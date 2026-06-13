Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών επέβαλε ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον οκτώ ετών στον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, κρίνοντάς τον υπεύθυνο για τον τραγικό θάνατο του 19χρονου Γιάννη τον Αύγουστο του 2024.

Το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ενόχους και τους τέσσερις κατηγορούμενους —τον ιδιοκτήτη, τη σύζυγό του, τον χειριστή του «Crazy Dance» και τον μηχανολόγο μηχανικό— για τις πράξεις τους σχετικά με το μοιραίο παιχνίδι, έγραψε το grtimes.gr.

Η εισαγγελέας της έδρας είχε υπογραμμίσει την επικινδυνότητα του μηχανήματος, χαρακτηρίζοντάς το ως «ιδιοκατασκευή» χωρίς προδιαγραφές ασφαλείας. Η κατάσταση του «Crazy Dance» ήταν αποτέλεσμα πολυετούς διάβρωσης, με το παιχνίδι να κρίνεται ακατάλληλο για λειτουργία. Η εισαγγελική λειτουργός τόνισε ότι η θραύση ήταν αναπόφευκτη λόγω της κακής συντήρησης, υποστηρίζοντας ότι η μόνη ασφαλής επιλογή θα ήταν η απόσυρση του εξοπλισμού.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετώπισαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη ως προς τον 19χρονο και σε απόπειρα ως προς τον αδελφό του. Η δικαστική απόφαση αποτελεί την κορύφωση μιας συγκλονιστικής υπόθεσης που ανέδειξε κενά ασφαλείας και εγκληματικές παραλείψεις στην αδειοδότηση τέτοιων εγκαταστάσεων. Η ποινή αυτή στέλνει ένα αυστηρό μήνυμα για την απόλυτη ευθύνη που φέρουν όσοι θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή στο βωμό του κέρδους.

Υπενθυμίζεται, ότι κάνοντας δεκτή την εισαγγελική πρόταση, οι δικαστές – τακτικοί και ένορκοι – κήρυξαν ένοχους τους τέσσερις κατηγορούμενους ως εξής:

Τον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη ως προς τον 19χρονο και σε απόπειρα για τον αδελφό του που επέβαινε στο ίδιο παιχνίδι.

Τη σύζυγο του ιδιοκτήτη (ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης) για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Το χειριστή του μοιραίου παιχνιδιού με την ονομασία «Crazy Dance» για θανατηφόρα έκθεση, απλή έκθεση και όλως ελαφρώς σωματική βλάβη.

Τον μηχανολόγο – μηχανικό, που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος – παιχνιδιού, για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα.