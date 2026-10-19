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Φωτιές έβαλε η ΕΛΑΣ στην κόντρα με το ΠΑΣΟΚ

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα θα ξεκινήσω με τη μάχη ΕΛΑΣ – ΠΑΣΟΚ που έχει ανάψει φωτιές στον ευρύτερο χώρο ειδικά μετά την αναιτιολόγητη επίθεση του Αλέξη Τσίπρα στο ΠΑΣΟΚ και στον Νίκο Ανδρουλάκη που ουσιαστικά τους χαρακτήρισε αφελείς.

Παραίτηση βουλευτή και προσχώρηση στην ΕΛΑΣ

Πριν αναλύσω τα της κεντροαριστεράς, πάμε σε μια είδηση. Την εβδομάδα που μας πέρασε, σας είχα προϊδεάσει ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα ακολουθούσε παραίτηση βουλευτή. Και η στιγμή που σας είπα φαίνεται ότι έφτασε. Σήμερα, γύρω στις 11 το πρωί, αναμένεται λιτή ανακοίνωση εκ μέρους του, με την οποία θα γνωστοποιήσει την παραίτησή του. Και όπως φαίνεται, την ίδια ημέρα θα ακολουθήσει και η προσχώρησή του στην Ελληνική Δημοκρατική Συμπαράταξη. Για τους ανυπόμονους, θα αφήσω ένα μικρό στοιχείο. Ο εν λόγω βουλευτής κατάγεται από έναν από τους μεγαλύτερους και πιο κομβικούς νομούς της χώρας. Το όνομα θα το μάθετε σε λίγες ώρες, όπως σας είπα. Μέχρι τότε οι εικασίες ελεύθερες.

Ο Τσίπρας και το λάθος

Ο Αλέξης Τσίπρας, για να επιστρέψω στο θέμα με το οποίο ξεκίνησα τη σημερινή στήλη, φέρεται να μην είχε αρχικά πρόθεση να ανεβάσει τους τόνους απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Τελικά, όμως, την Παρασκευή, στην Πολιτική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, επέλεξε να απαντήσει με αιχμές προς τη Χαριλάου Τρικούπη. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο. Κάποιοι στην αντιπολίτευση, όπως υποστήριξε, προτιμούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη από μια προοδευτική κυβέρνηση με την ΕΛΑΣ. Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ ήρθε άμεσα, με αιχμηρή ανακοίνωση για το προσωπικό πολιτικό rebranding του πρώην πρωθυπουργού. Το παρασκήνιο, δε, έχει σημασία. Ο Τσίπρας θέλει να διεκδικήσει τον χώρο της προοδευτικής διακυβέρνησης, χωρίς να αφήσει στον Νίκο Ανδρουλάκη το μονοπώλιο της αντιπολίτευσης. Όμως πολλοί και από το κόμμα του λέμε πως ήταν λάθος που άνοιξε πάλι μέτωπο με το ΠΑΣΟΚ.

Η Χαριλάου Τρικούπη και το παιχνίδι των εντυπώσεων

Στο ΠΑΣΟΚ δεν βλέπουν τις αναφορές Τσίπρα ως άλλη μια απλή προσωπική αντιπαράθεση. Η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη κινήθηκε στη γραμμή ότι η ιστορία δεν ξαναγράφεται και ότι ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να ξανασυστήσει τον εαυτό του στο εκλογικό σώμα. Η στρατηγική Ανδρουλάκη είναι να μη δεχθεί τον ρόλο του συμπληρώματος ενός νέου πολιτικού εγχειρήματος, αλλά να επιμείνει στην αυτοτελή παρουσία του ΠΑΣΟΚ. Το δίλημμα είναι λεπτό. Εάν απαντά διαρκώς στον Τσίπρα, τον αναβαθμίζει ως αντίπαλο, εάν σιωπά, κινδυνεύει να αφήσει αναπάντητη την αμφισβήτηση της ηγετικής του φιλοδοξίας. Και όπως μου είπε ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ το κόμμα θα καταφέρει να πάρει τη δεύτερη θέση και δεν πρέπει να μπει σε μετωπική αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα.

Το πραγματικό διακύβευμα της κόντρας

Πίσω από τις δημόσιες αιχμές κρύβεται η μάχη για το ποιος θα εκφράσει τον βασικό αντίπαλο πόλο της Νέας Δημοκρατίας. Η ΕΛΑΣ επιδιώκει να παρουσιαστεί ως εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, ενώ το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι διαθέτει αυτόνομη πολιτική ταυτότητα και οργανωμένη παρουσία. Για τον Τσίπρα, η αμφισβήτηση της στάσης Ανδρουλάκη απέναντι σε μια μελλοντική προοδευτική κυβέρνηση μπορεί να λειτουργήσει ως πίεση προς τους ψηφοφόρους που επιθυμούν συνεργασίες. Για το ΠΑΣΟΚ, αντιθέτως, το ζητούμενο είναι να μην εμφανιστεί ότι απολογείται για τις επιλογές του. Η σύγκρουση, επομένως, αφορά και τις μετεκλογικές ισορροπίες.

Το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε στο 1981

Η χθεσινή εκδήλωση στο κλειστό γήπεδο «Σταύρος Βενέτης» στο Αιγάλεω είχε έντονο συμβολισμό. Στις 18 Οκτωβρίου 1981, το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου κέρδισε τις εκλογές με 48,07% και 172 έδρες, ανοίγοντας την εποχή της «Αλλαγής». Σαράντα πέντε χρόνια μετά, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε να συνδέσει την ιστορική παρακαταθήκη με τη σημερινή πολιτική διεκδίκηση. Η επιλογή της επετείου δεν ήταν απλώς μια αναδρομή στο παρελθόν, αλλά μια προσπάθεια να ενεργοποιηθεί η κομματική μνήμη, να συσπειρωθούν στελέχη και ψηφοφόροι και να αποκτήσει η σημερινή ηγεσία ισχυρότερο πολιτικό αφήγημα. Εκεί είδα πολλά ιστορικά στελέχη όπως τον Κώστα Λαλιώτη, τον Απόστολο Κακλαμάνη, αλλά και τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου.

Αν το ΠΑΣΟΚ πάρει την Αττική, θα βγει δεύτερο

Αρκετός κόσμος βρέθηκε, λοιπόν, στη χθεσινή ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, κάτι που δεν είναι τυχαίο αφού είχε προηγηθεί μεγάλη κινητοποίηση ώστε να στεφθεί με επιτυχία. Άλλωστε, αν μία εικόνα αξίζει χίλιες λέξεις, στην πολιτική μία κακή εικόνα μπορεί να κοστίσει περισσότερο και από χίλιες ψήφους. Και αυτή την περίοδο όπου η κόντρα στην κεντροαριστερά είναι στο peak του, μία καλή δημόσια εικόνα σημαίνει πολλά και για τους δύο. Πόσο μάλλον μία καλή δημόσια, προεκλογική συγκέντρωση. Στη Χαριλάου Τρικούπη κάνουν το λογαριασμό τους και θεωρούν ότι αν ανατραπεί στο κλίμα στην Αττική, η δεύτερη θέση θα είναι δική τους. Γι’ αυτό και το βάρος πέφτει εκεί όπου βρίσκεται η μεγάλη εκλογική δεξαμενή. Για τις επόμενες ημέρες λοιπόν, ογδόντα κλιμάκια βουλευτών και στελεχών θα οργώσουν το Λεκανοπέδιο με εξορμήσεις σε λαϊκές αγορές, ΚΑΠΗ και πλατείες. Το στοίχημα είναι σαφές. Η μάχη για τη δεύτερη θέση θα κριθεί στην Αττική.

