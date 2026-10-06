Τι σημαίνει η έλευση Ρούμπιο

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Η γιορτή της Νέας Δημοκρατίας

Καλημέρα σε όλους. Στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, στη συμβολή Πειραιώς και Ερμού, μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα το «γαλάζιο» σκηνικό για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Η εκδήλωση σχεδιάστηκε περισσότερο ως γιορτή και λιγότερο ως κλασική κομματική συγκέντρωση, με ιστορικές φωτογραφίες, ψηφιακές εφαρμογές, κουίζ, διαδραστικά παιχνίδια και 360 photo booth. Η βραδιά, όπως αναμενόταν, κορυφώθηκε με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το απουσιολόγιο των γαλάζιων γενεθλίων

Τρεις απουσίες καταγράφηκαν στα γενέθλια της ΝΔ. Η δεδομένη ήταν εκείνη του Αντώνη Σαμαρά ο οποίος ακολουθεί πλέον άλλο δρόμο. Όμως δεν μπορεί κανείς να παρεβλέψει ότι ήταν απών ο Κώστας Καραμανλής ο οποίος δεν ήταν τελικά εκτός Αθηνών και μάλιστα την Τετάρτη θα εκφωνήσει ομιλία στην κινεζική πρεσβεία. Για τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη μου είπαν ότι ήταν στο Στρασβούργο αλλά πρόσθεταν ότι ήδη έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα σε περιοδείες και θα γράψει και άλλα στο δρόμο προς τις κάλπες. Ίσως ήταν και ο μόνος δικαιολογημένα απών αφού έχει ολομέλεια στο ευρωκοινοβούλιο. Έτσι με βάση τα παραπάνω δε χρειάστηκε να πει ξανά ο πρωθυπουργός ότι οι παρόντες γράφουν την ιστορία όπως είχε πει πέρυσι. Ο Καραμανλής είναι ο παραταξιακός αν και με τις παρεμβάσεις του προβληματίζει αλλά δεν μπαίνει στην ίδια κατηγορία με τον Σαμαρά, τον διεγραμμένο, που δεν προσκλήθηκε αν και στο βίντεο της ΝΔ εμφανιζόταν. Να πω την αλήθεια είχε πολύ κόσμο, όλο το υπουργικό συμβούλιο και το σύνολο σχεδόν της ΚΟ αλλά και πλήθος στελεχών και μελών, αλλά είδα και ένα πολυσυζητημένο πρόσωπο. Μεταξύ των παρόντων ήταν και ο ανιψιός του πρωθυπουργού, ο Γρηγόρης Δημητριάδης.

Η τεχνολογία και η κομματική ιστορία

Η ΝΔ αποφάσισε να παρουσιάσει την ιστορία της με αρκετά διαφορετικό τρόπο. Στον χώρο της εκδήλωσης υπήρχαν ψηφιακές αφίσες, ιστορικά πρωτοσέλιδα, φωτογραφίες από διαφορετικές εποχές, αλλά και εφαρμογές που μετατρέπουν την πολιτική ιστορία σε διαδραστική εμπειρία. Οι επισκέπτες δοκίμασαν μάλιστα και τις γνώσεις τους με το κουίζ «Πόσο καλά γνωρίζεις την ιστορία της ΝΔ;», Φωτογραφήθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και άφησαν το δικό τους μήνυμα στον τοίχο «Νέα Δημοκρατία για μένα σημαίνει…».

Η ελληνοαμερικανική σύναξη της Αθήνας

Το ενδιαφέρον όμως επικεντρώνεται στον 6ο Γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδος – ΗΠΑ στο Υπουργείο Εξωτερικών. Σε συνέχεια της διμερούς συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδος και ΗΠΑ, Γιώργου Γεραπετρίτη και Μάρκο Ρούμπιο στις 9 το πρωί της Τετάρτης και των δηλώσεών τους προς τον Τύπο μισή ώρα μετά, οι δύο Υπουργοί θα κηρύξουν, στις 10 πμ, την έναρξη του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδος – ΗΠΑ. Θα ακολουθήσει η πρώτη συνεδρία του Στρατηγικού Διαλόγου σε σύνθεση ολομέλειας, στο πλαίσιο της οποίας θα συζητηθούν μείζονες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Ο 6ος Γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδος–ΗΠΑ θα καλύψει ένα ευρύτατο φάσμα της διμερούς συνεργασίας, με επιμέρους συνόδους εργασίας στις οποίες θα συμμετάσχουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των δύο χωρών.

