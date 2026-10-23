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Οι ΗΠΑ επιστρέφουν όλα τα δώρα που έλαβε η Γκίλφοϊλ

Καλημέρα σας. Σήμερα θα ξεκινήσω με μια πληροφορία την οποία αξιολογώ ως ιδιαίτερα σημαντική. Μια πολύ καλή πηγή με ενημέρωσε πως πραγματοποιήθηκε ένα ταξίδι από την Ουάσινγκτον στην Αθήνα από αυτά που σπάνια γίνονται και ακούμε. Κλιμάκιο από τις ΗΠΑ, λοιπόν, βρέθηκε στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα αλλά και στην οικία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στους πρόποδες του Λυκαβηττού με σκοπό να συγκεντρώσει όλα τα δώρα που είχε δεχθεί η 57χρονη πρώην πρέσβης – όσα φυσικά δεν είχαν χρησιμοποιηθεί ήδη από την ίδια. Για ποιον λόγο; Έχει αποφασιστεί από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού να επιστραφούν όλα τα δώρα που είχαν αποδέκτη την Γκίλφοϊλ. Γυρίζουν πίσω τα πάντα. Όσοι της είχαν στείλει κάτι – μικρό ή μεγάλο, θα το δουν ξαφνικά πίσω στο γραφείο τους ή το σπίτι τους – με ό,τι σημαίνει αυτό.

Η έφοδος του ελληνικού FBI στο σπίτι του ιδιοκτήτη της Pizza Fan

Τρία undercover οχήματα, το ένα μάλιστα με διακριτικά ταξί, σταμάτησαν νωρίς χθες το πρωί έξω από την οικία του Κωνσταντίνου Αντάρα στην Εκάλη. Οι άντρες του ελληνικού FBI έκαναν φύλλο και φτερό το σπίτι του ιδιοκτήτη της Pizza Fan. Έμαθα πως έφτασαν στην πόρτα της πολυτελούς βίλας στις 7 το πρωί και αναχώρησαν σχεδόν 12 ώρες αργότερα – λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Εκεί, μεταξύ των ευρημάτων, βρέθηκαν 1 εκατ. ευρώ σε μετρητά και χρυσαφικά.

Η αξιοπιστία του αθλήματος κλονίστηκε

Πάμε τώρα στην υπόθεση των φερόμενων στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ που ανοίγει ένα ζήτημα που ξεπερνά κατά πολύ το αθλητικό ρεπορτάζ. Οι συλλήψεις έξι προσώπων, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, και διαιτητές, έχουν προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στον χώρο. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται, περίπου 50 αγώνες της περιόδου 2016-2026. Η πολιτική διάσταση αφορά τη λειτουργία των αθλητικών θεσμών, τους μηχανισμούς εποπτείας και τις σχέσεις εξουσίας στον χώρο του αθλητισμού. Κυβέρνηση και αρμόδιο υπουργείο καλούνται να διασφαλίσουν ότι η διερεύνηση θα προχωρήσει χωρίς παρεμβάσεις. Το κρίσιμο είναι να προστατευθεί η αξιοπιστία του αθλήματος, χωρίς πολιτική εργαλειοποίηση μιας υπόθεσης που βρίσκεται στη Δικαιοσύνη.

Συζήτηση για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς

Η υπόθεση που συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ επαναφέρει ένα διαχρονικό ερώτημα: πόσο αποτελεσματικοί είναι οι μηχανισμοί ελέγχου όταν οι καταγγελίες αφορούν πρόσωπα που βρίσκονται στην κορυφή των αθλητικών διοικήσεων; Η έρευνα φέρεται να ξεκίνησε μετά από καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου τον Απρίλιο του 2026 και στη συνέχεια διευρύνθηκε με μαρτυρίες και πρόσθετο υλικό. Για την κυβέρνηση, η υπόθεση αποτελεί δοκιμασία θεσμικής στάσης, ούτε προκαταβολικές καταδίκες ούτε σιωπή μπροστά στις εξελίξεις. Για την αντιπολίτευση, υπάρχει πεδίο κοινοβουλευτικού ελέγχου σχετικά με την εποπτεία του αθλητισμού και τις εγγυήσεις διαφάνειας. Η ουσία, όμως, δεν είναι ποιος θα κερδίσει τις εντυπώσεις όπως μου έλεγε πρώην υφυπουργός Αθλητισμού με μακρά εμπειρία, αλλά εάν θα αποσαφηνιστούν οι ευθύνες και αν θα υπάρξουν αποτελεσματικές δικλίδες ώστε ανάλογες καταγγελίες να ερευνώνται έγκαιρα και ανεξάρτητα.

