Κάνναβη βάρους 14,6 γραμμαρίων, κρυμμένη μέσα σε κορδόνι φόρμας, εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια επισκεπτηρίου, χθες, Δευτέρα 14/9 το απόγευμα, στις φυλακές Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η φόρμα περιλαμβανόταν ανάμεσα στα υλικά που επρόκειτο να παραδώσει 67χρονος σε συνομήλικο κρατούμενο. Η συσκευασία με την ναρκωτική ουσία εντοπίστηκε κατά τον έλεγχο των σωφρονιστικών υπαλλήλων.

Οι δύο 67χρονοι συνελήφθησαν και με την εις βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα.