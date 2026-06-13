Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν οι τέσσερις κατηγορούμενοι που κάθονται στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Γιαννιτσών για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής, τον Αύγουστο του 2024, που στοίχισε τη ζωή σε έναν 19χρονο.

Κάνοντας δεκτή την εισαγγελική πρόταση, οι δικαστές – τακτικοί και ένορκοι – κήρυξαν ένοχους τους τέσσερις κατηγορούμενους ως εξής:

Τον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη ως προς τον 19χρονο και σε απόπειρα για τον αδελφό του που επέβαινε στο ίδιο παιχνίδι.

Τη σύζυγο του ιδιοκτήτη (ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης) για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Το χειριστή του μοιραίου παιχνιδιού με την ονομασία «Crazy Dance» για θανατηφόρα έκθεση, απλή έκθεση και όλως ελαφρώς σωματική βλάβη.

Τον μηχανολόγο – μηχανικό, που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος – παιχνιδιού, για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Η διαδικασία συνεχίζεται με τη συζήτηση για τη χορήγηση ελαφρυντικών και θα ακολουθήσει ανακοίνωση των ποινών, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτροείο Ειδήσεων.