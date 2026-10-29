Την ανανέωση του συμβολαίου του Γιάννη Μιχαηλίδη μέχρι το 2030 ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ, κλείνοντας και επισήμως με τον καλύτερο τρόπο αυτό το θέμα.

Ο διεθνής αμυντικός προέρχεται από τα τμήματα υποδομής των «ασπρόμαυρων» και κατάφερε να φτάσει ως την πρώτη ομάδα και να καθιερωθεί σε αυτή, δίνοντας τα χέρια με τη διοίκηση για την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 2030.

Ο Μιχαηλίδης υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και η ΠΑΕ επισημοποίησε τη συμφωνία με την ακόλουθη ανακοίνωση.

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου του Γιάννη Μιχαηλίδη έως τις 30 Ιουνίου 2030.

Ο Γιάννης ήρθε στον ΠΑΟΚ το 2016 και εντάχθηκε στην Κ17. Αν και μέχρι τότε αμυντικό χαφ, έκανε άμεσα αισθητή την παρουσία του στην αμυντική γραμμή αρχικά της Κ19, με την οποία πανηγύρισε τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα. Προωθήθηκε στην Α’ ομάδα του ΠΑΟΚ τον Μάρτιο του 2019, δούλεψε πολύ για να εξελιχθεί και πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του στις 15 Ιανουαρίου 2020 με αντίπαλο τον ΟΦΗ στην Τούμπα.

Έκτοτε, έχει καταγράψει συνολικά 166 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ μετράει ένα Πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο Ελλάδας, έντεκα γκολ και επτά ασίστ.

Ο Μιχαηλίδης θα μείνει εδώ! Θα συνεχίσει να είναι ένας από εμάς και να παλεύει με την ασπρόμαυρη φανέλα μέχρι το 2030!».

Mετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου, ο Γιάννης Μιχαηλίδης δήλωσε:

«Είμαι ενθουσιασμένος που θα βρίσκομαι στον ΠΑΟΚ έως το 2030. Είναι μια στιγμή περηφάνιας για μένα. Είναι τεράστια χαρά να αγωνίζομαι για αυτόν τον σύλλογο, έχοντας περάσει από όλες σχεδόν τις ηλικιακές κατηγορίες του.

Προφανώς, έχω οικογενειακούς δεσμούς με τον σύλλογο, κάτι που έχει τεράστια σημασία για όλους μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια Σαββίδη που μου έδειξε ότι με θέλει εδώ και φυσικά τον κόσμο της ομάδας για την στήριξη που έχει δείξει στο πρόσωπό μου όλα αυτά τα χρόνια.

Πετύχαμε σημαντικά επιτεύγματα τα τελευταία χρόνια και πιστεύω ότι έχουμε ακόμη να καταφέρουμε πραγματικά σπουδαία πράγματα».