Το μενού της σύναξης

Οι θεματικές περιλαμβάνουν τα Περιφερειακά Ζητήματα, τους Δεσμούς μεταξύ των δύο Λαών, τις Διεθνείς Εξελίξεις, την Ασφάλεια και την Εφαρμογή του Νόμου, την Ενέργεια, τη Ναυτιλία, την Τεχνολογία, το Εμπόριο και τις Επενδύσεις και την Άμυνα. Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου θα υπογραφούν: Ανανέωση Μνημονίου Συνεργασίας σχετικά με την Επιβολή Εισαγωγικών Περιορισμών σε Κατηγορίες Αρχαιολογικού και Εθνολογικού Υλικού μέχρι τον 15ο αι. μ.Χ. Επιστολή Προθέσεων (Letter of Intent) Ελλάδος – ΗΠΑ για εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριδας. Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) για την αμοιβαία αναγνώριση των Πιστοποιητικών Ικανότητας Ναυτικών, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση STCW 1978, με σκοπό τη διευκόλυνση της απασχόλησης και την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης.

Τι σημαίνει η έλευση Ρούμπιο

Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα στην παρούσα συγκυρία και η διεξαγωγή του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου επιβεβαιώνουν, σύμφωνα με κυβερνητικούς παράγοντες που μίλησαν στη στήλη, το υψηλότατο επίπεδο και το στρατηγικό βάθος των σχέσεων Ελλάδος – ΗΠΑ, καθώς και την κοινή βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε ένα διαρκώς διευρυνόμενο φάσμα τομέων. «Σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, αστάθειας και ανακατατάξεων, αναδεικνύεται ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας ως σταθερού και αξιόπιστου στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ, πυλώνα σταθερότητας και παρόχου ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή» έλεγαν.

Η προϊστορία του διαλόγου

Ο Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδος – ΗΠΑ εγκαινιάστηκε το 2018 και αποτελεί το βασικό θεσμικό πλαίσιο για την τακτική παρακολούθηση και τη συνολική αποτίμηση, καθώς και για την περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας. Οι ΗΠΑ έχουν θεσπίσει Στρατηγικούς Διαλόγους με επιλεγμένους εταίρους στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και η Κύπρος. Ο 5ος Γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδος–ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον τον Φεβρουάριο του 2024. Από την έναρξή του, η διμερής συνεργασία έχει επεκταθεί σημαντικά σε τομείς όπως η άμυνα και η ασφάλεια, η ενέργεια και οι υποδομές, η ψηφιακή τεχνολογία και η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο λαών. Πιο πρόσφατα, η Ελλάδα συνέπραξε στις αμερικανικές πρωτοβουλίες «Artemis Accords» για τη διαστημική συνεργασία (2024) και Pax Silica για τον συντονισμό των επενδύσεων σε υψηλή τεχνολογία και υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης (2026).

Η μεταγραφή Ανδρουλάκη στο ΠΑΣΟΚ

Και να πάμε στο ΠΑΣΟΚ όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης που θα μεταβεί σήμερα στην Κρήτη για να δει από κοντά τις πρόσφατες καταστροφές από την κακοκαιρία, υποδέχθηκε χθες στα γραφεία του κόμματος τον ναύαρχο, πρώην υπουργό και επίτιμο αρχηγό ΓΕΕΘΑ Ευάγγελο Αποστολάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καλωσόρισε στις τάξεις του κόμματος τον ανεξάρτητο βουλευτή που από χθες είναι το νέο μέλος της πράσινης ΚΟ.

Η σχέση και οι επαφές Αποστολάκη – Τσίπρα

Η επισημοποίηση του προαναγγελθέντος γάμου ανάμεσα στον Ευάγγελο Αποστολάκη και το ΠΑΣΟΚ δεν εξελίχθηκε σε μια απλή, τυπική, χειραψία στη Βουλή με τον Νίκο Ανδρουλάκη, καθώς ο ναύαρχος εα επέλεξε να συνοδεύσει την είσοδό του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Χαριλάου Τρικούπη με σαφείς πολιτικές αιχμές, στρέφοντας τα βέλη του προς τη Λεωφόρο Αμαλίας. Δήλωσε χαρακτηριστικά πως δεν ήταν μια εύκολη απόφαση για τον ίδιο και ότι πηγαίνει κόντρα στο κύμα, σπεύδοντας να προσθέσει με νόημα ότι αρνείται τις «αποστρατεύσεις» και τα «επιτακτικά κελεύσματα». Η μετάφραση της δήλωσης, ή το καρφί, είναι σαφής προς τον Αλεξη Τσίπρα θα έλεγα, καθώς ο ναύαρχος αρνήθηκε κατηγορηματικά να παραδώσει τη βουλευτική του έδρα προκειμένου να συμπορευτεί με την Ελληνική Αριστερή συμπαράταξη, θεωρώντας έναν τέτοιο όρο ως προσπάθεια πολιτικής αποστρατείας. Και επειδή τον περίμεναν συνάδελφοι έξω από το γραφείο του Ν. Ανδρουλάκη στη Βουλή, έστησε πηγαδάκι μαζί τους, άφησε να εννοηθεί ότι όντως του είχε γίνει κρούση από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού μέσω τρίτων, αλλά δεν συζητούσε όπως είπαμε να παραδώσει την έδρα του. Μόλις με ενημέρωσαν βέβαια, δεν έχασα την ευκαιρία να ακούσω τον αντίλογο από άνθρωπο που γνώριζε την σχέση ναυάρχου με τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε, αναφέρομαι στην μετά Κασσελάκη εποχή και όχι πριν, της περιόδου δηλαδή όπου ο Αλέξης Τσίπρας είχε πάρει τον «μαρκάδορο» και κύκλωνε ή έβαζε ένα μεγάλο Χ σε στελέχη και βουλευτές για τα επόμενα βήματά του. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη πηγή, ο πρώην πρωθυπουργός δεν είχε καμία απολύτως συνομιλία μαζί του τα τελευταία χρόνια, μου τόνισε χαρακτηριστικά. «Αν όντως επιχειρήθηκε κάποια επαφή, αυτή ήταν μονομερής και έγινε αποκλειστικά από την πλευρά του ναυάρχου», μου δήλωσε, αφήνοντας να εννοηθεί ποιος τελικά έπαιρνε τηλέφωνο ποιον. Η κάθε πλευρά λέει τη δική της εκδοχή αλλά η πραγματικότητα είναι μία.

Ο Σαμαράς ετοιμάζει νέα παρέμβαση

Το ενδιαφέρον γύρω από τον Αντώνη Σαμαρά δεν περιορίζεται στην απουσία του από τα γενέθλια της ΝΔ αλλά στη νέα δημόσια παρέμβαση, με το βλέμμα στραμμένο σε συνέδριο του Βήματος σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ και το Φόρουμ των Δελφών. Ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός δεν θα σταματήσει όπως μου λένε οι συνεργάτες του να μιλάει όσο προχωράμε στις εκλογές. Θέλει, κατά τακτικό συνομιλητή του, να δίνει συνεχώς το στίγμα του και αυτό κρίθηκε αναγκαίο, όσο ο ίδιος καθυστερεί την ανακοίνωση του κόμματος.

Η Λιάνα Κανέλλη, ο Σταμάτης Γονίδης και η Λένα Ζευγαρά

Ομολογώ ότι μέχρι πρότινος δεν γνώριζα με ποια κάνει ντουέτο ο Σταμάτης Γονίδης στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται. Δεν είναι, άλλωστε, από τις πληροφορίες που σου κόβουν και τον ύπνο. Το έμαθα, ωστόσο, και μάλιστα με τον πιο απρόσμενο τρόπο, μετά τον έντονο σάλο και το κύμα αντιδράσεων που προκάλεσε όταν καλωσόρισε το καταδικασμένο μέλος της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη. Και πού το έμαθα; Όχι σε κάποιο καλλιτεχνικό πηγαδάκι, ούτε σε πρωινάδικο αλλά εκεί που λιγότερο θα περίμενε κανείς. Στο εντευκτήριο της Βουλής. Όχι πως ενδιαφέρθηκε κανείς να πάει να τον ακούσει. Όμως, Λένα Ζευγαρά, περί αυτής πρόκειται, πες αλεύρι. Η Λιάνα Κανέλλη σε γυρεύει. Και για να εξηγούμαι, το πως ακριβώς τη γυρεύει να σας πω ότι περνώντας από το εντευκτήριο, η βουλευτής του ΚΚΕ απευθύνθηκε προς τους τρεις βουλευτές που κάθονταν στον καναπέ λέγοντας τους «δεν πιστεύω να είναι κάνα φασιστόμουτρο και η Λένα Ζευγαρά;». Μία ερώτηση που η τελευταία που θα μπορούσε να την απαντήσει ήταν η Ασημίνα Σκόνδρα η οποία την κοιτούσε απορημένη, για να σας μεταφέρω την εικόνα ως έχει. Η Καννέλη νευριασμένη έκανε το ίδιο ερώτημα ξανά, με τη βουλευτή Καρδίτσας να κινείται προς το μέρος της προσπαθώντας να καταλάβει. το τι θέλει να πει. Η Λίανα είναι έξω φρενών όπως μαθαίνω με το περιστατικό στο μαγαζί και δικαίως, και μάλιστα φεύγοντας, ψέλλισε κάτι του τύπου «θα τα πούμε και με αυτούς».

