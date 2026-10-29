Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθη 38χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έλαβε δέμα από τις ΗΠΑ, το οποίο περιείχε ναρκωτικά.

Ειδικότερα, τις πρωινές ώρες της Τρίτης, 27 Οκτωβρίου 2026, από το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν.) και κατόπιν σχετικής εισαγγελικής έγκρισης, ανατέθηκε στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών η διερεύνηση υπόθεσης εντοπισμού ταχυδρομικού δέματος, το οποίο περιείχε 2.090 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και προερχόταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία ο κατηγορούμενος ημεδαπός ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, αφού παρέλαβε το ταχυδρομικό δέμα.

Συνολικά, από την έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του, την κατοχή του, καθώς και από το περιεχόμενο του δέματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2.090 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), διαμοιρασμένα σε 4 πλαστικές συσκευασίες,

819,26 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

115,61 γραμμάρια κοκαΐνης, διαμοιρασμένα σε 2 συσκευασίες,

8 δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος,

τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης,

3 ζυγαριές,

470 ευρώ,

2 κινητά τηλέφωνα και στέλεχος κάρτας SIM, καθώς και

ιδιόχειρες σημειώσεις.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.