk https://t.co/aKtlZkbjyU — Anadolu English (@anadoluagency) October 29, 2026

Από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στις ευχές για τη σύνοδο

Στο πρώτο τηλεφώνημα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, Τραμπ και Ερντογάν συζήτησαν για τις σχέσεις Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και για τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, στην Υεμένη και στην Ουκρανία.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης οι διπλωματικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των περιφερειακών κρίσεων.