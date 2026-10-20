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Επί ποδός στην Κατεχάκη

Καλημέρα σε όλους. Οι εξελίξεις στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με τις ταραχές να είναι άγριες έχουν σημάνει συναγερμό και στην Αθήνα. Όπως μαθαίνω σήμερα το πρωί θα γίνει μεγάλη σύσκεψη όλων των επιτελικών στελεχών στην Κατεχάκη προκειμένου να εξεταστούν όλες οι παράμετροι και να διασφαλιστεί ότι στις συγκεντρώσεις που θα γίνουν την Τετάρτη θα τηρηθεί η τάξη θα περιφρουρηθούν οι περιουσίες των ανθρώπων αλλά και θα διαφυλαχθεί η σωματική ακεραιότητα όσων θα συμμετέχουν. «Οι καιροί είναι δύσκολοι», μου έλεγε άνθρωπος με γνώση των επιχειρησιακών και μάλιστα μου τόνιζε ότι ψάχνουν ευκαιρία εδώ και πάρα πολύ καιρό τόσο οι μπαχαλάκηδες όσο και εκείνοι που χαίρονται με καταστάσεις χάους αλλά αυτό η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να μην το επιτρέψει. Αυτό που μου τόνιζε η πηγή μου στην Κατεχάκη είναι ότι τόσο ο Χρυσοχοΐδης όσο και οι επιτελείς του έχουν το know how και τα σχέδια που έχουν καταστρωθεί έχουν στόχο να αντιμετωπίσουν ακραίες καταστάσεις. Όλα πάντως θα φανούν εκ του αποτελέσματος.

Η προετοιμασία για την επόμενη τετραετία

Στη ΝΔ ανοίγει συζήτηση για την επόμενη τετραετία με την προετοιμασία του επόμενου κυβερνητικού προγράμματος που αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης συντονίζει τη διαδικασία και έχει απευθυνθεί σε υπουργούς και βουλευτές για την υποβολή προτάσεων.

Η ακρίβεια ο δύσκολος πολιτικός αντίπαλος

Την ίδια στιγμή, τουλάχιστον πέντε υπουργοί μου έλεγαν χθες ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πονοκέφαλο για το κυβερνητικό επιτελείο. Η πολιτική δυσκολία δεν περιορίζεται στους οικονομικούς δείκτες, καθώς η καθημερινή εμπειρία των νοικοκυριών επηρεάζει άμεσα την αξιολόγηση της κυβέρνησης όπως μου είπε κορυφαίος υπουργός διαβάζοντας τις τελευταίες δημοσκοπικές τάσεις.

Αναζητούν αντίδοτο

Μαθαίνω όμως, και το έψαξα μετά την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού, ότι το Μέγαρο Μαξίμου είναι σε δίλημμα, εάν θα επιλέξει να ενισχύσει την επικοινωνιακή προβολή των υφιστάμενων μέτρων ή να αναζητήσει πρόσθετες παρεμβάσεις. Άρα, το ενδιαφέρον βρίσκεται στις κυβερνητικές τοποθετήσεις και στις πιθανές πρωτοβουλίες που θα επιχειρήσουν να επαναφέρουν την οικονομία στο επίκεντρο με θετικό πρόσημο.

Η στρατηγική της σταθερότητας δοκιμάζεται

Πάντως, η κυβέρνηση έχει κάθε λόγο να επιμένει στο μήνυμα της πολιτικής σταθερότητας, αλλά το μήνυμα αυτό χρειάζεται πειστικό περιεχόμενο για να αποδώσει σύμφωνα με παλαιό κοινοβουλευτικό της ΝΔ. Η αντιπολίτευση επιχειρεί να συνδέσει τα προβλήματα της καθημερινότητας με την ανάγκη πολιτικής αλλαγής, ενώ η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει να εμφανίζεται ως η δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί συνέχεια και προβλεψιμότητα. Και το κρίσιμο ζήτημα, κατά τον ίδιο παράγοντα, είναι εάν η κυβέρνηση μπορεί να παρουσιάσει απτά αποτελέσματα σε θέματα εισοδήματος, δημόσιων υπηρεσιών και ασφάλειας.

Η εσωκομματική ισορροπία

Και επειδή σας έγραψα στην αρχή για την πρόσκληση προς υπουργούς και βουλευτές να καταθέσουν προτάσεις για το νέο πρόγραμμα, αυτή η κίνηση έχει και εσωκομματική διάσταση. Κάθε τέτοια διαδικασία δημιουργεί ευκαιρίες για στελέχη που θέλουν να αναδείξουν τις δικές τους πολιτικές προτεραιότητες, είτε αυτές αφορούν την οικονομία είτε την περιφέρεια, την υγεία και την ασφάλεια. Παράλληλα, το κεντρικό επιτελείο καλείται να διαμορφώσει ενιαίο μήνυμα, χωρίς να δημιουργήσει την εικόνα ότι κάθε υπουργείο ακολουθεί διαφορετική γραμμή.

Γυναικείες υποψηφιότητες στη ΝΔ

Και να πάω τώρα στα ψηφοδέλτια της ΝΔ καθώς χθες η Πειραιώς ανακοίνωσε έξι γυναικεία ονόματα και ουσιαστικά κατάλαβα και μου το επιβεβαίωσε ανώτερο κομματικό στέλεχος, ότι τα ψηφοδέλτια για τις εκλογές του 2027 θα παρουσιάζονται σταδιακά, ανά κατηγορία υποψηφίων, και όχι όλα μαζί. Στη λίστα περιλαμβάνονται η Βίκυ Καβαλλάρη στην Ανατολική Αττική, η Έλενα Σώκου στον Έβρο, η Αργυρώ Τραγάκη στη Β’ Πειραιώς, η Μένια Καλού στην Α’ Θεσσαλονίκης, η Άννα Τζήκα στην Πιερία και η Έλενα Φλώρου στον Νότιο Τομέα της Αθήνας.

Τα νέα πρόσωπα και σε ποιες περιφέρειες

Το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στα ονόματα, αλλά και στη σύνθεση: αυτοδιοίκηση, επαγγελματικοί χώροι και στελέχη με διαφορετικές διαδρομές. Η επιλογή αυτή ανοίγει τη συζήτηση για το πώς θα συνδυαστούν η ανανέωση και η εκπροσώπηση των γυναικών με τις ισορροπίες που ήδη υπάρχουν στις εκλογικές περιφέρειες. Και ένα ερώτημα που θέτουν πολλοί είναι πόσα ακόμη νέα πρόσωπα θα ακολουθήσουν και σε ποιες περιφέρειες οι νέες υποψηφιότητες θα συναντήσουν τον ανταγωνισμό των ήδη εκλεγμένων βουλευτών.

Οι αυτοδιοικητικοί και η γκρίνια των βουλευτών

Την ίδια στιγμή, η ενίσχυση των γαλάζιων ψηφοδελτίων με πρόσωπα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Μαθαίνω για τον προβληματισμό μεταξύ βουλευτών για την είσοδο νέων διεκδικητών στις ίδιες εκλογικές περιφέρειες, ενώ στο τραπέζι βρίσκονται στελέχη με αναγνωρισιμότητα και τοπικά ερείσματα. Εδώ όμως είναι και ζήτημα διαχείρισης των υφιστάμενων ισορροπιών.

Η Γκιλφόιλ δεν ήταν στο βίντεο της πρεσβείας της

Ενώ ελληνικά και ξένα media εξακολουθούν να ασχολούνται με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, θα σταθώ σε μία λεπτομέρεια που λίγοι θα πρόσεξαν. Χθες νωρίς το πρωί, συζητώντας με μία συνάδερφο για τη στήλη, μου πρότεινε να ρίξω μία ματιά στους λογαριασμούς της αμερικανικής πρεσβείας στα social Media. Για όσους δεν γνωρίζουν είναι το @usaembassyathens. Επειδή εμπιστεύομαι το δημοσιογραφικό της ένστικτο, μόλις κλείσαμε μπήκα να δω τι ήθελε να δω και να ψάξω τι εννοούσε. Στο βίντεο των 58 δευτερολέπτων για την παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, υπουργοί της κυβέρνησης και στελέχη της κυβέρνησης παρελαύνουν από το βίντεο. Ένα πρόσωπο, ωστόσο, λείπει. Και όπως καταλάβατε, αναφέρομαι στην ίδια την πρώην πρέσβειρα. Η Γκιλφόιλ απουσιάζει από το βίντεο της πρεσβείας που ήταν επικεφαλής. Το μόνο που διακρίνεται κάποια στιγμή είναι η πλάτη της, και το μπλε της φόρεμα αν δεν κάνω λάθος. Αν και η πρέσβειρα ήταν παρούσα, στο βίντεο ήταν απούσα.