«Όμηροι» του Βαρουφάκη στη Νέα Αριστερά

Να σταθώ λίγο και στο εγχώριο προοδευτικό στρατόπεδο, όπου εκεί όλα τριγύρω αλλάζουνε και όλα τα ίδια μένουν. Αναφέρομαι στις διεργασίες στην Αριστερά, όπου στο επίκεντρο των διεργασιών βρίσκεται ο διακαής πόθος του ΣΥΡΙΖΑ να συναντηθεί με τη Νέα Αριστερά, την ίδια ώρα όπου ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης και στελέχη του, θα ήθελαν συμπόρευση με το ΜεΡΑ25, αλλά εκεί έχει ορθώσει τοίχος μέχρι στιγμής, ο Γιάνης Βαρουφάκης. Κοινώς, μπλέξανε οι γραμμές μας όπως είχαν πει και οι ΦΑΤΜΕ. Παρά το γεγονός ότι η ηγεσία της Νέας Αριστεράς παραμένει στο ακουστικό της, από την πλευρά του ΜέΡΑ25 επικρατεί απόλυτη σιγή ασυρμάτου, όπως μου είπε χαρακτηριστικά άνθρωπος που γνωρίζει καλά τις διεργασίες που γίνονται. Στη Πατησίων υπάρχουν αρκετοί που μιλάνε για μοναχική πορεία, ποντάροντας προφανώς στις τελευταίες δημοσκοπήσεις που δείχνουν το κόμμα να πιάνει οριακά το εισιτήριο για τη Βουλή, ενώ υπάρχει και μία μερίδα στελεχών που καλοβλέπει τη σύμπραξη με τη Νέα Αριστερά. Σε αυτή την εξίσωση, ο καταλυτικός παράγοντας παραμένει ο Βαρουφάκης, ο οποίος κρατά σφιχτά όλα τα πόστα, αφού ο ίδιος γράφει το σενάριο, ο ίδιος υπογράφει τη σκηνοθεσία και ο ίδιος κρατά τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Πρόκειται για τον κλασικό «one-man show».

Η τελευταία Σύνοδος της Βουλής

Με τον καθιερωμένο αγιασμό άνοιξε χθες τις εργασίες της η νέα τακτική Σύνοδος της Βουλής. Πρόκειται για την Δ΄ Σύνοδο, την τελευταία Σύνοδο της συγκεκριμένης κοινοβουλευτικής περιόδου που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2023. Ο αγιασμός τελέστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, μελών της κυβέρνησης, πολιτικών αρχηγών και βουλευτών. Ο Αρχιεπίσκοπος ευχήθηκε υγεία, δύναμη, υπομονή και ομόνοια στον πολιτικό κόσμο. Και φυσικά, πέρα από το τελετουργικό, υπήρχε και το καθιερωμένο πολιτικό παρασκήνιο, χειραψίες, σύντομες συνομιλίες, χαμόγελα και πηγαδάκια μεταξύ βουλευτών.

Χειραψίες πριν τις μάχες

Βουλευτές από διαφορετικές παρατάξεις βρίσκονταν στον ίδιο χώρο, ανταλλάξαν χειραψίες και είχαν την ευκαιρία για σύντομες συζητήσεις πριν αρχίσει η πολιτική αντιπαράθεση. Η νέα κοινοβουλευτική περίοδος ξεκινά σε μια συγκυρία όπου η κυβέρνηση έχει μπροστά της σημαντικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες και η αντιπολίτευση αναζητά τον δικό της βηματισμό.

Ο τελευταίος προϋπολογισμός προ των εκλογών

Σημαντική κοινοβουλευτική διαδικασία ήταν μετά τον αγιασμό η κατάθεση του προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2027. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, κατέθεσε το προσχέδιο στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Από εδώ και πέρα αρχίζει ο κοινοβουλευτικός κύκλος συζήτησης και αντιπαράθεσης γύρω από τις προβλέψεις και τα μέτρα. Το συνολικό πακέτο αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά σημεία της συζήτησης για τον Προϋπολογισμό. Η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να παρουσιάσει τα μέτρα ως μέρος της οικονομικής της πολιτικής, ενώ η αντιπολίτευση αναμένεται να εστιάσει στο πραγματικό εισοδηματικό αποτέλεσμα.

Η Ρουμανία «πληγώνει» τον Απόστολο Βακάκη

Κοιτάζοντας πάντα με ενδιαφέρον την αγορά και κυρίως τους μεγάλους παίκτες που κινούνται σε αυτήν, θα έλεγα ότι η παραφωνία που έχει η έως τώρα πορεία της Jumbo μέσα στο 2026 ακούει στο όνομα Ρουμανία. Την ώρα που ο όμιλος του Απόστολου Βακάκη συνεχίζει να κινείται με θετικό πρόσημο στις υπόλοιπες βασικές αγορές, η ρουμανική δραστηριότητα εξακολουθεί να υποχωρεί. Τον Σεπτέμβριο οι πωλήσεις στη Ρουμανία μειώθηκαν κατά 3%, ενώ στο ενιάμηνο η πτώση φτάνει περίπου το 5%. Η εικόνα αυτή έρχεται σε έντονη αντίθεση με την Ελλάδα, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν 9% τον Σεπτέμβριο και 8% στο 9μηνο, αλλά και με Κύπρο και Βουλγαρία, όπου ο μήνας έκλεισε με άνοδο 15%. Παρά τη ρουμανική «τρύπα», τα Jumbo παρουσιάζουν ισχυρή συνολική εικόνα, με τις πωλήσεις του Σεπτεμβρίου αυξημένες κατά 8% και του 9μήνου κατά περίπου 6%. Ωστόσο, η επίδοση της Ρουμανίας παραμένει το βασικό αγκάθι σε μία κατά τα άλλα θετική χρονιά.

Η Prodea δεν εγκαταλείπει εντελώς τα γραφεία

Παρά τη σαφή κατεύθυνση που έχει δώσει για μεγαλύτερη έμφαση σε ξενοδοχεία και logistics, η Prodea δεν φαίνεται διατεθειμένη να κλείσει οριστικά το κεφάλαιο των γραφείων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισηγμένη στο Euronext Athens εξετάζει να διατηρήσει κάτω από την ομπρέλα της μητρικής ορισμένα από τα σημαντικότερα γραφειακά ακίνητα που διαθέτει σήμερα στο χαρτοφυλάκιό της. Η λογική είναι περισσότερο επιλεκτική παρά συνολική. Δηλαδή, η Prodea μπορεί να έχει μειώσει σημαντικά την έκθεσή της στα γραφεία μέσα από πωλήσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια σε επενδυτές όπως ο Παπαλέκας, αλλά και σε τραπεζικούς ομίλους όπως η Εθνική και η Alpha Bank, ωστόσο δεν δείχνει πρόθεση να αποχωρήσει πλήρως από το συγκεκριμένο πεδίο. Στην πράξη λοιπόν, ορισμένα κτίρια γραφείων φαίνεται ότι θα παραμείνουν στη μητρική, με την τελική αξιοποίησή τους να κρίνεται ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Οι κινήσεις της οικογένειας Λάτση

Νέα κινητικότητα καταγράφεται στο ναυτιλιακό σκέλος της οικογένειας Λάτση, με τη Latsco να επιχειρεί να γυρίσει σελίδα μετά από μία ζημιογόνο χρήση το 2025. Η βρετανική εταιρεία, που λειτουργεί ως agency και chartering arm για τον όμιλο, δηλώνει πλέον αισιόδοξη ότι μπορεί να επιστρέψει σε κερδοφορία. Το ενδιαφέρον είναι ότι η δραστηριότητα δείχνει να ανεβαίνει αισθητά, καθώς η Latsco έχει αναλάβει τη ναύλωση επτά ακόμη πλοίων της Latsco Shipping. Πρόκειται για εξέλιξη που αυξάνει τον όγκο εργασιών της και ενισχύει τον ρόλο της στο εμπορικό κομμάτι του στόλου. Πίσω από τη Latsco Shipping βρίσκεται ο Πάρις Κασιδόκωστας-Λάτσης, ο οποίος συνεχίζει να επεκτείνει την παρουσία της οικογένειας στη ναυτιλία.

Πώς οι Άραβες ροκαζίνουν τον Πέτρο Στάθη στα Nammos

Ένα ενδιαφέρον παιχνίδι ισορροπιών με πληροφορούν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη γύρω από το Nammos. Ο Πέτρος Στάθης, μέσω της Monterock International, είχε μπει δυνατά στο εγχείρημα και παραμένει μέχρι σήμερα ενεργός μέτοχος και στενά συνδεδεμένος με την ανάπτυξη του brand. Στην πορεία, όμως, στο σχήμα μπήκε η Alpha Dhabi Holding, ο επενδυτικός βραχίονας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μέσω της κοινής πλατφόρμας ADMO Lifestyle Holding. Οι Άραβες διαθέτουν σχεδόν απεριόριστη δυνατότητα χρηματοδότησης και, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, συνεχίζουν να βάζουν κεφάλαια όσο το Nammos επεκτείνεται διεθνώς. Ο Στάθης δεν ακολουθεί πάντοτε αναλογικά στις νέες ενέσεις κεφαλαίου, με αποτέλεσμα το ποσοστό του να περιορίζεται σταδιακά. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει αποχώρηση. Κάθε άλλο. Ο ίδιος παραμένει ενεργός, συμμετέχει στις εξελίξεις και παρακολουθεί στενά κάθε βήμα του εγχειρήματος, καθώς το Nammos έχει εξελιχθεί σε διεθνές εμπορικό σήμα πολυτελείας.

Ξεμπλοκάρει το νέο κολυμβητικό κέντρο του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ

Πράσινο φως για να προχωρήσει το νέο Κέντρο Υδάτινου Αθλητισμού και Πολιτισμού στον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ με ενημερώνουν έγκυρες πηγές ότι έδωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο, ανατρέποντας την προηγούμενη απόφαση που είχε μπλοκάρει την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. Το έργο έχει προϋπολογισμό 23,56 εκατ. ευρώ και αφορά την κατασκευή ενός νέου αθλητικού συγκροτήματος σε έκταση 10.550 τ.μ. στο Νέο Φάληρο. Το νέο κέντρο θα διαθέτει κλειστό κολυμβητήριο ολυμπιακών διαστάσεων με 2.959 θέσεις, ανοικτό κολυμβητήριο με 822 μόνιμες και 122 προσωρινές θέσεις, δύο παιδικές πισίνες, καθώς και υποστηρικτικούς χώρους, εμπορικές και πολιτιστικές χρήσεις. Να σας πω εδώ ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έκανε δεκτές τις προσφυγές του ΣΕΦ, του Ολυμπιακού και της Περιφέρειας Αττικής, ανακάλεσε την προηγούμενη πράξη και έκρινε ότι δεν υπάρχει πλέον κώλυμα για την υπογραφή της σύμβασης. Το project, επομένως, περνά ξανά σε τροχιά υλοποίησης, βάζοντας τέλος σε μία σημαντική θεσμική εκκρεμότητα.

Νέα «χτυπήματα» εξαγορών με φόντο τη Βόρεια Ελλάδα

Κάτι ακούω να κινείται ξανά στο μέτωπο των τροφίμων και αυτή τη φορά το ενδιαφέρον στρέφεται στη Βόρεια Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες μου, fund που το τελευταίο διάστημα έχει ήδη δείξει έντονη κινητικότητα στον κλάδο ετοιμάζει νέο γύρο εξαγορών, με περισσότερους από έναν στόχους στο τραπέζι. Οι συζητήσεις φαίνεται να αφορούν δύο διαφορετικές εταιρείες μεσαίου μεγέθους. Η πρώτη δραστηριοποιείται σε συμπληρώματα και συστατικά μαγειρικής, ενώ η δεύτερη παράγει προϊόντα που «δένουν» περισσότερο με την κατηγορία του snacking και μπορούν να συνοδεύσουν ένα ποτό σε στιγμές χαλάρωσης. Για την ώρα τα ονόματα παραμένουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς οι τελικές διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το fund δεν εξετάζει μία μεμονωμένη κίνηση, αλλά ένα μικρό πακέτο νέων τοποθετήσεων, με σαφή γεωγραφικό προσανατολισμό προς τη Βόρεια Ελλάδα.