Η περιοδεία Τσίπρα στη Θεσσαλία

Στη Θεσσαλία στρέφει τώρα το ενδιαφέρον του ο Αλέξης Τσίπρας, με προγραμματισμένες επισκέψεις σήμερα 19 και αύριο 20 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τον Βόλο, την Αγιά, τον Παλαμά και την Καρδίτσα, με επιμέρους συναντήσεις και επαφές να συνδέονται με τον τελικό σχεδιασμό της περιοδείας. Η επιλογή της περιοχής έχει πολιτικό βάρος: οι αγροτικές πιέσεις, οι ζημιές από τις καταστροφές και τα προβλήματα της τοπικής οικονομίας αποτελούν πεδία στα οποία η αντιπολίτευση επιχειρεί να αποκτήσει πιο πειστικό λόγο. Για την ΕΛΑΣ, η πρόκληση είναι να μετατρέψει τις επισκέψεις σε πραγματική οργανωτική παρουσία και όχι σε μια σειρά φωτογραφιών. Η περιοδεία στη Θεσσαλία εντάσσεται στην προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να αποδείξει ότι το νέο πολιτικό εγχείρημα δεν απευθύνεται αποκλειστικά στο κεντρικό πολιτικό ακροατήριο της Αθήνας. Η επαφή με παραγωγούς, τοπικούς φορείς και κοινωνικές ομάδες μπορεί να προσφέρει υλικό για συγκεκριμένες πολιτικές δεσμεύσεις, ιδιαίτερα σε μια περιφέρεια όπου η αγροτική παραγωγή και η αποκατάσταση μετά τις καταστροφές παραμένουν κρίσιμα ζητήματα.

Η πρόταση Πολάκη ηττήθηκε

Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ απέρριψε το Σάββατο την πρόταση του Παύλου Πολάκη για τακτικό συνέδριο τον Ιανουάριο και εκλογή νέου αρχηγού από τη βάση. Η ψηφοφορία κατέγραψε 52 ψήφους κατά, 30 υπέρ και τέσσερα λευκά, επιβεβαιώνοντας ότι προς το παρόν υπερισχύει η επιλογή της συλλογικής ηγεσίας. Ο Πολάκης ζητούσε σαφή διαδικασία ανανέωσης της εντολής και ανάδειξης προσώπου στην κορυφή. Η απόρριψη, όμως, δεν εξαφανίζει το ερώτημα ποιος εκπροσωπεί πολιτικά το κόμμα και με ποιο σχέδιο. Αντίθετα, αφήνει ανοιχτή μια συζήτηση που μπορεί να επανέλθει όταν αποσαφηνιστούν οι συσχετισμοί στην ευρύτερη Αριστερά.

Παππάς και Δούρου υπερασπίζονται τη συλλογική ηγεσία

Ο Νίκος Παππάς και η Ρένα Δούρου τάχθηκαν υπέρ της διατήρησης της συλλογικής ηγεσίας, απέναντι στην πρόταση Πολάκη. Η θέση τους δεν αφορά μόνο τον τρόπο λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το πώς θα διατηρηθεί η πολιτική του αυτοτέλεια σε μια περίοδο κατά την οποία η ΕΛΑΣ επιχειρεί να συγκεντρώσει δυνάμεις από τον ίδιο ευρύτερο χώρο. Η συλλογική διοίκηση δίνει χρόνο στην Κουμουνδούρου να διαχειριστεί τις εσωτερικές διαφωνίες χωρίς άμεση αναμέτρηση για την αρχηγία. Από την άλλη, παραμένει το ερώτημα εάν αυτό το μοντέλο μπορεί να παράγει ενιαίο πολιτικό μήνυμα και καθαρή στρατηγική. Η εσωκομματική μάχη δεν τελείωσε με την ψηφοφορία.

