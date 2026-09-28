Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την έκρηξη που προκάλεσε τον θάνατο έξι ανθρώπων στην Πλάκα, καθώς οι έρευνες των αρμόδιων αρχών στρέφονται πλέον στο εσωτερικό του κτιρίου και ειδικότερα στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου φαίνεται να εντοπίζεται η πηγή της διαρροής φυσικού αερίου.

Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού δείχνουν ότι δεν υπήρξε πρόβλημα στον κεντρικό αγωγό που συνδέει το δίκτυο φυσικού αερίου με το κτίριο της οδού Λυσικράτους.

Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στο τμήμα του αγωγού μέχρι τον μετρητή της πολυκατοικίας, ο οποίος βρίσκεται στο ισόγειο, με τη χρήση αζώτου και αέρα, έδειξαν ότι το συγκεκριμένο τμήμα ήταν στεγανό.

Με βάση αυτά τα ευρήματα, οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στο εσωτερικό της κατοικίας όπου υπήρχε παροχή φυσικού αερίου.

Στο επίκεντρο το διαμέρισμα του ηλικιωμένου ζευγαριού

Το διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, διέθετε εγκατάσταση φυσικού αερίου που χρησιμοποιούνταν για το τζάκι, την κουζίνα και τον καυστήρα.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί ποια από τις συγκεκριμένες συσκευές συνδέεται με τη διαρροή που προκάλεσε τη φονική έκρηξη.

Η έρευνα δυσχεραίνεται από το γεγονός ότι μεγάλο μέρος του εξοπλισμού έχει καταστραφεί ή δεν έχει ακόμη εντοπιστεί ανάμεσα στα συντρίμμια.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, η κουζίνα και ο καυστήρας δεν έχουν μέχρι στιγμής βρεθεί στο υλικό που έχει απομακρυνθεί από το σημείο, γεγονός που καθυστερεί την πλήρη εικόνα για το τι προκάλεσε τη συσσώρευση του αερίου.

Το DNA των συγγενών για την ταυτοποίηση των θυμάτων

Παράλληλα με την έρευνα για τα αίτια της έκρηξης, βρίσκεται σε εξέλιξη και η διαδικασία ταυτοποίησης των έξι θυμάτων.

Οι συγγενείς τους προσήλθαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό, ώστε να πραγματοποιηθεί η σύγκριση DNA και να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης.

Σημαντικά στοιχεία αναμένονται και από τις ιστολογικές εξετάσεις των θυμάτων.

Οι αρμόδιες αρχές εκτιμούν ότι τυχόν ενδείξεις εισπνοής μονοξειδίου του άνθρακα θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον προσδιορισμό του σημείου από όπου ξεκίνησε η διαρροή, καθώς και των συνθηκών που επικρατούσαν πριν από την έκρηξη.

Αναζητούν απαντήσεις μέσα στα συντρίμμια

Οι έρευνες στο σημείο δεν μπορούν να ολοκληρωθούν άμεσα, καθώς προϋπόθεση για την ασφαλή πρόσβαση στα υπολείμματα του κτιρίου είναι η ολοκλήρωση των εργασιών αντιστήριξης στα γειτονικά κτίρια.

Στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος επισημαίνουν ότι μόνο μετά την απομάκρυνση των επικίνδυνων τμημάτων θα μπορέσουν τα συνεργεία να περισυλλέξουν τα υπόλοιπα υλικά της κατάρρευσης και να τα εξετάσουν αναλυτικά.

Τα συντρίμμια αναμένεται να ερευνηθούν κομμάτι προς κομμάτι, με τμήματα να αποστέλλονται για εργαστηριακό έλεγχο, ώστε να διαπιστωθεί με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια η ακολουθία των γεγονότων που οδήγησε στην τραγωδία.

Η πλήρης εικόνα για τα αίτια της έκρηξης αναμένεται να διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών ελέγχων, των εργαστηριακών εξετάσεων και των ιατροδικαστικών ευρημάτων.