Οι πολιτικές προεκτάσεις του basket gate

Το αποκαλούμενο «basket gate» δημιουργεί αναπόφευκτα πολιτικές προεκτάσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι ποινικές ευθύνες έχουν αποδειχθεί ή ότι μπορούν να αποδοθούν συλλογικά σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Όταν μια υπόθεση αγγίζει την κορυφή μιας ομοσπονδίας, διαιτητές και αγώνες διαφορετικών κατηγοριών, η συζήτηση επεκτείνεται στην εποπτεία, στη διαφάνεια και στην αξιοπιστία του αθλητικού συστήματος. Η κυβέρνηση καλείται να εξηγήσει ποιοι έλεγχοι εφαρμόζονται και αν απαιτούνται θεσμικές αλλαγές. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης μπορούν να ζητήσουν σαφείς απαντήσεις, αποφεύγοντας όμως να μετατρέψουν τις κατηγορίες σε αποδεδειγμένα γεγονότα. Παράλληλα, η ομοσπονδία και οι εμπλεκόμενοι δικαιούνται να παρουσιάσουν τις θέσεις τους στη Δικαιοσύνη. Η τελική κρίση ανήκει στα δικαστήρια και η πολιτική ευθύνη για διαφανείς θεσμούς είναι ευρύτερη και αφορά όλους.

Με το βλέμμα στις μετρήσεις

Θα πάω τώρα στο Μέγαρο Μαξίμου που μαθαίνω εστιάζουν αρκετά στην δημοσκόπηση της GPO, αλλά χωρίς να πανηγυρίζουν. Η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 29,4% στην εκτίμηση ψήφου, με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα στο 15,7% και το ΠΑΣΟΚ στο 13,1%. Η πρωτιά είναι σαφής, όμως η αυτοδυναμία δεν προκύπτει από τους αριθμούς. Το ακόμη πιο δύσκολο εύρημα είναι ότι το 68,5% των ερωτηθέντων επιθυμεί άλλη κυβέρνηση. Με απλά λόγια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί το προβάδισμα, αλλά δεν έχει εξασφαλίσει κοινωνική συναίνεση για τη συνέχιση της διακυβέρνησης. Στο πρωθυπουργικό επιτελείο το ζητούμενο δεν είναι μόνο να διατηρηθεί η πρώτη θέση, όπως μου είπε συνομιλητής του Πρωθυπουργού, αλλά να μετατραπεί σε πειστική απάντηση στην κόπωση των πολιτών.

Η παγίδα της πρώτης θέσης

Ο πρωθυπουργός παραμένει ισχυρός στον εκλογικό ανταγωνισμό, αλλά το πολιτικό περιβάλλον δεν προσφέρεται για εφησυχασμό. Η πρωτιά της ΝΔ απέναντι σε μια αντιπολίτευση που εξακολουθεί να αναζητά ενιαίο βηματισμό δίνει στο Μαξίμου σημαντικό πλεονέκτημα. Ωστόσο, η απόσταση από την αυτοδυναμία και η καταγραφή της επιθυμίας για αλλαγή κυβέρνησης δημιουργούν μια διαφορετική πραγματικότητα. Η κυβέρνηση μπορεί να προηγείται, χωρίς να πείθει την πλειοψηφία ότι πρέπει να συνεχίσει. Αυτό είναι το παράδοξο που καλείται να αντιμετωπίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πολιτική σταθερότητα δεν αρκεί ως σύνθημα όταν οι πολίτες ζητούν ορατή βελτίωση στην καθημερινότητά τους. Και όσο πλησιάζει η επόμενη εκλογική αναμέτρηση, τόσο περισσότερο θα μετρά η απόσταση ανάμεσα στις κυβερνητικές εξαγγελίες και στην εμπειρία της κοινωνίας.

Η ακρίβεια ο βασικός αντίπαλος

Στο κυβερνητικό επιτελείο γνωρίζουν ότι ο πιο επίμονος αντίπαλος δεν βρίσκεται απαραίτητα στα έδρανα της αντιπολίτευσης και δεν είναι ούτε ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο Αλέξης Τσίπρας και η ΕΛΑΣ. Βρίσκεται στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, στους λογαριασμούς ενέργειας και στο ενοίκιο που καταβάλλεται κάθε μήνα. Η ακρίβεια εξακολουθεί να κυριαρχεί στην κοινωνική συζήτηση, ενώ η δημοσκόπηση της GPO καταγράφει σοβαρή οικονομική πίεση για μεγάλο μέρος των νοικοκυριών. Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος επιχειρούν να απαντήσουν σε αυτήν την ανησυχία, αλλά η αποτελεσματικότητά τους θα κριθεί από το αποτέλεσμα και όχι από την ανακοίνωση. Για τη ΝΔ, σύμφωνα με κορυφαίο υπουργό που μίλησε στη στήλη, το πολιτικό στοίχημα είναι να αποδείξει ότι η οικονομική ανάπτυξη μεταφράζεται σε πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα.

Εκτός Μαξίμου ο πρωθυπουργός

Με έντονη κινητικότητα στο πολιτικό πεδίο αναμένεται να κινηθεί ο πρωθυπουργός τις επόμενες ημέρες, με το πρόγραμμά του να περιλαμβάνει επαφές με πολίτες στην Αττική, επίσκεψη στη Βόρεια Ελλάδα -περιφέρεια βαρόμετρο- και την παρουσία του στις εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Σήμερα, στις 18:30 αναμένεται να βρεθεί στα Βριλήσσια, όπου θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες και να ανταλλάξει απόψεις για ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητά τους. Η συγκεκριμένη συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας για διατήρηση της άμεσης επικοινωνίας με την κοινωνία, με έμφαση στα προβλήματα, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, μεταφέρεται και στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς στις 27 Οκτωβρίου ο Πρωθυπουργός σύμφωνα πληροφορίες της στήλης θα πραγματοποιήσει περιοδεία στο Κιλκίς. Κατά την επίσκεψή του, το βάρος αναμένεται να δοθεί στην επαφή με την τοπική κοινωνία, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποκτά η παρουσία του σε μια περιοχή με τις δικές της αναπτυξιακές προκλήσεις και ιδιαιτερότητες. Μία ημέρα αργότερα, στις 28 Οκτωβρίου, ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο. Η παρουσία του στη συμπρωτεύουσα έχει ιδιαίτερο συμβολισμό και βαρύτητα στέλνοντας μήνυμα αυτοπεποίθησης και ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων σε μια περίοδο διεθνούς αστάθειας.

Οι τρεις πρώην μαζί

Μπορεί η ΝΔ να γιόρτασε τα γενέθλιά της χωρίς τους πρώην προέδρους της, όμως η πολιτική φωτογραφία που έλειψε από την κομματική εκδήλωση βγήκε τελικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κώστας Καραμανλής, Αντώνης Σαμαράς και Βαγγέλης Μεϊμαράκης βρέθηκαν δίπλα δίπλα, στην πρώτη σειρά του ακροατηρίου, στην εκδήλωση για τα 25 χρόνια λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet. Και μπορεί να επρόκειτο για μια πανεπιστημιακή επέτειο, το στιγμιότυπο όμως είχε χθες το απόγευμα σαφώς ευρύτερο ενδιαφέρον. Άλλωστε, η απουσία και των τριών από την πρόσφατη γιορτή της ΝΔ δεν πέρασε απαρατήρητη, με την περίπτωση του Σαμαρά να έχει, βεβαίως, τη δική της ιδιαιτερότητα μετά τη διαγραφή του από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κοινή παρουσία τους στο ΕΚΠΑ δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην κάτι περισσότερο, προσφέρει όμως μια εικόνα που δύσκολα περνά στα ψιλά, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εσωτερικές ισορροπίες της παράταξης παραμένουν αντικείμενο συζήτησης. Πολιτικό ενδιαφέρον είχε και η παρέμβαση του Γιάννη Βαληνάκη, πρώην υφυπουργού Εξωτερικών επί κυβέρνησης Καραμανλή και προέδρου του Κέντρου. Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή στάση απέναντι στις αναθεωρητικές επιδιώξεις, άφησε αιχμές για την ασυμμετρία που, κατά την άποψή του, εμφανίζει η ΕΕ: ισχυρή στήριξη στην Ουκρανία απέναντι στη Ρωσία, αλλά όχι ανάλογη αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν Ελλάδα και Κύπρος από την Τουρκία.

