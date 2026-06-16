Αντιδράσεις προκάλεσε η δημόσια τοποθέτηση της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Έλενας Ακρίτα σχετικά με το ζήτημα της αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Μεταξύ όσων αντέδρασαν ήταν ο δημοσιογράφος και στιχουργός Άρης Δαβαράκης, ο οποίος απάντησε στην ανάρτηση της Ακρίτα αναφερόμενος στον Κωστή Περατικό, ένα από τα θύματα της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη», ο οποίος, όπως ανέφερε, ήταν προσωπικός του φίλος.

Ο Άρης Δαβαράκης δημοσίευσε φωτογραφία του Κωστή Περατικού και υποστήριξε ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα πρέπει να ολοκληρώσει την ποινή που προβλέπει ο νόμος.

Στην ανάρτησή του έκανε αναφορά στην υπόθεση της δολοφονίας Περατικού, σημειώνοντας ότι στοιχεία που βρέθηκαν κατά την έρευνα είχαν συμβάλει στην καταδίκη του Γιωτόπουλου.

Ο ίδιος τόνισε ότι ο καταδικασμένος για την υπόθεση της «17Ν» έχει συμπληρώσει σχεδόν 24 χρόνια κράτησης και υποστήριξε πως θα πρέπει να εκτίσει τα 25 χρόνια που προβλέπονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο.

«Θέλουμε το νόμιμο: 25 χρόνια φυλακή»

Η ανάρτηση Δαβαράκη:

«Αυτός ειναι ο Κωστής #Περατικός, ο καλός, αθώος, γλυκύτατος φιλος πολλών – και δικός μου. Σπιτι του #Γιωτόπουλου βρέθηκαν οι “σημειώσεις” για την δολοφονία του – εύρημα που βοήθησε πολύ στην καταδίκη του εγκληματια. Ο #Κωστής ηταν πατερας δυο πολυ μικρων (τοτε) παιδιών, του Μιχάλη και του Πέτρου απο τον γαμο του με την παιδικη φίλη #ΛίαΡακά. Αυτό το ψυχρό κτήνος μπορει και να την γλύτωνε αν δεν ειχαν βρεθεί σπίτι του οι “σημειώσεις” οι σχετικες με τον Κωστη. Αλλα αγαπαει ο Θεός τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκυρη.

Τον πιασανε και καταδικαστηκε για 17 δολοφονίες σε 17 φορες ισόβια.

Τα ισόβια στην Ευρώπη της ανθρωπιάς σημαινουν 25 χρόνια φυλακη.

Ο Γιωτόπουλος εχει εκτισει σχεδόν 24 χρόνια, γι’ αυτο ξαναμπηκε μεσα μεχρι τις αρχές του 2027, για να ολοκληρωσει.

Δεκαεφτά ανθρώπους έστειλε στον τάφο, να μην εκτισει 25 χρονια ποινη;

Οχι λεει η ” αριστερα”. Ειναι γερος άνθρωπος. Ειμαστε ακροδεξιοί και φασίστες όσοι θέλουμε να βγει απο την φυλακη την μερα που θα #συμπληρώσει τα 25 χρόνια που λεει ο νόμος – και όχι νωρίτερα.

Πόσες οικογένειες έζησαν τα εγκλήματα του Γιωτόπουλου; Ποσοι γονεις, ποσα ανήλικα, πόσοι αγαπημενοι, πόσοι φιλοι κι’ αδέρφια; Είμαστε αμετρητοι.

Και θελουμε το νομιμο: 25 χρονια φυλακή συμπληρωμένα. Οπως λεει η διαφωτισμένη μας παιδεία.

Οχι θανατικη ποινη. Οχι στα απόλυτα ισόβια.

#25χρόνια. Ουτε μια μερα λιγότερη όμως.

(Elena Akrita – θα την θυμασαι την Λία απο τις τότε παρέες. Τριων και πεντε ηταν τα παιδακια της τοτε…)».

Η αρχική τοποθέτηση της Έλενας Ακρίτα

Η Έλενα Ακρίτα είχε τοποθετηθεί δημόσια υπέρ της αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα και στον δημόσιο διάλογο.

Η συζήτηση γύρω από την υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο με αφορμή τη συμπλήρωση του χρόνου κράτησης του Γιωτόπουλου και τα αιτήματα που έχουν διατυπωθεί σχετικά με την εξέταση της αποφυλάκισής του.