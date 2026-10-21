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Η κυβέρνηση βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα

Καλημέρα σας. Το Σύνταγμα βρίσκεται στο επίκεντρο του διημέρου των πανεκπαιδευτικών κινητοποιήσεων. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν στραμμένα τα βλέμματά τους σήμερα στις κινητοποιήσεις κυρίως μαθητών και φοιτητών αλλά και εκπαιδευτικών, έχοντας και το νου τι γίνεται σε άλλες χώρες, κυρίως στη Γαλλία. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, και το ζητούμενο είναι να αποφευχθούν εικόνες έντασης που θα επισκίαζαν τα αιτήματα για δημόσια παιδεία, φοιτητική στέγη και χρηματοδότηση. Η ανησυχία για επεισόδια υπάρχει, αν και δεν σημαίνει, όμως, ότι αυτά είναι δεδομένα.

Ο φόβος της λάθος εικόνας

Οι διαδηλώσεις δεν είναι μόνο ζήτημα αστυνομικού σχεδιασμού. Είναι και πολιτικό τεστ για την κυβέρνηση. Εάν οι συγκεντρώσεις εξελιχθούν ειρηνικά, το βάρος θα πέσει στα αιτήματα μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών. Εάν υπάρξει ένταση, η συζήτηση ενδέχεται να μετατοπιστεί στη διαχείριση της δημόσιας τάξης και στην αναλογικότητα των αστυνομικών μέτρων. Η διεθνής συγκυρία, με αναφορές σε επεισοδιακές διαδηλώσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενισχύει την επιφυλακή. Για το Μαξίμου, η λεπτή ισορροπία είναι σαφής. προστασία της ασφάλειας χωρίς εικόνες που θα τροφοδοτήσουν κατηγορίες για υπερβολική καταστολή.

Η φωτιά στα Δεξιά και ο πονοκέφαλος του Μαξίμου

Στο κυβερνητικό παρασκήνιο, η παρέμβαση του Θεόδωρου Καράογλου που έβαλε ζήτημα για συγκυβέρνηση, εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, με Αντώνη Σαμαρά, Κυριάκο Βελόπουλο, Αφροδίτη Λατινοπούλου, δεν άρεσε στο Μέγαρο Μαξίμου. Και αυτό διότι άνοιξε μια συζήτηση που το Μαξίμου θα προτιμούσε να αποφύγει. Με ποιους θα μπορούσε να συνεργαστεί η ΝΔ εάν δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία; Ο βουλευτής άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασιών με κόμματα δεξιότερα της ΝΔ, ακόμη και με πιθανό σχηματισμό του Αντώνη Σαμαρά. Η κυβέρνηση έσπευσε να χαράξει διαχωριστικές γραμμές.

Τι γίνεται στο Βορρά με τη ΝΔ

Η υπόθεση Καράογλου δεν περιορίζεται σε μια προσωπική άποψη βουλευτή. Αγγίζει τον πυρήνα της στρατηγικής της ΝΔ και αναζωπυρώνει τη συζήτηση για την απήχησή της στη Βόρεια Ελλάδα. Η δημόσια αντίδραση κυβερνητικών στελεχών ήταν σαφής: ο στόχος παραμένει η αυτοδυναμία και δεν προβλέπονται συνεργασίες με κόμματα δεξιότερα της κυβερνώσας παράταξης. Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει στα πηγαδάκια: πρόκειται για μεμονωμένη παρέμβαση ή για αντανάκλαση υπαρκτών ανησυχιών στο εσωτερικό της ΝΔ; Πάντως, Παύλος Μαρινάκης, Κωστής Χατζηδάκης, Γιώργος Φλωρίδης, Θάνος Πλεύρης και Νίκος Δένδιας επανέλαβαν τη θέση της κυβέρνησης, απορρίπτοντας τη συνεργασία με ακροδεξιά κόμματα και υπογραμμίζοντας τη σημασία των ισχυρών αυτοδύναμων κυβερνήσεων. Και αυτό κάτι δείχνει.