Η Μιράντα Ξαφά, η Λατινοπούλου και το σενάριο

Οι περισσότεροι θα θυμάστε τη Μιράντα Ξαφά, τη γνωστή οικονομολόγο με τη μακρά θητεία στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και αν δεν την θυμάστε θα φρεσκάρω εγώ τη μνήμη σας, με τις αιχμηρές τοποθετήσεις της, που αφορούσαν τις περικοπές στις συντάξεις, μέχρι τη στάση της, εν μέσω πανδημίας, υπέρ μια ευρύτερης ιδιωτικοποίησης του ΕΣΥ. Και σας έκανα αυτό τον πρόλογο, με αφορμή τη επάνοδο της στο προσκήνιο μετά από ένα γεύμα. Συγκεκριμένα ένα γεύμα με την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Και όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, τα σενάρια δεν άργησαν να πάρουν φωτιά. Ότι η γνωστή οικονομολόγος έχει αναλάβει αποστολή εκ μέρους του πρωθυπουργού, να την φέρει πίσω στη Νέα Δημοκρατία. Πάμε να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Όπως πληροφορούμαι, οι σχέσεις της Μιράντας Ξαφά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη βρίσκονται στον πάγο – ή για να είμαι πιο ευθύς ο πρωθυπουργός βλέπει κάτι τέτοια σενάρια και το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να χαμογελά. Το αν η ιδέα είναι της Μιράντας Ξαφά ή αν το συζήτησε με κάποιον, δεν το γνωρίζω, αλλά σίγουρα αυτός δεν είναι ο πρωθυπουργός. Αν κάτι μαγειρεύεται σίγουρα δεν είναι η επιστροφής, αλλά ίσως ένα ντουέτο.

Η αλλαγή στρατηγικής του Τσίπρα

Από την άλλη πλευρά, ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να ανεβάσει τους τόνους απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντας την κυβέρνηση με ιδιαίτερα σκληρούς όρους και παρουσιάζοντας παράλληλα οικονομικές προτάσεις για τη 13η σύνταξη και την ενεργειακή επιβάρυνση. Η παρέμβασή του δεν είναι απλώς μια ακόμη αντιπολιτευτική δήλωση. Είναι προσπάθεια να συνδεθεί η πολιτική του επιστροφή με συγκεκριμένες κοινωνικές δεσμεύσεις. Η δυσκολία βρίσκεται στην αξιοπιστία και στη χρηματοδότηση των προτάσεων, αλλά και στην αποτίμηση της προηγούμενης κυβερνητικής του θητείας. Η ΝΔ θα επιχειρήσει να επαναφέρει στο προσκήνιο το κυβερνητικό παρελθόν του. Ο ίδιος, αντίθετα, θέλει να μεταφέρει τη συζήτηση στο κόστος ζωής και στην κοινωνική ανισότητα. Η πραγματική δοκιμασία αρχίζει όταν τα συνθήματα πρέπει να μετατραπούν σε κοστολογημένο πρόγραμμα.

Οι δυσκολίες της ΕΛΑΣ

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα καταγράφεται στο 15,7% στην εκτίμηση ψήφου της GPO, διατηρώντας σαφή απόσταση από το ΠΑΣΟΚ, που βρίσκεται στο 13,1%. Πρόκειται για μια μέτρηση που δίνει στον πρώην πρωθυπουργό πολιτικό χώρο, όχι όμως και λευκή επιταγή. Η απόσταση από τη ΝΔ παραμένει μεγάλη, ενώ το 68,5% που επιθυμεί άλλη κυβέρνηση δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι πολίτες θα επιλέξουν την ΕΛΑΣ. Στο επιτελείο Τσίπρα έμαθα ότι συζητάνε για καλύτερη οργανωτική συγκρότηση, ενσωμάτωση έμπειρων στελεχών και επεξεργασία και προώθηση ενός προγράμματος που θα υπερβαίνουν την προσωπική απήχηση του ιδρυτή του.

