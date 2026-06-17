Ξέσπασε ο αδελφός του Κωστή Περατικού, του εφοπλιστή που δολοφόνησε η 17 Νοέμβρη, με όσους υποστηρίζουν την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, που καταδικάστηκε ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ζήτησε ο Γιωτόπουλος να εκτίσει την ποινή του, τονίζοντας ότι έχει δολοφονήσει 17 ανθρώπους και καταδικαστεί για αυτό.

«Έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει, θεωρώ. Να εκτίσει την ποινή του, έχει σκοτώσει 17 ανθρώπους, πρέπει να εκτίσει την ποινή του», είπε ο Αντώνης Περατικός.

«Θεωρώ ότι δεν μπορείς να καταδικάζεσαι και να έχεις δολοφονήσει τόσους ανθρώπους και να βγαίνεις να περπατάς ελεύθερος και να έχεις στερήσει την ελευθερία και τη ζωή από τόσους ανθρώπους. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, τι συζητάμε εδώ και τι αξία δίνουμε στις ανθρώπινες ζωές και τα θύματα; Δηλαδή, πώς… Και εμένα τα ανίψια μου πώς θα μπορούσαν κάποια στιγμή να δουν αυτούς τους ανθρώπους να κυκλοφορούν έτσι ελεύθεροι. Αν είναι δυνατόν», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Δεν προκύπτει ότι μετάνιωσε για το εγκληματικό του παρελθόν»

Με ένα σκεπτικό που αριθμεί 26 σελίδες, ο Άρειος Πάγος αιτιολόγησε γιατί ανέτρεψε την απόφαση για αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, μετά από 24 χρόνια.

Το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου «σφράγισε» την επιστροφή του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17Ν στη φυλακή, καθώς έκρινε ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγηση υφ’ όρον απόλυσης.

Σύμφωνα με τους αρεοπαγίτες, το Συμβούλιο Εφετών Πειραιώς, το οποίο με την απόφασή του άνοιξε την πόρτα της φυλακής για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, «δεν διέλαβε… την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία» για τη διαπίστωση των ουσιαστικών προϋποθέσεων της υφ’ όρον απόλυσης.

Για τους αρεοπαγίτες, που υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση για αναίρεση της απόφασης για αποφυλάκιση του πολυισοβίτη, στοιχεία όπως η συνεπής τήρηση των όρων των αδειών, η ολοκλήρωση πανεπιστημιακών σπουδών και η απουσία πρόσφατων πειθαρχικών παραπτωμάτων δεν είναι αρκετά για να θεμελιώσουν την απαιτούμενη ηθική μεταστροφή του κρατουμένου. Μάλιστα, εκτιμούν πως οι επιλογές του «στοιχειοθετούν την έννοια της εξωτερικά καλής συμπεριφοράς και όχι της καλής διαγωγής», η οποία, κατά την κρίση του Αρείου Πάγου, πρέπει να αντανακλά μια ουσιαστική και εσωτερική αποδοχή των κανόνων της έννομης τάξης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο γεγονός ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος έλαβε διδακτορικό τίτλο μέσα στη φυλακή. Το Ποινικό Τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου αναγνωρίζει ότι οι σπουδές του αποδεικνύουν «την προσήλωσή του στο στόχο του να παραμείνει λειτουργικός κατά τον πολυετή εγκλεισμό του», ωστόσο, σημειώνει ότι το συγκεκριμένο στοιχείο δεν αρκεί για να αποδειχθεί ο σωφρονισμός ή η ηθική του βελτίωση. Οι αρεοπαγίτες εστιάζουν στο ζήτημα της μεταμέλειας, καθώς αναφέρουν πως από τα στοιχεία της υπόθεσης δεν προκύπτει «η ειλικρινής μετάνοιά του για τα εγκλήματα που διέπραξε και η αποκοπή του από το εγκληματικό του παρελθόν». Μάλιστα, στο βούλευμα επισημαίνεται πως ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια «ουδέποτε αποδέχθηκε τις πράξεις του, ούτε εξέφρασε μεταμέλεια». Σύμφωνα με τους αρεοπαγίτες, το στοιχείο αυτό μπορεί να αξιολογηθεί ως ένδειξη ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η απαιτούμενη ηθική μεταστροφή.