Το σινιάλο Δένδια και ο πήχης

Σε αυτό το κλίμα όμως έχει μεγάλη σημασία η χθεσινή παρέμβαση του Νίκου Δένδια που συζητήθηκε πολύ στο εσωτερικό της ΝΔ. «Έχω μια πολύ ξεκάθαρη τοποθέτηση για το ποια πρέπει να είναι η στόχευση της ΝΔ» είπε κατά την συνέντευξη τύπου για τη νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων και διευκρίνισε στην ερώτηση για τον πήχη του 25% που έβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι ο ίδιος είδε απόλυτη ταύτιση για την προσπάθεια για την αυτοδυναμία. Αυτή η επισήμανση όμως εκλαμβάνεται ως σινιάλο προς το Μαξίμου ότι εάν δεν πάνε καλά τα πράγματα θα έχουμε εξελίξεις.

Στη Βοστώνη ο Δένδιας

Μπορεί η συνέντευξη Tύπου που παραχώρησε ο Νίκος Δένδιας στους δημοσιογράφους να αφορούσε, όπως σας έγραψα ακριβώς από πάνω, στη νέα δομή των ενόπλων δυνάμεων και στον εκσυγχρονισμό τους με βάση τα νέα δεδομένα -όπως αυτά διαμορφώνονται- στους υβριδικούς πολέμους, ωστόσο δέχθηκε και ερωτήσεις αμιγώς πολιτικού περιεχομένου. Ειδικά για το 25% που έθεσε ο πρωθυπουργός ως πήχη για τις εκλογές, δηλαδή ως ποσοστό που θα πυροδοτούσε εσωκομματικές εξελίξεις απάντησε θα έλεγα θεσμικά ή διαφορετικά απέφυγε λέγοντας: «Εγώ από τη τοποθέτηση του Πρωθυπουργού αυτό το οποίο θα πρέπει να σημειώσω με απόλυτη ικανοποίηση και απόλυτη τάξη είναι την προσπάθεια για την αυτοδυναμία» και συνέχισε: «Εμείς καταθέτουμε μια πρόταση στην ελληνική κοινωνία. Η πρόταση αυτή θα θέλαμε να έχει τη συντριπτική στήριξη, ώστε να μπορούμε να την εφαρμόσουμε». Οι συνάδελφοι συνέχισαν τις ερωτήσεις και τους απάντησε, κλείνοντας τη συζήτηση: «Βιάζομαι, πρέπει να φύγω, έχω ραντεβού στη Βοστώνη».

Αλλαγές στην Δικαιοσύνη

Και να σας πάω τώρα στην Δικαιοσύνη όπου είχαμε ενδιαφέρουσες υπηρεσιακές μεταβολές στην ηγεσία της, με την επιλογή Αντιπροέδρου στον Άρειο Πάγο, την προαγωγή ανώτατης δικαστικής λειτουργού στη διοικητική δικαιοσύνη και τον ορισμό τεσσάρων επίκουρων εισαγγελέων στο Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών. Για την πλήρωση μίας θέσης Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου επιλέχθηκε ο Αρεοπαγίτης Γεώργιος Σχοινοχωρίτης. Στη διοικητική δικαιοσύνη, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης, αποφάσισε την προαγωγή της Ευαγγελίας Καραμπά στον βαθμό του Επιτρόπου Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.

Η ψυχρή ανάγνωση της δήλωσης Λαζόπουλου

Ο Λάκης Λαζόπουλος θα γνωρίζεται ότι έδωσε συνέντευξη στο Mega, όπου μίλησε για όλο το πολιτικό σκηνικό. Ρωτήθηκε, αν υπάρχει πολιτική εναλλακτική, και απάντησε θετικά. Για πολλούς το όνομα του Αντώνη Σαμαρά τον οποίο κατονόμασε ως την συγκεκριμένη επιλογή, προκάλεσε έκπληξη, αφού είναι γνωστό η εκτίμηση του προς το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Για το πολιτικό εγχείρημα του τελευταίου πήρε αποστάσεις και δήλωσε ότι δεν πιστεύει πώς πέτυχε το rebranding. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι δηλώσεις του Λαζόπουλου έγιναν από τα κύρια θέματα και η κυρίαρχη ερμηνεία είναι ότι ο ηθοποιός τα γύρισε και άδειασε τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κοινός παρονομαστής όλων ήταν αυτή η ανάγνωση αλλά υπάρχει και μία πιο ψυχρή και πολιτική άποψη. Όντως μπορεί να έχει απογοητευθεί από τον Αλέξη Τσίπρα αλλά με μία πολιτική ματιά θα διαπιστώσει κανείς μιλάει σαν κάποιος που κοιτάζει τις δημοσκοπήσεις και ψάχνει να δει ποιος μπορεί να ζημιώσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη τόσο ώστε να μην πάρει την αυτοδυναμία. Και αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο Τσίπρας αλλά ο Σαμαράς, που με μία η δύο μονάδες που μπορεί να κόψει από την Νέα Δημοκρατία να της στερήσει την αυτοδυναμία και να μπει το σενάριο της συγκυβέρνησης μπροστά.

Η περιοδεία ως πολιτικό μήνυμα

Ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να δώσει στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη παρουσία πέρα από το κέντρο της Αθήνας. Μετά την Κρήτη, η Θεσσαλία αποτέλεσε χθες και προχθές τον επόμενο σταθμό στον κύκλο των περιοδειών του. Μίλησα με στενό του συνεργάτη και μου είπε ότι το σχέδιο προβλέπει εβδομαδιαίες εξορμήσεις σε διαφορετικές περιφέρειες έως τα Χριστούγεννα, με παράλληλη προετοιμασία εκδηλώσεων και προγραμματικού συνεδρίου στις αρχές του 2027. Το στοίχημα δεν είναι μόνο η δημοσιότητα, αλλά η συγκρότηση οργανωτικού μηχανισμού και η προσέλκυση στελεχών. Το ερώτημα που συζητείται στην αντιπολίτευση είναι αν αυτές οι περιοδείες θα μετατραπούν σε πραγματική πολιτική δυναμική.

Παρουσιάζει το 70% των ψηφοδελτίων ο Τσίπρας

Τι θα γίνει στις 21 και 22 Νοεμβρίου; Κάποιοι θα σκεφτούν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ίσως προκηρύξει εκλογές και μερικοί μετρημένοι στα δάχτυλα, θα υποψιαστούν ότι μιλάμε για το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Σε εκείνο το διήμερο, λοιπόν, το Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛΑΣ αναμένεται να εγκρίνει περίπου το 70% των ψηφοδελτίων του κόμματος. Πρόκειται για το πρώτο μεγάλο κύμα υποψηφίων, αυτό που θα δείξει με ποια πρόσωπα σκοπεύει ο Αλέξης Τσίπρας να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση και κάτι παραπάνω. Αν και το καλοκαίρι πέρασε, ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος επίσης, με τα ψηφοδέλτια να παραμένουν ανοιχτά για όλα τα κόμματα. Βέβαια το υπόλοιπο 30% που θα μείνει για αργότερα θα είναι η δύσκολη εξίσωση, ίσως και οι μεταγραφές της τελευταίας στιγμής.

Από το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ στην ΕΛΑΣ

Όσο οι εθνικές εκλογές πλησιάζουν, οι υποψήφιοι βουλευτές κάνουν τα κουμάντα τους. Όσοι έχουν πάρει το πράσινο φως από τον αρχηγό έχουν ξεκινήσει και τρέχουν την υποψηφιότητα τους στην περιφέρεια που τους αναλογεί, αλλά προς το παρόν χαμηλόφωνα. Σήμερα έχουμε δύο ονόματα που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ και το ΚΙΝΑΛ και σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι υποψήφιοι με την ΕΛΑΣ. Ο πρώτος είναι ο Γιώργος Μπουλουμπασάκος – ακούγεται ότι θα κατέβει στην Ηλεία. Ο δεύτερος είναι ο Γιώργος Κρικρής, αυτοδιοικητικό στέλεχος της Νέας Σμύρνης – θα μπει στη διεκδίκηση της έδρας αλλά στον Νότιο Τομέα. Ο Κρικρής ξεκίνησε από την νεολαία του ΠΑΣΟΚ, ενώ στις εκλογές για την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής είχε στηρίξει τον Γιώργο Καμίνη.