Στην Αμαλίας σχεδόν θυσιάζουν την Τσαπανίδου

Θα σταθώ και στην Πόπη Τσαπανίδου, που τον τελευταίο καιρό την έχουμε χάσει από τα ραντάρ. Η στήλη σας είχε ενημερώσει ότι θα την βλέπαμε στον Νότιο Τομέα, παρότι η ίδια θα ήθελε στην Θεσσαλονίκη απ όπου κατάγεται. Μαθαίνω, όμως, ότι έχει σκεφτεί εδώ και καιρό την παραίτησή της, βλέποντας ότι το πολιτικό της κεφάλαιο χάνεται αν κατέβει στο παραπέντε. Στην Αμαλία όμως την κρατούν με νύχια και με δόντια, για ένα απλό λόγο που ακούει στο όνομα Στέφανος Κασσελάκης. Θα μου πείτε ότι στο Επικρατείας μετά την Πόπη Τσαπανίδου, ακολουθούν άλλοι τέσσερις, με προεξέχοντα τον Μιχάλη Καλογήρου στην πέμπτη θέση. Το ζητούμενο είναι στους άλλους τρεις μετά τον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης, οι οποίοι είναι και αυτοί στο στρατόπεδο του Αλέξη Τσίπρα. Αν κρατήσει κάποιος την έδρα θα βγει στην αντεπίθεση ο Κασσελάκης και θα έχει δίκιο. Μέχρι τότε θα έχουμε ένα ήπιο μπρα ντε φερ ανάμεσα στην Αμαλίας και την Τσαπανίδου.

Το «ευχαριστώ» του Λούλα στον Τσίπρα

Σε πολιτική παρέμβαση υπέρ του Λούλα, ενόψει του δεύτερου γύρου των βραζιλιάνικων προεδρικών εκλογών προχώρησε ο Πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, με τον Βραζιλιάνο Πρόεδρο να ανταποδίδει και να τον ευχαριστεί θερμά. Στο βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, ο Αλέξης Τσίπρας ανάδειξε την σημασία της επικράτησης της Αριστεράς στη Βραζιλία απέναντι στην Ακροδεξιά του Μπολσονάρου, χρησιμοποιώντας μάλιστα και το προεκλογικό σύνθημα του βραζιλιάνου Προέδρου, «Bora Lula». Τον Βραζιλιάνο Πρόεδρο έχουν στηρίξει δημόσια μέχρι στιγμής εκτός από τον Αλέξη Τσίπρα, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ και η γραμματέας του Δημοκρατικού Κόμματος Ιταλίας, Έλι Σλάιν. Ο Βραζιλιάνος Πρόεδρος, ο οποίος διατηρεί στενή σχέση με τον πρώην Πρωθυπουργό και τον είχε μάλιστα προσκαλέσει στην ορκομωσία του το 2023, απάντησε με εξαιρετικά θερμά λόγια στο βίντεο του Αλέξη Τσίπρα λέγοντας: «Σε ευχαριστώ για τη στήριξη και τη φιλία, σύντροφε Αλέξη Τσίπρα! Η άνοδος της Ακροδεξιάς απαιτεί αποφασιστικότητα και ενότητα των δημοκρατικών δυνάμεων σε όλο τον κόσμο. Είμαστε μαζί σε αυτόν τον αγώνα, για να εμποδίσουμε το μίσος και τον αυταρχισμό να κερδίσουν έδαφος και για να οικοδομήσουμε δημοκρατίες με λιγότερες ανισότητες και περισσότερες ευκαιρίες. Μια μεγάλη αγκαλιά!». Το βίντεο, που το έκανε repost από τον επίσημο λογαριασμό του ο Λούλα, έχει ήδη συγκεντρώσει πολλές χιλιάδες προβολές.

Μέτωπο με Τσίπρα το ΠΑΣΟΚ

Απεναντίας στο ΠΑΣΟΚ η δημοσκοπική μάχη με την ΕΛΑΣ δεν αντιμετωπίζεται ως μια απλή διαφορά ποσοστών. Είναι μάχη πολιτικής ταυτότητας και διεκδίκησης του χώρου που θέλει να δει αλλαγή κυβέρνησης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει σε ένα πρόγραμμα με συγκεκριμένες δεσμεύσεις, ενώ η συζήτηση για τη 13η σύνταξη έφερε ήδη αντιπαράθεση με τον Αλ. Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να εμφανιστεί ως δύναμη που δεν αρκείται σε υποσχέσεις, αλλά παρουσιάζει χρονοδιάγραμμα και κόστος. Η πρόκληση είναι διπλή: να πλησιάσει την ΕΛΑΣ και ταυτόχρονα να πείσει ότι μπορεί να διεκδικήσει την πρώτη θέση. Για τον Ανδρουλάκη, η πολιτική φθορά της κυβέρνησης δεν αρκεί έλεγε συνομιλητής του στη στήλη και διευκρίνισε ότι χρειάζεται να πείσει ότι η δική του πρόταση είναι πιο αξιόπιστη από εκείνη του Τσίπρα.

Το πάρε δώσε Αποστολάκη – Αυλωνίτη

Πάμε και στο νέο πάρε δώσε που φαίνεται να γεννιέται τον τελευταίο καιρό στο ΠΑΣΟΚ. Με πρωταγωνιστές τον ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη και τον Τάσο Αυλωνίτη, οι οποίοι είναι οι πιο νέοι της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ και προσπαθούν να βρουν τα νέα τους πατήματα. Πρώτη φορά τους είδα να κάθονται δίπλα δίπλα στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Και χθες τοις πέτυχα α λα μπρατσέτα στη Βουλή, όπου ο ένας δεν άφηνε τον άλλον από κοντά, ενώ λίγο αργότερα τους πέτυχα να συνεχίζουν την κουβέντα τους στο εστιατόριο του Κοινοβουλίου, όπου έφαγαν μαζί. Κάτι τέτοια θα βλέπει ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ και παλιόφιλος του Τάσου Αυλωνίτη, Δημήτρης Μπιάγκης και μόνο που δεν θα πετάει τη σκούφια του από τη χαρά του. Τώρα μένει να δούμε αν ο ένας θα βοηθήσει τον άλλον στις περιφέρειες που θα κατέβουν υποψήφιοι, δηλαδή στο Νομό Κέρκυρας και στον Νομό Πειραιά.

Ενόχληση για Καλογερόπουλο

Και να πάω τώρα στο τουρκολιβυκό παράνομο σύμφωνο που βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Σε μια χρονική στιγμή που η κυβέρνηση εγκαλείται από την αντιπολίτευση και τον Αντώνη Σαμαρά, θα όφειλαν, όπως μου έλεγε κεντρική κυβερνητική πηγή, όλοι οι βουλευτές να είναι προσεκτικοί. Γιατί το είπαν αυτό; Τους σηκώθηκαν οι τρίχες χθες και έγιναν έξαλλοι όταν πληροφορήθηκαν στο πρωθυπουργικό επιτελείο ότι ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Καλογερόπουλος είπε στο Μega news τη φράση, «τον ήπιαμε»! Ήταν ο δεύτερος βουλευτής, είχε προηγηθεί ο Άγγελος Συρίγος με τις αιχμές για το θέμα του καλωδίου, που δημιουργεί ζήτημα και το χειρότερο είναι ότι δίνει πάτημα στον Αντώνη Σαμαρά και στην αντιπολίτευση, όπως χθες στον Αλ. Τσίπρα, να επιτίθενται στην κυβέρνηση. Μετά το κράξιμο από το Μέγαρο Μαξίμου ο βουλευτής Καλογερόπουλος τα γύρισε και μίλησε για ατυχή διατύπωση, αλλά η ζημιά είχε ήδη γίνει.

Η σύναξη του Καραμανλή

Και επειδή μιλάμε για εξωτερική πολιτική, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον έμαθα η ομιλία του Κώστα Καραμανλή μεθαύριο το απόγευμα στο Πολεμικό Μουσείο. Ο πρώην πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών του Στρατού για την 28η Οκτωβρίου και μαθαίνω έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση γιατί θα πει πολλά για την εξωτερική πολιτική που θα είναι και σαφή μηνύματα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Από το κρασί στον τουρισμό οι ιδιοκτήτες του Κτήματος Αλαφούζος

Νέο επιχειρηματικό βήμα εκτός της αμιγώς οινοποιητικής δραστηριότητας ακούω ότι βάζει μπροστά ο Άγγελος Ιατρίδης, συνιδρυτής του Κτήματος Άλφα, ενός από τα πλέον αναγνωρίσιμα ελληνικά οινοποιεία με έδρα το Αμύνταιο Φλώρινας. Ο γνωστός οινολόγος, που μαζί με τον αμπελουργό Μάκη Μαυρίδη δημιούργησαν το 1997 το Κτήμα Άλφα, επεκτείνει πλέον τα επιχειρηματικά του ενδιαφέροντα στον τομέα της φιλοξενίας, ιδρύοντας από κοινού με τον Μαυρίδη τη νέα εταιρεία «Οικίες Αμυνταίου Α.Ε.». Οι δύο επιχειρηματίες συμμετέχουν ισομερώς, με ποσοστό 50% ο καθένας, ενώ ο Άγγελος Ιατρίδης αναλαμβάνει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και ο Πολυχρόνης Μαυρίδης εκείνη του προέδρου. Στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχει επίσης η Μαρία Πετρίδου. Το αντικείμενο της νέας εταιρείας περιλαμβάνει την εκμίσθωση επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων βραχυχρόνιας διαμονής, καθώς και την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και περιποίησης πελατών. Η κίνηση αυτή δημιουργεί προϋποθέσεις για ανάπτυξη δραστηριοτήτων φιλοξενίας στο Αμύνταιο, μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια αποκτά μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα στον οινικό τουρισμό.

Οι δουλειές της μαρίνας του Προκοπίου στο Λαύριο

Μπορεί ο Γιώργος Προκοπίου να συγκεντρώνει συνήθως τα φώτα της δημοσιότητας με τις κινήσεις του στη ναυτιλία, ωστόσο ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δραστηριότητα της Olympic Marine στο Λαύριο. Η μαρίνα, που αποτελεί μέρος των επιχειρηματικών συμφερόντων του Έλληνα εφοπλιστή, εμφανίζει ενίσχυση των οικονομικών της επιδόσεων, ενώ συνεχίζονται οι επενδύσεις στις εγκαταστάσεις της. Αυτό που ξεχωρίζει στις οικονομικές καταστάσεις του 2025 είναι ότι η εταιρεία δεν περιορίζεται στον ελλιμενισμό και στην εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής, αλλά αναπτύσσει σημαντική δραστηριότητα και στις επισκευές και λοιπές ναυπηγικές εργασίες. Ο κύκλος εργασιών της Olympic Marine αυξήθηκε στα 17,21 εκατ. ευρώ από 15,26 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά περίπου 38%, φτάνοντας τα 1,83 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι η ανάλυση των εσόδων. Από την εκμετάλλευση σκαφών και τους ελλιμενισμούς η εταιρεία εισέπραξε 8,47 εκατ. ευρώ, έναντι 7,19 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ οι βιομηχανικές δραστηριότητες απέφεραν σχεδόν 4 εκατ. ευρώ. Πρόσθετα έσοδα περίπου 3 εκατ. ευρώ προήλθαν από άλλες συναφείς δραστηριότητες, αποτυπώνοντας το διευρυμένο επιχειρηματικό αντικείμενο της μονάδας. Στο επενδυτικό σκέλος, οι προκαταβολές και τα πάγια υπό κατασκευή αυξήθηκαν σε 3,71 εκατ. ευρώ από 1,55 εκατ. ευρώ, ενώ το προσωπικό ενισχύθηκε σε 128 εργαζομένους από 112. Να σας πω εδώ και κάτι που δεν είναι γνωστό προς τα έξω. Ότι τον Μάρτιο η Olympic Marine υπέγραψε δύο νέες δανειακές συμβάσεις με την Τράπεζα Πειραιώς, συνολικού ύψους 9,5 εκατ. ευρώ, με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού της. Στην πραγματικότητα όμως η Olympic Marine αποτελεί ακόμη ένα κομμάτι ενός ευρύτερου πλέγματος δραστηριοτήτων του εφοπλιστή γύρω από τη θάλασσα.

Ο ακούραστος Πέτρος Παππάς και το νέο του απόκτημα

Οι πληροφορίες μου λένε ότι ο Πέτρος Παππάς δεν σταματάει να είναι δραστήριος στη ναυτιλία, συνεχίζοντας με αμείωτο ρυθμό την ανανέωση του στόλου της Safe Bulkers. Τελευταίο του απόκτημα είναι το νεότευκτο «Kypros Island», ένα φορτηγό πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου τύπου Kamsarmax, το οποίο κατασκευάστηκε στα ναυπηγεία Tsuneishi Shipbuilding στη Zhoushan της Κίνας. Η ιδιαιτερότητά του είναι ότι αποτελεί το πρώτο πλοίο της Safe Bulkers με κινητήρα διπλού καυσίμου, ικανό να χρησιμοποιεί και μεθανόλη, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στον ενεργειακό μετασχηματισμό της ναυτιλιακής. Μάλιστα, το «Kypros Island» είναι και το πρώτο βαπόρι μεταφοράς ξηρού φορτίου, διπλού καυσίμου, που εντάσσεται στο κυπριακό νηολόγιο, με την ονοματοδοσία του να πραγματοποιείται από την υφυπουργό Ναυτιλίας της Κύπρου, Μαρίνα Χατζημανώλη. Και, όπως φαίνεται, ο Παππάς δεν σκοπεύει να μείνει εδώ. Στο ναυπηγικό του πρόγραμμα περιλαμβάνεται και δεύτερο Kamsarmax με δυνατότητα χρήσης μεθανόλης, με προγραμματισμένη παράδοση στις αρχές του 2027. Άλλωστε, η Safe Bulkers συνεχίζει να επενδύει σε πλοία νέας γενιάς, επιδιώκοντας να περιορίσει την κατανάλωση καυσίμων και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της. Ο Έλληνας εφοπλιστής τοποθετείται εγκαίρως στην αγορά εναλλακτικών ναυτιλιακών καυσίμων, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία χρήσης συμβατικών καυσίμων. Και όλα δείχνουν ότι οι παραλαβές νέων πλοίων θα συνεχίσουν να έχουν την τιμητική τους.

Το κάλεσμα του Αθανασίου της Lamda

Μια συνάντηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις επόμενες κινήσεις της Lamda Development ετοιμάζει ο Οδυσσέας Αθανασίου, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, ο οποίος έχει απευθύνει πρόσκληση για επιχειρηματική ενημέρωση τη Δευτέρα στο Athens Plaza, στην πλατεία Συντάγματος. Και όπως αντιλαμβάνεστε, όταν ο επικεφαλής της Lamda συγκεντρώνει δημοσιογράφους για ένα business update, τα βλέμματα στρέφονται αναπόφευκτα στο Ελληνικό, το μεγαλύτερο επενδυτικό εγχείρημα αστικής ανάπλασης που βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα. Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Lamda καλείται να διαχειριστεί παράλληλα πολλά ανοιχτά μέτωπα. Από την πρόοδο των κατασκευών στις οικιστικές αναπτύξεις και την προετοιμασία για την υποδοχή των πρώτων κατοίκων το 2027, έως την ανάπτυξη των εμπορικών υποδομών, με τη Riviera Galleria στη μαρίνα του Αγίου Κοσμά να βρίσκεται μεταξύ των σημαντικών έργων που προγραμματίζονται για την ίδια χρονιά. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται επίσης η εξέλιξη του Μητροπολιτικού Πάρκου, οι υποδομές και το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των επιμέρους έργων.

Μία Ferrari, μία Maserati και δύο Bentley μπήκαν σε ελληνικά γκαράζ

Μπορεί η ελληνική αγορά αυτοκινήτου να κινείται κυρίως γύρω από τα SUV και τα προσιτά μοντέλα, ωστόσο τον Σεπτέμβριο του 2026 δεν έλειψαν οι ταξινομήσεις στην κατηγορία της πολυτελούς και σπορ αυτοκίνησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) που έχω στα χέρια μου, τον συγκεκριμένο μήνα ταξινομήθηκαν μία Ferrari, μία Maserati και δύο Bentley, δηλαδή συνολικά τέσσερα αυτοκίνητα αυτών των τριών πολυτελών κατασκευαστών. Μάλιστα η Ferrari, η οποία έφτασε τις έξι ταξινομήσεις στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, ενώ η Lamborghini παρέμεινε στις πέντε, χωρίς νέα ταξινόμηση τον Σεπτέμβριο. Αντίστοιχα, η Maserati έφτασε τις 15 ταξινομήσεις, ενώ η Bentley τις εννέα. Αξίζει επίσης να σας πω ότι η Aston Martin κατέγραψε μία ταξινόμηση στο εννεάμηνο, αλλά καμία τον Σεπτέμβριο. Ξεχωριστή είναι η περίπτωση της Porsche, η οποία κατέγραψε 48 ταξινομήσεις τον Σεπτέμβριο, φτάνοντας συνολικά τις 221 από τις αρχές του έτους. Βέβαια, η Porsche διαθέτει ευρύτερη γκάμα, συμπεριλαμβανομένων SUV και ηλεκτρικών μοντέλων, επομένως οι συγκεκριμένες ταξινομήσεις δεν αφορούν αποκλειστικά supercars.