Η πόρτα που έφαγε η Γκιλφόιλ από την Αθηναϊκή Λέσχη

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ «έφαγε πόρτα» από την Αθηναϊκή Λέσχη, με αποτέλεσμα να υπάρξει μία μικρή παρεξήγηση και λεκτική διαμάχη ανάμεσα στην ίδια και μέλος του προσωπικού. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν τα γαλλικά που έπεσαν, αλλά μπορώ να σας πω ότι το πρόβλημα δεν ήταν μόνο η δική της αμφίεση, αλλά και εκείνη του γιού της, ο οποίος τη συνόδευε. Θα μου πείτε τι ήταν τόσο ανατρεπτικό ώστε να μην μπορεί να περάσει το κατώφλι της. Να σας θυμίσω ότι ο κανονισμός της Αθηναϊκής Λέσχης δεν αφήνει περιθώρια ερμηνείας. Κοστούμι ή σακάκι με υφασμάτινο παντελόνι, και γραβάτα υποχρεωτικά. Για την ίδια δεν ξέρω λεπτομέρειες, αλλά ο γιος της επιχείρησε να μπει με σορτσάκι. Και απ’ ό,τι φαίνεται και δικαίως, εκεί ούτε η διπλωματική ασυλία καλύπτει τα γόνατα.

Χτίζει αφήγημα ο Σαμαράς

Ο Αντώνης Σαμαράς παραμένει σημαντικός παράγοντας για τις ισορροπίες στον χώρο της κεντροδεξιάς και οι κινήσεις του προκαλούν αναταράξεις. Μάλιστα χθες έγινε χαμός νωρίς το απόγευμα όταν από το επιτελείο του μεταδόθηκε ότι θα κάνει δήλωση και πολλοί σκέφθηκαν, «μήπως ήρθε η ώρα». Όχι η ώρα για να ανακοινώσει το κόμμα δεν έφθασε ακόμα αλλά έκανε δήλωση για την ακρίβεια και θέλει να κτυπάει 2-3 φορές την εβδομάδα με βίντεο όπου θα κάνει δηλώσεις και παρεμβάσεις για να παίζεται στα ΜΜΕ. Τώρα για τις ανακοινώσεις αυτές θα αργήσουν ακόμα.

Μετά τον Μαμουλάκη, ο Ζαμπάρας

Ένας ανεξάρτητος βουλευτής παραδίδει την έδρα του και ετοιμάζει τις βαλίτσες του, για την Αμαλίας. Εξάλλου, η απόσταση είναι, κυριολεκτικά λίγα βήματα. Βέβαια το εισιτήριο για εκεί έχει την προϋπόθεση της παραίτησης έδρας κάτι που το έχει ξεκαθαρίσει ευθύς εξαρχής ο Αλέξης Τσίπρας. Ένα από τα βήματα έγινε χθες. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, παραιτήθηκε χθες από τη βουλευτική του έδρα, κάτι για το οποίο σας είχε προϊδεάσει η στήλη όχι μόνο την ημέρα αλλά και την ώρα. Και δεν θα είναι και ο τελευταίος. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας , οι πληροφορίες λένε Τετάρτη Ή Πέμπτη, ο συμπαθής βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Μίλτος Ζαμπάρας αναμένεται να παραδώσει την έδρα του με μία λιτή δήλωση. Και αυτός θα πάρει το δρόμο για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Όπως πληροφορούμαι, όλοι όσοι παραδίδουν την έδρα είναι σε πλήρη συνεννόηση με την Αμαλίας και έχουν λάβει το πράσινο φως για την ένταξη τους στο νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα.

Τα τσίπουρα του Τσίπρα

Και επειδή αναφέρομαι στην ΕΛΑΣ να πάω στην διήμερη περιοδεία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλία. Ο πρώην πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με φοιτητές στον Βόλο, βρέθηκε στο γνωστό παραδοσιακό τσιπουράδικο Καβούρας, όπου απόλαυσε τσίπουρο σε χαλαρό κλίμα, συνοδευόμενος από μέλη του Εθνικού Συμβουλίου και της Συντονιστικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ στην περιοχή. Θαμώνες του καταστήματος έσπευσαν να τον χαιρετήσουν, να ανταλλάξουν μαζί του λίγα λόγια και να φωτογραφηθούν, σε ένα ιδιαίτερα φιλικό κλίμα.

Το φιλί του Μεϊκόπουλου

Στο ίδιο τσιπουράδικο βρέθηκε και ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε θερμή χειραψία, παρουσία των υπόλοιπων παρευρισκομένων και ήταν και ένα σήμερα ότι έρχεται η ώρα που θα παραδώσει και αυτός την έδρα και θα μετακινηθεί στην ΕΛΑΣ.

Η υποδοχή στον Βόλο

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο του Βόλου με τον Αλέξη Τσίπρα συμμετείχαν στελέχη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράστασης από τη Μαγνησία, καθώς και εκπρόσωποι της νεολαίας. Μεταξύ εκείνων που βρέθηκαν στο καφέ της οδού Λώρη ήταν η τομεάρχης Παιδείας της ΕΛΑΣ Ιωάννα Λαλιώτου, η Φανή Κοντούρη, η Βανέσσα Κατσαρδή και ο Δημήτρης Σκαλτσής, μέλη του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος. Παρόντες ήταν επίσης ο αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Φώτης Λαμπρινίδης και ο Πάνος Λαμπρινίδης – Στάχτος, ο οποίος συμμετείχε στη συνάντηση ως εκπρόσωπος της νεολαίας. Ο Λαμπρινίδης – Στάχτος έγινε ήρθε στην επικαιρότητα όχι μόνο για την παρουσία του αλλά για τη δήλωσή του αναφερόμενος στα γεγονότα της Γαλλίας: «Άντε και στα δικά μας! Να πάρει σειρά η Ελλάδα. Είμαστε κοντά».

Επενδύουν στο μπάχαλο και στο χάος

Παρακολουθεί, λοιπόν, κανείς την κατάσταση στη Γαλλία, το χάος, το πλιάτσικο, τις καταστροφές και τους εμπρησμούς και ακούει το στέλεχος της ΕΛΑΣ -προερχόμενο από την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ- να δηλώνει φόρα παρτίδα «και στα δικά μας». Ε, δεν θέλει και πολύ να αναλάβει δράση ο Παύλος Μαρινάκης και να ρίξει τα καρφιά του προς ΕΛΑΣ μεριά και όχι μόνο. «Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Διαχρονικά, ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού χώρου αυτού επένδυε στο μπάχαλο και νομίζω ότι κάποιοι, όπως φαίνεται από αυτές τις δηλώσεις που ελπίζω να απομονωθούν, συνεχίζουν να επενδύουν στο μπάχαλο και στο χάος» είπε θυμίζοντας και τα όσα είχε πει στο παρελθόν η Έφη Αχτσιόγλου περί κανονικότητας που δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την Αριστερά. Και δεν σταμάτησε εκεί. Θύμισε και το πρόσφατο παρελθόν, τις πάνω και τις κάτω πλατείες που όπως είπε όταν «ήρθαν στην εξουσία, δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα».

Η «Νέα Αλλαγή» του ΠΑΣΟΚ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε στο Αιγάλεω την Κυριακή, στην εκδήλωση για τα 45 χρόνια από την εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ στις 18 Οκτωβρίου του 1981, το σύνθημα της «Νέας Αλλαγής», επιχειρώντας να συνδέσει την ιστορική αναφορά του κόμματος με μια σύγχρονη πολιτική πρόταση. Το ζητούμενο για τη Χαριλάου Τρικούπη είναι να μετατρέψει το σύνθημα σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις που θα αφορούν την οικονομία, την κοινωνική πολιτική και τη λειτουργία του κράτους.

Στο μνημόσυνο του Μαζωνάκη ο ναύαρχος Αποστολάκης

Την Κυριακή τελέστηκε το μνημόσυνο του αγαπημένου Γιώργου Μαζωνάκη, ενός ανθρώπου που έφυγε νωρίς, αφήνοντας όμως το αποτύπωμα του όχι μόνο στη μουσική σύμφωνα με τον κόσμο που τον λάτρευε. Η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη συγκινησιακά, και πλήθος κόσμου, φίλων και συναδέλφων έδωσαν το παρών για να τιμήσουν τη μνήμη του παιδιού της Νίκαιας. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους, ωστόσο, το βλέμμα μου στάθηκε σε ένα πρόσωπο τον ναύαρχο και πλέον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελο Αποστολάκη. Η παρουσία του φυσικά είχε πρωτίστως χαρακτήρα σεβασμού. Κάτι όμως μου λέει ότι επιβεβαιώνει και όσα σας είχε μεταφέρει και η στήλη εδώ και καιρό, ότι ο ναύαρχος φαίνεται πως κλειδώνει τελικά στην Α’ Πειραιά.

Οι εσωτερικές αποστάσεις παραμένουν στον ΣΥΡΙΖΑ

Και να πάω στην Κουμουνδούρου, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες πολιτικής συνοχής, με τις διαφορετικές τοποθετήσεις στελεχών να τροφοδοτούν τη συζήτηση για την επόμενη ημέρα του χώρου. Ο Παύλος Πολάκης κρατά αποστάσεις από τη Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παππά και το ζήτημα δεν αφορά μόνο τις προσωπικές σχέσεις, αλλά και τη δυνατότητα του κόμματος να παρουσιάσει ενιαία στρατηγική απέναντι στην κυβέρνηση και στις υπό διαμόρφωση πολιτικές κινήσεις.

Η πρόταση Δραγασάκη και ο Κακλαμάνης

Να πάω στη Βουλή καθώς έμαθα ότι ο Πρόεδρός της, Νικήτας Κακλαμάνης, βλέπει θετικά την ιδέα του ανεξάρτητου βουλευτή Γιάννη Δραγασάκη να προσκληθεί στην Ελλάδα η βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης Νάβι Πιλάι, μετά την απονομή του βραβείου. Μάλιστα, η Θεανώ Φωτίου, εκπρόσωπος των ανεξάρτητων βουλευτών στη Διάσκεψη των Προέδρων, η οποία υιοθέτησε την ιδέα, την έθεσε και τη συζήτησε με τον Πρόεδρο της Βουλής που ήταν θετικός.

Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης, η Ireon Ventures και τα παπούτσια On

Μία άγνωστη επενδυτική διαδρομή, πέρα από τις παραδοσιακές δραστηριότητες της οικογένειας Βαρδινογιάννη, μαθαίνω ότι σχετίζεται με τον Βαρδή Βαρδινογιάννη junior, γιο του Γιάννη Βαρδινογιάννη. Ο νεαρός επιχειρηματίας δραστηριοποιείται στον χώρο των επενδύσεων και συνδέεται επαγγελματικά με την Ireon Ventures, τον επενδυτικό βραχίονα του ομίλου Motor Oil. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, μέσω της Ireon Ventures υπάρχει συμμετοχή στην Πανελλήνιο Αγορά, την εταιρεία που βρίσκεται πίσω από την έλευση των ελβετικών αθλητικών παπουτσιών On στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα από τα πλέον ανερχόμενα brands αθλητικής υπόδησης διεθνώς, που έχει καταφέρει να μετατρέψει τα running shoes σε αντικείμενο μόδας και καθημερινής χρήσης, διεκδικώντας μερίδια από τους παραδοσιακούς κολοσσούς του κλάδου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η On ξεπέρασε το ορόσημο των 3 δισ. ελβετικών φράγκων σε ετήσιες πωλήσεις το 2025, ενώ συνεχίζει να καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη και το 2026. Η επενδυτική παρουσία της Ireon συνδέει τον όμιλο Βαρδινογιάννη με μία από τις πιο δυναμικές τάσεις της παγκόσμιας αγοράς αθλητικών ειδών. Και δείχνει ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον της νεότερης γενιάς της οικογένειας εκτείνεται πολύ πέρα από την ενέργεια, προς το λιανεμπόριο και τα διεθνή καταναλωτικά brands.

Οι εταιρείες πληροφορικής και τα firewalls του υπουργείου Εσωτερικών

Κινητικότητα ακούω ότι καταγράφεται τελευταία γύρω από τον διαγωνισμό του υπουργείου Εσωτερικών για την αναβάθμιση της κυβερνοασφάλειάς του, με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση νέων συστημάτων firewall, την επέκταση αδειών του υφιστάμενου εξοπλισμού και την εγκατάσταση αναβαθμίσεων. Παρά το γεγονός ότι όπως είμαι σε θέση να ξέρω η διακήρυξη δημοσιεύθηκε στις 5 Οκτωβρίου, οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές τεχνολογίας επανήλθαν μόλις τέσσερις ημέρες αργότερα, στις 9 Οκτωβρίου, ζητώντας διευκρινίσεις για τους όρους του διαγωνισμού. Τα ερωτήματα φαίνεται πως χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να απαντηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα το υπουργείο να αποφασίσει παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών έως τις 29 Οκτωβρίου, ενώ η αποσφράγιση μεταφέρεται για τις 30 Οκτωβρίου. Πίσω από τη συγκεκριμένη διαδικασία βρίσκεται ένα έργο που αφορά κρίσιμες υποδομές προστασίας των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου, σε μία περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες ψηφιακής ασφάλειας εντείνονται. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σχεδιασμός είχε ξεκινήσει ήδη από τον Ιούνιο του 2025, ενώ τον Μάιο του 2026 ζητήθηκε τροποποίηση του προϋπολογισμού της προμήθειας. Αυτό που μένει να φανεί τελικά είναι ποιοι θα καταθέσουν τελικά προσφορές και ποιος θα αναλάβει την αναβάθμιση της ψηφιακής θωράκισης του υπουργείου.

Ανακατεύεται η σαλάτα μετά τον Φρεσκούλη και τον Σκλαβενίτη

Έντονη κινητικότητα καταγράφεται στην αγορά της έτοιμης σαλάτας, όπου μετά τις κινήσεις του Σκλαβενίτη με τον Φρεσκούλη, ένας ακόμη παίκτης ανεβάζει ταχύτητα, έχοντας αυτή τη φορά στο πλευρό του επενδυτικά κεφάλαια. Ο λόγος για την Α. Βεζύρογλου, η οποία, μετά την είσοδο της Elikonos Capital στο μετοχικό της κεφάλαιο, βάζει μπροστά νέο επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 20 εκατ. ευρώ έως το 2032. Στο επίκεντρο βρίσκεται η παραγωγική βάση της εταιρείας στον Σχοινά Αλεξάνδρειας Ημαθίας, όπου σχεδιάζεται επέκταση των θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων, προσθήκη παραγωγικών γραμμών και ενίσχυση της δυναμικότητας επεξεργασίας σαλατών. Και όλα αυτά ενώ η επιχείρηση έχει ήδη διαθέσει περίπου 19 εκατ. ευρώ τη διετία 2025-2026, κυρίως για τη δημιουργία νέας βιομηχανικής εγκατάστασης. Η είσοδος του fund αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεγάλοι παίκτες του οργανωμένου λιανεμπορίου αναζητούν μεγαλύτερο έλεγχο στην παραγωγή και την τροφοδοσία τους. Η περίπτωση του Σκλαβενίτη με τον Φρεσκούλη αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τάσης.

Η Σοφία Βακάκη «χτίζει» θέση στα Jumbo με αγορές 8 εκατ. ευρώ

Συστηματικές αγορές μετοχών των Jumbo παρατηρώ ότι πραγματοποιεί το τελευταίο διάστημα η Σοφία Βακάκη, κόρη του ιδρυτή και ισχυρού άνδρα του ομίλου, Απόστολου Βακάκη, στέλνοντας το δικό της μήνυμα εμπιστοσύνης στις προοπτικές της εισηγμένης. Από τον Αύγουστο έως σήμερα έχει αποκτήσει συνολικά 317.618 μετοχές, επενδύοντας σχεδόν 8 εκατ. ευρώ από ίδια κεφάλαια. Πρόκειται για κινήσεις που μόνο απαρατήρητες δεν περνούν από τους ανθρώπους της χρηματιστηριακής αγοράς, καθώς αποτυπώνουν μία σταθερή διάθεση ενίσχυσης της συμμετοχής της στην επιχείρηση. Το timing έχει επίσης τη σημασία του. Η Jumbo εξακολουθεί να εμφανίζει ανθεκτικά οικονομικά μεγέθη, ενώ τον Νοέμβριο αναμένεται η διανομή προμερίσματος ύψους 1 ευρώ ανά μετοχή. Πέρα όμως από τη μερισματική απόδοση, η κινητικότητα της Σοφίας Βακάκη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για έναν ακόμη λόγο. Η επόμενη γενιά της οικογένειας δείχνει έμπρακτα ότι επιθυμεί να ενισχύσει την επενδυτική της παρουσία στον όμιλο που δημιούργησε ο Απόστολος Βακάκης. Και στην αγορά παρακολουθούν εάν οι τοποθετήσεις αυτές θα έχουν συνέχεια.

Οι 69 παραγγελίες από Προκοπίου στην Κίνα

Μπορεί οι Κινέζοι να έχουν βάλει στόχο να κυριαρχήσουν στην παγκόσμια ναυπηγική βιομηχανία, ωστόσο ο Γιώργος Προκοπίου φαίνεται πως έχει ήδη εξασφαλίσει τη δική του προνομιακή θέση στα ναυπηγεία της χώρας. Ο ισχυρός Έλληνας εφοπλιστής, που βρέθηκε στην πόλη Νταλιάν για το Hengli Green Ship Development Conference 2026, αποκάλυψε ότι το ναυπηγικό του πρόγραμμα στη Hengli Heavy Industry αριθμεί συνολικά 69 παραγγελίες νεότευκτων πλοίων. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό μέγεθος, που αποτυπώνει το βάθος της συνεργασίας του με την κινεζική ναυπηγική βιομηχανία, η οποία μετρά ήδη περισσότερα από 20 χρόνια. Και εδώ βρίσκεται το πιο ελκυστικό σημείο της υπόθεσης. Από τις 69 παραγγελίες, οι 16 αφορούν υπερδεξαμενόπλοια VLCC, ενώ ήδη 16 πλοία διαφορετικών κατηγοριών έχουν παραδοθεί στις εταιρείες του. Δηλαδή, απομένουν ακόμη 53 νεότευκτα προς παράδοση, δημιουργώντας έναν ισχυρό δεσμό ανάμεσα στον ελληνικό εφοπλιστικό όμιλο και την κινεζική ναυπηγική βιομηχανία.

Ο ΟΛΠ ανοίγει «νέες θάλασσες» στα logistics και τα ακίνητα

Κάτι πολύ περισσότερο από μία επιχειρηματική κίνηση φαίνεται πως κρύβει η απόφαση του ΟΛΠ να ιδρύσει νέα θυγατρική με την επωνυμία «Πύλη Εφοδιαστικής Αλυσίδας Πειραιά». Η εταιρεία, που θα ανήκει κατά 100% στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, ξεκινά με μετοχικό κεφάλαιο 30.000 ευρώ, αλλά με καταστατικό σκοπό που χωρά σχεδόν τα πάντα. Από αποθήκες, κέντρα διανομής και μεταφορές μέχρι ακίνητα, τουρισμό, ξενοδοχεία, ενέργεια και τεχνολογία. Αυτό που καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα αλλά και από αυτούς με τους οποίους μιλάω, είναι ότι ο ΟΛΠ δημιουργεί ένα νέο εταιρικό όχημα, μέσω του οποίου θα μπορεί να αναπτύσσει επενδύσεις, να συμμετέχει σε άλλα επιχειρηματικά σχήματα και να συνάπτει συνεργασίες εντός και εκτός Ελλάδας. Μιλάμε ουσιαστικά για μία ευρύτητα δραστηριοτήτων, η οποία ξεπερνά κατά πολύ τις παραδοσιακές λιμενικές υπηρεσίες. Η νέα θυγατρική θα μπορούσε να αποτελέσει εργαλείο για την αξιοποίηση ακινήτων, την ανάπτυξη υποδομών logistics, αλλά και για πιθανές κοινοπραξίες με τρίτους επενδυτές.