Η πράσινη διεύρυνση

Στο ΠΑΣΟΚ επιχειρούν να αξιοποιήσουν το θετικό κλίμα από την εκδήλωση στο Αιγάλεω και να το μετατρέψουν σε διαρκή οργανωτική κινητοποίηση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει ότι ο βασικός πολιτικός αντίπαλος είναι η ΝΔ, ενώ η Χαριλάου Τρικούπη αποφεύγει να αφήσει τον Τσίπρα να μονοπωλήσει τη συζήτηση για την αντιπολίτευση. Η επικείμενη προσχώρηση της Μυρτώς Κοροβέση εντάσσεται σε αυτή την προσπάθεια διεύρυνσης. Η ανεξάρτητη βουλευτής, που είχε αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια από τους Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη, αναμένεται σήμερα στις 12:00, να συναντηθεί με τον Ν. Ανδρουλάκη στη Βουλή, με προοπτική την ένταξή της στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Μάχη μεταξύ Κασιμάτη – Διαμαντίδη στη Β’ Πειραιά

H δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά φιλοξένησε τα εγκαίνια της ατομικής έκθεσης του πρώην Νομάρχη, Γιάννη Μίχα. Για εκείνους που τον γνωρίζουν, η ζωγραφική του είναι το πάθος του, και έργα του βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη και στην Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά. Και επειδή είχαμε γνωριστεί παλαιότερα, είπα να περάσω και εγώ από εκεί. Εκτός από τους πίνακες που μου τράβηξαν την προσοχή, κοίταξα να δω και ποιο έδωσαν το παρών από το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Στην πρώτη σειρά κάθονταν ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης και Δημήτρης Μάντζος, η ανεξάρτητη βουλευτής Νίνα Κασιμάτη, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Γιάννης Σγουρός, ο δήμαρχος της Αγίας Βαρβάρας Λάμπρος Μίχος και ο πρώην υπουργός Γιάννης Διαμαντίδης. Από το βήμα, ο Γιάννης Μίχας στο λόγο του τους ανέφερε έναν έναν, εκτός από μία, σαν να μην ήταν εκεί. Αναφέρομαι στη Νίνα Κασιμάτη που κατάφερε να μην την δει στα δύο μέτρα. Εκτός αν πρόκειται για αβλεψία. Και κάπως έτσι ξεκίνησε δημόσια και η μεγάλη μάχη ανάμεσα στη Νίνα Κασιμάτη και τον Δημήτρη Διαμαντίδη στη Β’ Πειραιά με τα χρώματα του ΠΑΣΟΚ. Θα μου πείτε τι δουλειά έχει ο Γιάννης Μίχας. Ο καλός του φίλος που σας είπα πριν και αναφέρομαι στον Γιάννη Διαμαντίδη, για όσους δεν γνωρίζουν είναι ο πατέρας του Δημήτρη Διαμαντίδη. Και είμαστε ακόμη στην αρχή.

Ο Βελόπουλος, ο Σκάλκος και η ορφανή θέση

Αν ψάξε κανείς στη Βικιπαίδεια, η Ελληνική Λύση έχει πρόεδρο τον Κυριάκο Βελόπουλο και εκπρόσωπο Τύπου τον δημοσιογράφο Γιάννη Σκάλκο, ο οποίος ήταν από τις μετρημένες σοβαρές παρουσίες του κόμματος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βέβαια τη μισή αλήθεια λέει το συλλογικό εγκυκλοπαιδικό εγχείρημα που έχει συσταθεί στο Διαδίκτυο, αφού έχουμε να τον δούμε η να τον ακούσουμε τον εκπρόσωπο από τον Ιούλιο του 2024 όταν βγήκε αν δεν κάνω λάθος για τελευταία φορά σε πανελλαδικό κανάλι. Τότε ήταν και υποψήφιος στο ευρωψηφοδέλτιο αλλά τελικά η μία εκ των δύο εδρών πήγε στη Γαλάτω Αλεξανδράκη που όσες φορές την έχετε δει εσείς άλλες τόσες φορές την έχω δει και εγώ. Επί της ουσίας η Ελληνική Λύση δεν έχει εκπρόσωπο Τύπου και αυτό την κάνει ένα κόμμα ξεχωριστό. Γιατί εδώ μιλάμε για παγκόσμια πρωτοτυπία. Βέβαια όπως πληροφορούμαι ο Βελόπουλος έχει βγει στη πιάτσα ψάχνοντας νέο εκπρόσωπο Τύπου για τις εκλογές. Έτσι λέγεται, έτσι σας μεταφέρω. Για να επανέλθω στη σχέση ανάμεσα στον πρόεδρο και τον εκπρόσωπο Τύπου, σύμφωνα με πηγές, οι σχέσεις τους ψυχράνθηκαν μετά τις ευρωεκλογές όπως μου μετέφερε βουλευτής του κόμματος. Τους λόγους του φαντάζομαι, αλλά με άνθρωπο της πιάτσας που μίλησα, μου είπε ότι και πρόταση να του έκανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης δεν θα έμπαινε καν στη διαδικασία να τη συζητήσει. Μου είπε χαρακτηριστικά «κουμάντο στο κόμμα κάνει η αντιπρόεδρος Δήμητρα Κρητικού».

