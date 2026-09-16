Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση γύρω από το ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου σημειώθηκε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) παρέδωσε στις αρμόδιες αρχές το αναλυτικό χρονικό των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο.

Σύμφωνα με τον ΙΣΑ, οι έλεγχοι της Επιτροπής Ελέγχου του Συλλόγου πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και κατέγραψαν αλλαγές στη διαμόρφωση των χώρων, καθώς και ζητήματα σχετικά με τον εξοπλισμό που υπήρχε ή δεν υπήρχε στο ιατρείο.

Οι έλεγχοι που προηγήθηκαν

Όπως αναφέρει ο ΙΣΑ, ο πρώτος επανέλεγχος πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2024, με την Επιτροπή Ελέγχου να πραγματοποιεί αυτοψία στα δύο συστεγαζόμενα ιατρεία και να διαπιστώνει, σύμφωνα με την ανακοίνωση, τη νόμιμη λειτουργία τους χωρίς την ύπαρξη μη νόμιμων μηχανημάτων.

Στις 25 Ιουλίου 2025 ακολούθησε νέος αιφνίδιος έλεγχος. Κατά την αυτοψία, σύμφωνα με τον Σύλλογο, διαπιστώθηκε η ύπαρξη μηχανημάτων που είχαν δηλωθεί από το 2018, αλλά και μηχανήματος φυγόκεντρου.

Παράλληλα, ο ΙΣΑ αναφέρει ότι εντοπίστηκε τροποποίηση στους χώρους λειτουργίας του ιατρείου και ζητήθηκε η προσκόμιση νέας κάτοψης.

Η αναφορά για τη συσκευή πλασμαφαίρεσης

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται το ζήτημα του εξοπλισμού που θα μπορούσε να σχετίζεται με διαδικασία πλασμαφαίρεσης.

Ο ΙΣΑ υποστηρίζει ότι ουδέποτε είχε χορηγήσει άδεια ή έγκριση για εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στα συγκεκριμένα συστεγαζόμενα ιατρεία.

Στην ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει επίσης αναληθείς τους ισχυρισμούς ότι τα μηχανήματα που κατασχέθηκαν ήταν νόμιμα δηλωμένα στον Σύλλογο.

Ο έλεγχος του Νοεμβρίου

Σύμφωνα με τον ΙΣΑ, στις 5 Νοεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε νέος αιφνίδιος έλεγχος στον χώρο.

Ο Σύλλογος αναφέρει ότι κατά την αυτοψία δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη εξοπλισμού ή προσαρτημάτων που να επέτρεπαν τη διενέργεια πλασμαφαίρεσης, ενώ σημειώνει πως υπάρχουν σχετικές φωτογραφίες στην έκθεση ελέγχου.

Αργότερα, στις 23 Ιουλίου 2026, ο ΙΣΑ αναφέρει ότι έλαβε επιστολή σχετικά με «αναπληρωματικό προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας».

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, το τιμολόγιο που συνόδευε την επιστολή αφορούσε μηχάνημα με την ονομασία «Inuspheresis Double Filtration Device», συνολικής αξίας 29.509,98 ευρώ, γεγονός που οδήγησε στον προγραμματισμό νέου αιφνίδιου ελέγχου.

«Δεν έχουν ανακριτικές αρμοδιότητες» λέει ο ΙΣΑ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διευκρινίζει ότι οι Επιτροπές Ελέγχου του δεν διαθέτουν διωκτικές ή ανακριτικές αρμοδιότητες, όπως άλλοι κρατικοί φορείς ελέγχου.

Παράλληλα, σημειώνει ότι στο πλαίσιο οποιασδήποτε εισαγγελικής έρευνας θα παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή στις δικαστικές αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η υπόθεση συνεχίζει να βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών, με τα στοιχεία από τους ελέγχους του ΙΣΑ να αποτελούν μέρος του υλικού που εξετάζεται.