Η κλειστή σύναξη απέναντι στον Πολάκη

Θα το αναλύσω λίγο παραπάνω γιατί έχει την αξία του. Στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο, ο Παύλος Πολάκης έκανε λόγο για εκλογική καθίζηση του κόμματος και ζήτησε ανοιχτά την προκήρυξη συνεδρίου και εκλογή προέδρου από τη βάση τον Ιανουάριο. Για να είμαστε ειλικρινείς απέναντι του, όταν δυσκολεύουν τα πράγματα ο πολιτικός από την Κρήτη βγαίνει μπροστά και λέει τα πράγματα με το όνομα τους. Βέβαια ο Παύλος Πολάκης δεν είναι μόνος. Την ίδια άποψη, ότι ο πρόεδρος πρέπει να εκλέγεται από τη βάση και όχι από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, έχει και ο Νίκος Παππάς χωρίς όμως να την έχει πει δημοσίως. Αν βέβαια τα πράγματα δυσκολέψουν περισσότερο, μην εκπλαγείτε αν τον δείτε να διαφοροποιείται και εκείνος από τη Ρένα Δούρου. Πριν φτάσουμε όμως στην Κεντρική Επιτροπή, το προηγούμενο βράδυ πραγματοποιήθηκε κλειστή σύναξη κορυφαίων στελεχών στο σπίτι μέλους της ηγεσίας. Αντικείμενο της συζήτησης η πρόταση που θα κατέθετε την επομένη ημέρα ο Παύλος Πολάκης και ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να τη διαχειριστούν. Στο τραπέζι βρέθηκαν, σύμφωνα με όσα γνωρίζει η στήλη η Ρένα Δούρου, ο Νίκος Παππάς, το μέλος της πολιτικής γραμματείας του κόμματος Γιάννης Μπουλέκος και ο εκπρόσωπος Τύπου Δημήτρης Μελίδης. Για όσους δεν γνωρίζουν, η απόρριψη της πρότασης Πολάκη για εσωκομματικές εκλογές τον Ιανουάριο από την Κεντρική Επιτροπή έβαλε τέλος στη διαδικαστική κόντρα, όμως στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ξέρουν ότι η πολιτική κρίση παραμένει ανοιχτή. Αν δεν υπάρξουν άμεσα συμμαχίες για να μεγαλώσει το εκλογικό ποσοστό, η ανακωχή θα είναι απλώς ένα διάλειμμα. Και ο πόλεμος θα ξεκινήσει και πάλι.

Το άνοιγμα Παππά στον Νίκο Κοτζιά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η θετική στάση που εξέφρασε ο Νίκος Παππάς για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Νίκο Κοτζιά. Ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε ότι το κόμμα βλέπει θετικά την προοπτική, καθώς έχει προηγηθεί επιστολή του πρώην υπουργού Εξωτερικών με πρόταση να ξεκινήσουν σχετικές διαδικασίες. Η κίνηση έχει πολιτική σημασία, αφού δείχνει ότι η Κουμουνδούρου δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια συνεννόησης με δυνάμεις έξω από τα σημερινά οργανωτικά της όρια. Το ερώτημα είναι εάν οι επαφές θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένη συμφωνία ή θα μείνουν σε επίπεδο πολιτικών διακηρύξεων. Σε κάθε περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ αναζητά συμμάχους.

Η κυβέρνηση ποντάρει στην ενεργειακή στήριξη

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο, η ενεργειακή κρίση και το κόστος ζωής παραμένουν ψηλά στην ατζέντα. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν μειώσεις στην επιβάρυνση των καυσίμων και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων μέτρων, εφόσον υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πολιτικό στοίχημα είναι σαφές: η κυβέρνηση θέλει να δείξει ότι διαθέτει εφεδρείες για τον χειμώνα, χωρίς να αναλάβει δεσμεύσεις που δεν έχουν ακόμη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Η παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής ήταν σε αυτή την κατεύθυνση αλλά κανείς δεν μπορεί να προδικάσει τι θα γίνει στο μέλλον.

Η αυτοδυναμία και οι αστερίσκοι

Από το Μέγαρο Μαξίμου μεταδίδουν ότι μοναδικός εκλογικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, διατηρώντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης. Η κυβερνητική γραμμή επιχειρεί να συνδυάσει δύο μηνύματα: πολιτική σταθερότητα και οικονομική προστασία απέναντι στις εξωτερικές πιέσεις. Η δυσκολία είναι ότι η ενεργειακή κρίση μπορεί να περιορίσει τα περιθώρια κινήσεων, ενώ η αντιπολίτευση διεκδικεί πολιτικό χώρο προβάλλοντας την ακρίβεια και τις κοινωνικές ανισότητες. Η συζήτηση για την αυτοδυναμία, επομένως, δεν είναι απλώς σύνθημα εκλογικής προετοιμασίας. Συνδέεται άμεσα με την αξιοπιστία των κυβερνητικών υποσχέσεων και την καθημερινότητα των νοικοκυριών.

Υπάρχουν δυνάμεις που θέλουν την αποσταθεροποίηση

Με προβληματισμό μαθαίνω ότι παρακολουθούν στο Μέγαρο Μαξίμου όσα συμβαίνουν σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Η βία που κυριάρχησε το Σαββατοκύριακο σε Γαλλία, Ιταλία και Αλβανία δεν θεωρείται τυχαία χρονικά. Όπως μου έλεγε άνθρωπος με γνώση της κατάστασης στη Γαλλία ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έθεσε ξεκάθαρα θέμα προσπάθειας αποσταθεροποίησης μέσα από το διάγγελμά του στον λαό ενόψει των εκλογών που έχουν στη χώρα. Μια σπίθα αρκεί, μου έλεγε ο συγκεκριμένος για να εξαπλωθούν τέτοια γεγονότα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και τώρα είναι μια κρίσιμη στιγμή που όλοι πρέπει να δείξουν αυτοσυγκράτηση. Κι αυτό, γιατί υπάρχουν δυνάμεις που θέλουν την αποσταθεροποίηση. Όπως μου είπε επίσης, οι ταραχές που έγιναν στη Γαλλία δεν ήταν από οργισμένους μαθητές και φοιτητές αλλά υποκινήθηκαν από δυνάμεις οι οποίες με όπλο τα social media χειραγωγούν τις μάζες, κάτι στο οποίο αναφέρθηκε και ο ίδιος ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Μίνι περιοδεία στο Λαύριο

Εκτός από την συζήτηση στην οποία θα συμμετάσχει στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργανώνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης για τα εγκαίνια του Υπερυπολογιστή «Δαίδαλος», στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου ο πρωθυπουργός θα κάνει και μια μικρή βόλτα στην πόλη. Όπως μαθαίνω θα την περπατήσει για να δει και την πορεία των έργων όπως η αστική ανάπλαση του ιστορικού κέντρου αλλά και τα έργα στο λιμάνι ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει και σε πολίτες της περιοχής.

Από βιομηχανικό συγκρότημα σε 80 κατοικίες στο Μοσχάτο

Ένα ακόμα παλιό βιομηχανικό συγκρότημα στο Μοσχάτο παίρνει τον δρόμο της μετατροπής σε κατοικίες, με επενδυτικό κοινό τους αγοραστές της Golden Visa. Κατά πληροφορίες μου, η San Theos Development έχει συμφωνήσει την απόκτηση του ακινήτου στη συμβολή των οδών Επιδαύρου και Αγίων Σαράντα, με σχέδιο τη δημιουργία 80 κατοικιών. Η συναλλαγή βρίσκεται στο στάδιο της συμβατικής δέσμευσης, με τη Royal Oak Realty να εκπροσωπεί τόσο την πλευρά του πωλητή όσο και του αγοραστή. Το συγκρότημα περιλαμβάνει τρία κτίρια, συνολικής υφιστάμενης επιφάνειας περίπου 5.510 τ.μ., σε γωνιακό οικόπεδο 1.671 τ.μ. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό η αλλαγή χρήσης από επαγγελματικούς χώρους σε κατοικίες στοχεύει στην ειδική κατηγορία της Golden Visa με επένδυση 250.000 ευρώ, κάτι που προβλέπεται από τη νεότερη νομοθεσία ρίχνοντας έτσι χαμηλά το όριο εισόδου για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές ή αγοραστές. Έτσι, ένα ενιαίο βιομηχανικό ακίνητο σχεδιάζεται να μετατραπεί σε δεκάδες αυτοτελείς κατοικίες προς διάθεση, αξιοποιώντας τη θέση του ανάμεσα στο κέντρο της Αθήνας και τον Πειραιά.

Στο ΚΑΣ η επένδυση 121 εκατ. των οικογενειών Σμπώκου – Βασιλάκη

Από το μικροσκόπιο του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου ακούω ότι περνά αυτή την εβδομάδα η μεγάλη τουριστική επένδυση των οικογενειών Σμπώκου και Βασιλάκη στη νότια Κρήτη, προϋπολογισμού 121,1 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το project «PHĀEA – South Crete», που προωθείται μέσω της Myrina Village, θυγατρικής της Phaea, στη θέση Σκούρος του Δήμου Βιάννου. Το ΚΑΣ καλείται να εξετάσει τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε μία ακόμη κρίσιμη στάση της αδειοδοτικής διαδρομής. Το σχέδιο προβλέπει την ανάπτυξη ξενοδοχείου πέντε αστέρων, δυναμικότητας 140 δωματίων, καθώς και 30 τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, σε έκταση περίπου 155 στρεμμάτων. Στις εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται χώροι εστίασης, πισίνες, spa και αθλητικές υποδομές. Να σας πω εδώ ότι η επένδυση έχει ήδη εξασφαλίσει θετική γνωμοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο Βιάννου και, υπό όρους, από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης. Η εξέταση από το ΚΑΣ προσθέτει έναν ακόμη θεσμικό σταθμό πριν από την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εγκρίσεων. Στην αγορά παρακολουθούν την πορεία του σχεδίου, καθώς η νότια Κρήτη προσελκύει ολοένα μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τις ξενοδοχειακές αναπτύξεις υψηλών προδιαγραφών να αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα.

Ποιοι μοιράστηκαν τα εργοστάσια της Neoset

Δώδεκα χρόνια μετά την πτώχευση της Neoset, ένα ακόμη κεφάλαιο στην ιστορία της άλλοτε πανίσχυρης ελληνικής βιομηχανίας επίπλων κλείνει στη Χαλκίδα. Το βιομηχανικό συγκρότημα στο Βασιλικό πέρασε σε δύο διαφορετικούς ιδιοκτήτες, έπειτα από επαναλαμβανόμενες άγονες προσπάθειες πλειστηριασμού. Η μονάδα ξυλείας κατακυρώθηκε έναντι 1,341 εκατ. ευρώ στη Nova Luce, ενώ το εργοστάσιο μελαμίνης αποκτήθηκε από τη SABO έναντι 1,8 εκατ. ευρώ. Συνολικά, τα δύο ακίνητα άλλαξαν χέρια με περίπου 3,14 εκατ. ευρώ, μόλις 20 ευρώ πάνω από τις τιμές εκκίνησης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η παρουσία της SABO, μιας ισχυρής ελληνικής βιομηχανίας με έδρα επίσης το Βασιλικό, η οποία αποκτά πρόσθετες εγκαταστάσεις στην περιοχή όπου ήδη δραστηριοποιείται. Η Neoset, που ιδρύθηκε το 1980 από τον Κωνσταντίνο Αλεξανδράκη, είχε φτάσει να διαθέτει περισσότερα από 100 καταστήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και πάνω από 1.000 εργαζομένους.

Το στοίχημα Βασιλικού και Accor στην Πάτρα

Η νέα ζωή του Αστήρ στην Πάτρα έχει ενδιαφέρον που ξεπερνά την αλλαγή ταμπέλας. Ο όμιλος Βασιλικός House of Hospitality οι επικεφαλής του οποίου έχουν επί σειρά ετών θεσμικά και προεδρικά καθήκοντα στην Ένωση Ξενοδόχων Αττικής εγκαινίασε την Παρασκευή το Mercure Astir Patras, προσθέτοντας τη διεθνή ομπρέλα της Accor στην παρουσία του στην αχαϊκή πρωτεύουσα. Διότι ο Αλέξανδρος Βασιλικός διαθέτει ήδη εκεί τα Achaia Beach και Patras Smart. Στην Αθήνα, το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει τα Stratos, Alexandros και Parthenon, καθώς και το The Editor Athens υπό διαχείριση, ενώ στην Καβάλα βρίσκεται το Galaxy. Συνολικά, οκτώ ξενοδοχεία σε τρεις πόλεις. Το επιχειρηματικό στοίχημα στην Πάτρα είναι η προσέλκυση επισκεπτών ολόκληρο τον χρόνο. Η έμφαση στον συνεδριακό τουρισμό δείχνει την κατεύθυνση, με πανεπιστήμιο, νοσοκομεία και επαγγελματικές μετακινήσεις να συνθέτουν δυνητική πελατεία πέρα από το καρναβάλι. Κρατήστε, επομένως, ότι η συνεργασία με την Accor ενισχύει μια ήδη οργανωμένη παρουσία στην πόλη. Το ζητούμενο είναι πόση πρόσθετη ζήτηση μπορεί να φέρει το διεθνές σήμα και σε ποιες τιμές δωματίων.

Οι Μύλοι Κρήτης, τα «τζάκια» και τα πενιχρά κέρδη των 3.200 ευρώ

Με μόλις 3.182 ευρώ καθαρά κέρδη σε τζίρο 32,53 εκατ. ευρώ. Αυτή είναι η εικόνα που κρατώ από τις οικονομικές καταστάσεις του 2025 των Κυλινδρόμυλων Κρήτης, της γνωστής αλευροβιομηχανίας Μύλοι Κρήτης. Ελάχιστη κερδοφορία για έναν πολυσχιδή επιχειρηματικό όμιλο με αρκετές διαφορετικές δραστηριότητες. Πίσω από την εταιρεία βρίσκεται ιστορικά η οικογένεια Μαρκαντωνάκη, η οποία έχει αναδειχθεί στον μεγαλύτερο μετοχικό πόλο. Στη μετοχική της διαδρομή συναντώνται επίσης οι οικογένειες Βαρδινογιάννη, Μανουσάκη και άλλες. Στα οικονομικά τώρα, οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 6,1%, από 34,65 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη περιορίστηκαν στα 1,75 εκατ. ευρώ. Απέναντί τους βρέθηκαν τόκοι και συναφή έξοδα 1,70 εκατ. ευρώ, αφήνοντας προ φόρων αποτέλεσμα μόλις 53.869 ευρώ. Η άλλη όψη είναι η περιουσία. Επενδυτικά ακίνητα 26,31 εκατ. ευρώ και ίδια κεφάλαια 52,19 εκατ. ευρώ. Υπάρχει, επομένως, σημαντική περιουσιακή βάση, αλλά η παραγωγή καθαρού κέρδους παραμένει το δύσκολο στοίχημα.

Στην Flying Tiger ανεβαίνουν οι πωλήσεις, υποχωρούν τα κέρδη

Μπορεί τα καταστήματα της αλυσίδας ειδών διακόσμησης, Flying Tiger Copenhagen, να έχουν αποκτήσει το δικό τους κοινό στην ελληνική αγορά, ωστόσο οι αριθμοί αποκαλύπτουν μία ενδιαφέρουσα αντίφαση. Η ελληνική θυγατρική του δανέζικου ομίλου Zebra αύξησε το 2025 τον τζίρο της κατά 7,5%, στα 13,23 εκατ. ευρώ από 12,31 εκατ. ευρώ το 2024, αλλά είδε την κερδοφορία της να υποχωρεί. Τα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν σε 212.270 ευρώ από 255.229 ευρώ, καταγράφοντας πτώση 16,8%. Και αυτό γιατί το κόστος λειτουργίας εξακολουθεί να πιέζει τα περιθώρια. Μόνο τα έξοδα διάθεσης αυξήθηκαν στα 4,7 εκατ. ευρώ από 4,07 εκατ. ευρώ. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μείωση του μέσου αριθμού εργαζομένων από 84 σε 78, παρά την αύξηση των πωλήσεων. Η εταιρεία διατηρεί 12 υποκαταστήματα στην Ελλάδα, ενώ διαθέτει ταμειακά διαθέσιμα 2 εκατ. ευρώ. Υπάρχει όμως και μία λεπτομέρεια που αξίζει προσοχής. Οι ορκωτοί εξέφρασαν γνώμη με επιφύλαξη, καθώς παραμένουν ανέλεγκτες φορολογικά οι χρήσεις 2019-2021, χωρίς να έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. Το ερώτημα πλέον είναι εάν η ανάπτυξη των πωλήσεων θα μεταφραστεί σε ουσιαστική ενίσχυση της κερδοφορίας τα επόμενα χρόνια.

Το στιγμιαίο σοκ στο BAR 2046

Βρέθηκα το βράδυ της προηγούμενης Παρασκευής, μετά από μία επαγγελματική συνάντηση, για πρώτη φορά στο BAR 2046, στην Ακαδημίας. Ο χώρος όμορφος, όμορφη η ατμόσφαιρα – που παραπέμπει στο εκπληκτικό φιλμ 2046. Πήραμε ένα ποτήρι ουίσκι Hibiki και ένα ποτήρι κρασί: 47 ευρώ. Το λες και στιγμιαίο σοκ. Και να πεις πως μας το σέρβιρε ο Γουόνγκ Καρ Γουάι και το ήπιαμε παρέα με τον Τόνι Λιούνγκ Τσίου Γουάι και την Ζανγκ Ζιγί, να το καταλάβω.