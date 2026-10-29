Συναγερμός σήμανε στη Χαλκίδα, γιατί εξαφανίστηκε μια ανήλικη 14 ετών.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού»:

«Στις 28/10/2026, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Χαλκίδας η Τσβετελίνα Τ. 14 ετών. Το “Χαμόγελο του Παιδιού” ενημερώθηκε για την εξαφάνιση στις 29/10/2026 και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Τσβετελίνα Τ. έχει ύψος 1,60 μ., ζυγίζει 85 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Έχει μία ξυρισμένη γραμμή στο δεξί της φρύδι.

Φορούσε γκρι μπλούζα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με “Το Χαμόγελο του Παιδιού”, όλο το 24ωρο, στην “Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000”, καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple».