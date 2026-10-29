Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο ιδιοκτήτης του «Χωριάτικο», Άγγελος Γιαννακόπουλος, στον οποίο αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην υπόθεση απάτης.

Στην απολογία του ο 57χρονος κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι απέκρυψε φορολογητέα ύλη, κάνοντας λόγο για υπόθεση φορολογικών παραβάσεων και όχι απάτης.

Ο επονομαζόμενος «Mr. Χωριάτικο» φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τα ποσά που του αποδίδονται προκύπτουν από τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί. Μάλιστα, ο βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση, αναφερόμενος στις εταιρείες που εμφανίζουν οφειλές και συνέχισαν τη δραστηριότητά τους με διαφορετικούς διαχειριστές, φέρεται να υποστήριξε ότι η αλλαγή έγινε προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν να λειτουργούν και σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε πρόθεση αποφυγής των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο.

Στόχος ήταν, όπως φέρεται να ανέφερε ο κατηγορούμενος, να ενταχθούν οι οφειλές σε ρύθμιση, διαδικασία που για κάποιες εξ αυτών είχε ήδη ολοκληρωθεί.

Ο 57χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε ότι οι επιχειρήσεις του ήταν ευκαιριακές, επικαλούμενος τη δραστηριοποίησή του στον χώρο ήδη από το 1996. Κατά τους ισχυρισμούς του, πρόκειται για επιχειρήσεις τις οποίες επιθυμούσε να διατηρήσει και να αναπτύξει.

Στο πολυσέλιδο απολογητικό του υπόμνημα ο κατηγορούμενος φέρεται να επικαλέστηκε σοβαρά προβλήματα υγείας, μεταξύ των οποίων προβλήματα στο ήπαρ, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και καρδιολογικά ζητήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 57χρονος αναφέρθηκε και στο ανήλικο παιδί του, ζητώντας στην περίπτωση που δεν αφεθεί ελεύθερος, να του επιβληθεί κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση. Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έπεισαν με αποτέλεσμα να κριθεί προφυλακιστέος.

Μέχρι τώρα έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι 10 από τους κατηγορούμενους που πέρασαν σήμερα το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου. Περίπου άλλοι τόσοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, με ορισμένους να καλούνται να καταβάλλουν και χρηματική εγγύηση. Μεταξύ αυτών και ο γιος του ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων, στον οποίο επιβλήθηκε και εγγύηση 20.000 ευρώ. Αύριο απολογούνται άλλοι 29 κατηγορούμενοι στην υπόθεση.