Το συνέδριο του Κασσελάκη

Και εάν ξεχάσατε τον Στέφανο Κασσελάκη στο πολιτικό σκηνικό, μας υπενθύμισε χθες την παρουσία του καθώς έκανε βίντεο για το συνέδριο του κόμματός του. Με ρωτάτε συνεχώς: «Μπορώ να έρθω στη Metagora αν δεν είμαι μέλος του κόμματος;». Η απάντηση είναι απλή: Προφανώς και μπορείς. Η Metagora είναι η αναγέννηση της αρχαίας Αθηναϊκής Αγοράς στη Meta-εποχή. Ένα ανοιχτό, καινοτόμο συνέδριο στο κέντρο της Αθήνας, στο Ilisian, αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Δημοκρατία δεν αποκλείει ποτέ κανέναν. Ελάτε όλοι. Αυτό ήταν το μήνυμά του. Όσοι πιστοί προσέλθετε.

Θύελλα για το τετράμηνο λουκέτο στο αεροδρόμιο της Χίου

Σε πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης εξελίσσεται η επέκταση του αεροδρομίου της Χίου, με τη Θεμέλη, που έχει αναλάβει την εργολαβία, να βρίσκεται στο επίκεντρο των αντιδράσεων για το σχεδιαζόμενο τετράμηνο κλείσιμο του «Ομήρου», από τις 15 Νοεμβρίου 2026 έως τις 15 Μαρτίου 2027. Το ενδιαφέρον στην υπόθεση είναι ότι ο αρχικός σχεδιασμός που είχε παρουσιαστεί στους τοπικούς φορείς προέβλεπε διακοπή των πτήσεων για περίπου 52 ημέρες, από τα μέσα Ιανουαρίου. Πλέον, όμως, το νησί βρίσκεται αντιμέτωπο με τετράμηνη διακοπή της αεροπορικής σύνδεσης, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Αποκαλυπτικά είναι όσα ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Θεμέλη, Γιώργος Ντινόπουλος, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου. Όπως εξήγησε, η εταιρεία είχε αρχικά προτείνει τη συγχώνευση δύο φάσεων κατασκευής σε μία, με διάρκεια 4,5 μηνών. Το υπουργείο Υποδομών ζήτησε να περιοριστεί το διάστημα στους τέσσερις μήνες, με τη Θεμέλη να υποβάλλει νέα πρόταση, αποδεχόμενη τελικά το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Στο παρασκήνιο της αλλαγής βρίσκονται και οι επιφυλάξεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για την ασφαλή εκτέλεση πτήσεων με περαιτέρω περιορισμένο διάδρομο κατά τη χειμερινή περίοδο, καθώς, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αναδόχου, δεν υπήρξε η αναμενόμενη επιβεβαίωση για τη δυνατότητα των αεροπορικών εταιρειών να συνεχίσουν τα δρομολόγια. Το πλέον ενδιαφέρον, πάντως, είναι ότι ο ίδιος ο Ντινόπουλος παραδέχθηκε πως στις 15 Μαρτίου δεν θα έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του έργου. Τότε προβλέπεται η μετάβαση στην επόμενη κατασκευαστική φάση, με διάδρομο μήκους λίγο μικρότερου των 1.300 μέτρων. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε ακόμη περισσότερα ερωτήματα για την πορεία της εργολαβίας και τη δυνατότητα επαναλειτουργίας του αεροδρομίου στο προβλεπόμενο χρονικό σημείο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφαση 26 μελών, καταδίκασε τον σχεδιασμό, ζητώντας άμεση επανεξέταση, ενώ αποφάσισε ακόμη και τη διερεύνηση νομικής προσβολής της απόφασης για το κλείσιμο. Η υπόθεση αποκτά πλέον ευρύτερες διαστάσεις, καθώς η πίεση στρέφεται τόσο προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου όσο και προς την ανάδοχο, με το βασικό ερώτημα να παραμένει ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για το οικονομικό και συγκοινωνιακό κόστος που συνεπάγεται η πολύμηνη διακοπή των πτήσεων στη Χίο.

Μισθοί έως 300.000 δολάρια στα σούπερ μάρκετ Cermak

Μισθούς που για τα ελληνικά δεδομένα φαντάζουν εξωπραγματικοί προσφέρει στα στελέχη της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Cermak στις Ηνωμένες Πολιτείες ο ομογενής επιχειρηματίας και πρόεδρος του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης. Μιλώντας στο ECR Gathering 2026, αποκάλυψε ότι οι ετήσιες αποδοχές των στελεχών που είναι υπεύθυνα για τις αγορές προϊόντων της αλυσίδας φτάνουν έως και τις 300.000 δολάρια, ενώ ακόμη και οι οδηγοί των φορτηγών αμείβονται με περίπου 100.000 δολάρια ετησίως. Ειδικότερα, οι διευθυντές καταστημάτων της Cermak λαμβάνουν από 100.000 έως 150.000 δολάρια τον χρόνο, ενώ οι επικεφαλής επιμέρους τμημάτων αμείβονται με 60.000 έως 80.000 δολάρια. Ακόμη υψηλότερες είναι οι αμοιβές των αγοραστών, οι οποίοι διαχειρίζονται τις προμήθειες της αλυσίδας και μπορούν να φτάσουν τις 200.000 έως 300.000 δολάρια ετησίως. Ο Μπούσης παραδέχθηκε πως οι συγκεκριμένες αμοιβές δεν βρίσκουν πάντοτε σύμφωνο τον πατέρα του, ο οποίος ξεκίνησε την οικογενειακή επιχείρηση από ένα μικρό μανάβικο πριν από περίπου τέσσερις δεκαετίες. Ωστόσο, ο ίδιος αντιμετωπίζει τις υψηλές αποδοχές ως μέρος της σημερινής πραγματικότητας στην αμερικανική αγορά εργασίας και της ανάγκης προσέλκυσης και διατήρησης ικανών εργαζομένων.

Νέος διαγωνισμός 550.000 ευρώ για τα γιλέκα στις φυλακές

Σε δεύτερη προσπάθεια για την προμήθεια προστατευτικού εξοπλισμού των σωφρονιστικών υπαλλήλων ακούω ότι προχωρά το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς ο πρώτος διαγωνισμός κατέληξε άγονος και χρειάστηκε να επαναπροκηρυχθεί. Πρόκειται για διαγωνισμό συνολικού προϋπολογισμού 550.498 ευρώ με ΦΠΑ, που αφορά την αγορά 650 αντιμαχαιρικών γιλέκων εξωτερικού τύπου και 130 αντιμαχαιρικών περιλαίμιων, τα οποία προορίζονται για το προσωπικό των σωφρονιστικών καταστημάτων της χώρας. Να σας πω εδώ ότι η ιστορία έχει αρκετό backround, όπως λένε και στο χωριό μου, καθώς είχε προηγηθεί διαγωνισμός στις 4 Ιουνίου 2026, ο οποίος όμως ματαιώθηκε με απόφαση της 23ης Ιουλίου, έπειτα από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών και οικονομικών προσφορών. Έτσι, η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής επανέρχεται με νέα διεθνή ανοικτή διαδικασία, επιδιώκοντας αυτή τη φορά να ολοκληρωθεί η προμήθεια χωρίς πρόσθετες εμπλοκές. Από τα στοιχεία της διακήρυξης προκύπτει ότι η εκτιμώμενη τιμή για κάθε αντιμαχαιρικό γιλέκο διαμορφώνεται στα 610 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενώ για κάθε περιλαίμιο στα 365 ευρώ. Η προμήθεια των γιλέκων έχει προϋπολογιστεί σε 396.500 ευρώ και των περιλαίμιων σε 47.450 ευρώ, επίσης χωρίς ΦΠΑ. Η κατακύρωση θα γίνει αποκλειστικά με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η προθεσμία εκπνέει στις 3 Νοεμβρίου 2026, ενώ η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2027. Η προμήθεια συνδέεται με την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας των σωφρονιστικών υπαλλήλων, σε ένα περιβάλλον όπου η προστασία από επιθέσεις με αιχμηρά αντικείμενα αποτελεί κρίσιμη παράμετρο της καθημερινής λειτουργίας των φυλακών.

«Τελειώνει» η εργολαβία των 20 εκατομμυρίων για το ΣΕΦ

Έπειτα από έναν διαγωνιστικό μαραθώνιο, με ακυρώσεις, προσφυγές και διαδοχικές καθυστερήσεις, φαίνεται ότι κλειδώνει ο ανάδοχος για την ενεργειακή αναβάθμιση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Η ΤΕΚΑΛ, συμφερόντων της οικογένειας Ψαλτάκου, αναδείχθηκε προσωρινή ανάδοχος της εργολαβίας, αρχικού προϋπολογισμού 24,8 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, και, εκτός απροόπτου, αναμένεται να είναι εκείνη που θα υπογράψει την οριστική σύμβαση. Η οικονομική της προσφορά διαμορφώθηκε στα 19,7 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, με έκπτωση μόλις 1,5%, ενώ η σχετική απόφαση εγκρίθηκε στις 19 Οκτωβρίου από τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Γιώργο Στασινό. Το ενδιαφέρον παρασκήνιο βρίσκεται στο γεγονός ότι η ΤΕΚΑΛ είχε κερδίσει και τον πρώτο διαγωνισμό, με απόφαση κατακύρωσης στις 5 Ιουνίου 2026. Ωστόσο, η διαδικασία σκόνταψε στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο με δύο πράξεις του Ε’ Κλιμακίου εντόπισε παραλείψεις στη διαδικασία ανάθεσης. Έτσι, το ΤΕΕ αναγκάστηκε στις 6 Αυγούστου να ματαιώσει τον αρχικό διαγωνισμό και να προχωρήσει σε επαναπροκήρυξη. Τα προβλήματα όμως δεν σταμάτησαν εκεί. Στις 25 Αυγούστου η Aktor κατέθεσε προδικαστική προσφυγή στην ΕΑΔΗΣΥ, προκαλώντας νέα προσωρινή αναστολή. Η προσφυγή αποσύρθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου και η διαδικασία ξεμπλόκαρε οριστικά ως προς τη συγκεκριμένη εκκρεμότητα στα μέσα του μήνα.

Τι συμβαίνει με την επέκταση του πεντάστερου San Marco στη Μύκονο

Στην τελική ευθεία της αδειοδοτικής διαδικασίας έμαθα ότι μπαίνει πλέον η επέκταση του πεντάστερου ξενοδοχειακού συγκροτήματος San Marco στη θέση Χουλάκια, στον Άγιο Στέφανο της Μυκόνου. Το ενδιαφέρον είναι ότι την προσεχή Πέμπτη 22 Οκτωβρίου το θέμα περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, από το οποίο αναμένεται θετική γνωμοδότηση για την τροποποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του ξενοδοχείου. Πίσω από την επένδυση βρίσκεται η εταιρεία Πολυξενία Α.Ε. της οικογένειας Λαζαρίδη, η οποία προχωρά σε σημαντική ενίσχυση της δυναμικότητας του συγκροτήματος, αξιοποιώντας τη δυνατότητα συνένωσης της υφιστάμενης ξενοδοχειακής εγκατάστασης με όμορη τουριστική δραστηριότητα. Με βάση το πλάνο, προβλέπεται η προσθήκη 56 δωματίων και 118 κλινών, με αποτέλεσμα το San Marco να αποκτήσει συνολικά 130 δωμάτια και 298 κλίνες. Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στη συνεχιζόμενη επενδυτική δραστηριότητα στον ξενοδοχειακό κλάδο της Μυκόνου, όπου οι ιδιοκτήτες υφιστάμενων πολυτελών μονάδων επιδιώκουν να ενισχύσουν τη δυναμικότητά τους και να αξιοποιήσουν τις ήδη ανεπτυγμένες υποδομές τους. Στην περίπτωση του San Marco, η επέκταση πραγματοποιείται μέσω συνένωσης με γειτονική τουριστική δραστηριότητα, στοιχείο που διαφοροποιεί την επένδυση από την ανάπτυξη ενός εξ ολοκλήρου νέου ξενοδοχείου.

Ο Μαρινάκης ανοίγει το δρόμο και σε άλλες ελληνικές ναυτιλιακές

Μια καινούργια σελίδα για την ελληνική ναυτιλία, αλλά και για το Χρηματιστήριο Αθηνών, ανοίγει η Capital του Βαγγέλη Μαρινάκη, με την πρώτη αμιγώς ελληνική ναυτιλιακή δημόσια εγγραφή να είναι πλέον γεγονός. Να σας θυμίσω ότι η ζήτηση ξεπέρασε κατά πολύ τις αρχικές προσδοκίες, καθώς οι προσφορές των επενδυτών υπερέβησαν τα 1,1 δισ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου άντλησης 250 εκατ. ευρώ. Τελικά, η Capital Maritime Finance άντλησε 300 εκατ. ευρώ, με την έκδοση να προσελκύει Έλληνες ιδιώτες, εγχώριους θεσμικούς αλλά και μεγάλα διεθνή επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Το παρασκήνιο της συναλλαγής έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η πλευρά Μαρινάκη βλέπει την επιτυχία ως κάτι μεγαλύτερο από μία ακόμη χρηματοδότηση. Στην πραγματικότητα, η ισχυρή ζήτηση αποτελεί ένδειξη ότι υπάρχει επενδυτικό κοινό διατεθειμένο να τοποθετήσει κεφάλαια σε ναυτιλιακές εταιρείες μέσω της Αθήνας, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν σύγχρονο στόλο, μακροχρόνιες ναυλώσεις, ξεκάθαρη αναπτυξιακή στρατηγική και αξιόπιστη εταιρική διακυβέρνηση. Εκείνο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι η συναλλαγή δημιουργεί προηγούμενο για την ελληνική κεφαλαιαγορά, η οποία, παρά την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία των Ελλήνων εφοπλιστών, δεν είχε καταφέρει να αποτελέσει βασικό προορισμό άντλησης κεφαλαίων για τη ναυτιλία. Το μήνυμα που εκπέμπεται πλέον από την Capital είναι ότι η Αθήνα μπορεί να διεκδικήσει μέρος της ναυτιλιακής χρηματοδότησης που παραδοσιακά κατευθύνεται σε αγορές του εξωτερικού. Και ενδεχομένως η συγκεκριμένη κίνηση του Μαρινάκη να αποτελέσει τον πιλότο για την είσοδο και άλλων ελληνικών ναυτιλιακών συμφερόντων στο Euronext Athens.

Ο Ν. Κούτρας εξαγοράζει το Sheraton Rhodes Resort στη Ρόδο

Σε νέα τροχιά εισέρχεται η παρουσία του επιχειρηματία Νίκου Κούτρα στον ξενοδοχειακό κλάδο, με τη Ρόδο να παραμένει στο επίκεντρο των κινήσεών του. Σύμφωνα με πληροφορίες ο επιχειρηματίας φαίνεται να προχωρά στην εξαγορά του Sheraton Rhodes Resort από την ισπανική Azora, διατηρώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο σημαντικό ξενοδοχειακό χαρτοφυλάκιο στο νησί των Ιπποτών. Υπενθυμίζεται ότι το Sheraton Rhodes Resort βρίσκεται στην Ιξιά και είχε περάσει το 2022 στην ισπανική Azora, στο πλαίσιο συμφωνίας με τη ΛΑΜΨΑ. Επισημαίνεται δε ότι ο κ. Κούτρας έχει προχωρήσει στην πώληση των μονάδων AKTI Hotels & Resorts στην Κω και Ρόδο στην PREMIA Properties, deal που θα τελεσφορήσει και τυπικά έως τα τέλη του τρέχοντος έτους.