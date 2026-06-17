Για τη μεταγωγή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου που έχει επιστρέψει εκ νέου στη φυλακή μίλησε το πρωί της Τετάρτης 17/6 η Κωνσταντία Δημογλίδου, εξηγώντας γιατί ο αρχιτρομοκράτης και «εγκέφαλος» της 17Ν βγαίνοντας από το σπίτι του μπήκε σε ταξί και όχι σε περιπολικό.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια ως αρχηγός της «17 Νοέμβρη» επέστρεψε στον Κορυδαλλό, καθώς ο Άρειος Πάγος αποφάσισε την αναίρεση του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που τον είχε οδηγήσει εκτός φυλακών μετά από 24 χρόνια.

Εξηγώντας γιατί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος έμεινε ένα βράδυ στη ΓΑΔΑ και δεν μπήκε αμέσως στη φυλακή, η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», είπε: «Είναι καθαρά θέμα διαδικαστικό. Ο άνθρωπος αυτός έπρεπε πρώτα να μεταχθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα του Πειραιά και στη συνέχεια να οδηγηθεί στις φυλακές. Όταν έφτασε στις φυλακές, ενημερωθήκαμε από τον εισαγγελέα των φυλακών ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί συγκεκριμένη διαδικασία. Στην Αστυνομία κοινοποιήθηκε η απόφαση για επιστροφή στις φυλακές, όμως υπήρχε συγκεκριμένη διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί. Έπρεπε να κρατηθεί για κάποιες ώρες σε αστυνομική υπηρεσία».

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μέσα στο ταξί

«Δεν κάλεσε μόνος του το ταξί. Το ταξί συμμετείχε κανονικά στη μεταγωγή αυτού του ανθρώπου. Ήταν επιλογή των αστυνομικών που οργάνωσαν ουσιαστικά τη μεταφορά του προς τις φυλακές. Για λόγους ασφαλείας χρησιμοποιήθηκε το ταξί. Αποφάσισαν οι συνάδελφοι να συμμετέχει και ένα ταξί στη μεταγωγή.

Το ότι τον κατέβασαν ήταν στο σχέδιο ασφαλείας. Χωρίς να μπορούμε να δώσουμε λεπτομέρειες, ήταν επιλογή των επιχειρησιακών να συμμετέχει και ένα ταξί στη μεταγωγή. Προφανώς, για να επιλεγεί κάτι τέτοιο, υπήρχε λόγος. Ήταν συγκεκριμένο σχέδιο», επεσήμανε η κ. Δημογλίδου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μεταφέρθηκε στη ΓΑΔΑ από τις φυλακές Κορυδαλλού, μετά την απόφαση του 5ου ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου, η οποία έκανε δεκτή την αναίρεση του εισαγγελέα που ακύρωσε το βούλευμα για την αποφυλάκισή του.

Το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας ο Αλ. Γιωτόπουλος βγήκε από το σπίτι του στον Βύρωνα και επιβιβάστηκε σε ταξί με προορισμό τις φυλακές Κορυδαλλού, συνοδεία περιπολικών. Ωστόσο, σε μικρή απόσταση από το σπίτι, οι αστυνομικοί τον επιβίβασαν σε ένα από τα περιπολικά με το οποίο μεταφέρθηκε στον Κορυδαλλό. Εκεί, όμως, σύμφωνα με την αστυνομία, ο εισαγγελέας των φυλακών, αφού συζήτησε μαζί του, έκρινε πως έπρεπε να εκτελεστεί η απόφαση και για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε η μεταφορά του στη ΓΑΔΑ, όπου διανυκτέρευσε και χθες το πρωί μετήχθη στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στη συνέχεια οδηγήθηκε και πάλι στις φυλακές Κορυδαλλού.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε αποφυλακιστεί στις 21 Μαΐου 2026, ύστερα από περίπου 24 χρόνια κράτησης, με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά.