Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και την κατάργηση των επιθεωρητών υγείας, ανέφερε ότι ο υπουργός Υγείας διευκρίνισε πλήρως όσα του καταλογίζονται. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν καταργήθηκε η ελεγκτική αρμοδιότητα, αλλά μεταφέρθηκε στην Αρχή Διαφάνειας, στο πλαίσιο της θεσμικής αναδιάρθρωσης.

Υπενθύμισε, μιλώντας στον πολιτικούς συντάκτες, ότι ο υπουργός Υγείας από την αρχή δήλωσε πως το πλαίσιο θα εξεταστεί συνολικά, με ειλικρινή αντιμετώπιση του ζητήματος. Το σύστημα ελέγχου που θεσπίστηκε το 2011, και το οποίο μεταφέρθηκε από τις περιφέρειες στους κατά τόπους ιατρικούς συλλόγους, βρίσκεται πλέον σε πλήρη αξιολόγηση. «Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν θα είναι για ουσιαστικό έλεγχο», σημείωσε.

Αναφερόμενος σε περιπτώσεις όπου «στο όνομα της επιστήμης διαφημίζονται παραπλανητικοί έλεγχοι», τόνισε ότι έχει σημασία να γίνονται πραγματικοί έλεγχοι, αλλά και όσοι έχουν δημόσιο λόγο να ενημερώνουν υπεύθυνα τον κόσμο. «Κάποιος που βρίσκεται σε δεινή θέση μπορεί να εξαπατηθεί από τσαρλατάνους», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για τον Γιώργο Πατούλη και το αν η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη από τις εξηγήσεις, ο εκπρόσωπος απάντησε ότι η κυβέρνηση δεν κρίνει από δημοσιεύματα ή φήμες. Υπογράμμισε ότι διεξάγεται ποινική διερεύνηση και πως δεν πρέπει να υπάρξει βιασύνη ούτε να κριθεί κάποιος ένοχος ή αθώος πριν οι αρμόδιες αρχές καταθέσουν το πόρισμά τους.

Για τα προγράμματα της ΔΕΘ και για την επίθεση Τσουκαλά: «Μέσα σε λίγες ημέρες ξεπέρασε κατά πολύ την κοστολόγηση του προγράμματος για την οποία μίλησε ο εκπρόσωπός του. Δεν μας λένε μην πάρετε τα μέτρα που ανακοινώσατε. Λένε ότι είναι λίγα και ζητάνε επιπλέον. Πως γίνεται να είναι 5,3 δις την 4ετια μέτρα που ετησίως κοστίζουν 4 δις το χρόνο; Μόνο δυο εξ’ αυτών είναι 10 με 12 δις. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Έχει προαναγγείλει μείωση του ΦΠΑ χωρίς να λέει σε ποια προϊόντα και πόσο. Το πρόγραμμα της ΝΔ ήταν κοστολογημένο όταν ήμασταν αντιπολίτευση. Μέχρι σήμερα έχουμε μειώσει 91 άμεσους και έμμεσους φόρους και κάποιους όπως τον ΕΝΦΙΑ του μειώσαμε παραπάνω από όσο είχαμε εξαγγείλει. Δεν αντιμετωπίζουμε με προχειρότητα την κοστολόγηση των προγραμμάτων όπως τα κόμματα της αντιπολίτευσης».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε ότι ο πρωθυπουργός θα κάνει ανακοινώσεις για μέτρα στις έξι στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, όπου θα παραχωρήσει συνέντευξη.

6.500 αναπληρωτές στη δεύτερη φάση

Περίπου 6.500 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αναμένεται να προσληφθούν στη δεύτερη φάση και μάλιστα νωρίτερα από το σύνηθες, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη.Όπως ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης, έχει ήδη ολοκληρωθεί η καταγραφή των εναπομεινάντων λειτουργικών κενών στα σχολεία και έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την κάλυψή τους. Επισήμανε ότι πρόκειται για ένα δυναμικό σύστημα, καθώς οι ανάγκες μεταβάλλονται ακόμη και μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, εξαιτίας μη αναλήψεων υπηρεσίας, αδειών και άλλων μεταβολών.

Η φετινή πρώτη φάση ήταν, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η μεγαλύτερη της τελευταίας δεκαετίας, με περίπου 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών. Παράλληλα, τον περασμένο Αύγουστο ολοκληρώθηκαν σχεδόν 5.300 νέοι μόνιμοι διορισμοί, ενώ από το 2019 μέχρι σήμερα οι μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση ξεπερνούν τις 53.000.

Νέες γραμμές ΟΑΣΑ σε Ανατολική και Δυτική Αττική

Από αύριο τίθενται σε εφαρμογή οι νέες συγκοινωνιακές ρυθμίσεις του ΟΑΣΑ στην Αττική, με δύο νέες λεωφορειακές γραμμές και επεκτάσεις υφιστάμενων δρομολογίων. Όπως είπε ο κ.Μαρινάκης, οι αλλαγές διευρύνουν τη συγκοινωνιακή κάλυψη σε περιοχές της Ανατολικής και της Δυτικής Αττικής και δημιουργούν περισσότερες απευθείας συνδέσεις με το Μετρό και τον Προαστιακό.

Ειδικότερα, ο Δήμος Λαυρεωτικής συνδέεται με τον σταθμό Κορωπί, ο Δήμος Μεγαρέων και η Ελευσίνα με τον σταθμό Αγία Μαρίνα, ενώ η Ραφήνα αποκτά σύνδεση με τον σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας.

Με τις νέες ρυθμίσεις ενισχύεται παράλληλα η σύνδεση των λιμανιών της Ραφήνας και του Λαυρίου με το κέντρο της Αθήνας, ενώ βελτιώνεται και η πρόσβαση προς το Θριάσιο Νοσοκομείο.

Όπως σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στόχος είναι χιλιάδες πολίτες που ζουν, εργάζονται ή δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές να έχουν ευκολότερες, ταχύτερες και πιο αξιόπιστες καθημερινές μετακινήσεις.

Αναστολή αναγκαστικών εκτελέσεων για τους πυρόπληκτους

Στο μεταξύ, για διάστημα δώδεκα μηνών αναστέλλεται κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητής ή ακίνητης περιουσίας φυσικών και νομικών προσώπων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου του 2026.

Μοναδική εξαίρεση από την αναστολή αποτελούν οι απαιτήσεις για διατροφή.

Η ρύθμιση καλύπτει φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιηθεί ως πληγέντες από τις αρμόδιες Περιφέρειες και έχουν ενταχθεί είτε στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής είτε στο πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης οικοσκευής.

6.590 προγράμματα «Άθλησης για Όλους» σε 115 δήμους

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε ακόμη στα αναβαθμισμένα Προγράμματα και τις Εκδηλώσεις «Άθληση για Όλους», που υλοποιούνται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Για τη φετινή περίοδο ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 115 δήμοι. Με τη συμβολή 830 πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, οι οποίοι πρόκειται να προσληφθούν άμεσα, θα υλοποιηθούν περίπου 6.590 εγκεκριμένα προγράμματα, στα οποία υπολογίζεται ότι θα συμμετάσχουν περίπου 150.000 πολίτες.

Οι δράσεις απευθύνονται σε παιδιά, ενήλικες, άτομα τρίτης ηλικίας, άτομα με αναπηρία και κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, με στόχο τη διεύρυνση της πρόσβασης στην άθληση και τη σωματική δραστηριότητα.

Μεταξύ των βασικών στόχων των προγραμμάτων είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο, η καθιέρωση της άσκησης ως σταθερού στοιχείου της καθημερινότητας και η πρόληψη προβλημάτων που συνδέονται με την παχυσαρκία, την καθιστική ζωή και το άγχος.

Παράλληλα, επιδιώκεται η μεγαλύτερη αξιοποίηση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων ως χώρων άσκησης και κοινωνικής συνεύρεσης, καθώς και η ανάπτυξη συνεργασιών με σχολεία, συλλόγους, ΚΑΠΗ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, συλλόγους ατόμων με αναπηρία και άλλους τοπικούς φορείς.