Ένα νεφρό. Ένας άνθρωπος. Δύο διαφορετικά είδη.

Τον Ιανουάριο του 2025, ο 66χρονος Tim Andrews πήρε μια απόφαση που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα έμοιαζε αδιανόητη: δέχθηκε να ζήσει με το νεφρό ενός γενετικά τροποποιημένου χοίρου.

Και το νεφρό λειτούργησε. Όχι για μία ημέρα. Ούτε για είκοσι: για 271 ημέρες.

Σχεδόν εννέα μήνες χωρίς αιμοκάθαρση. Μέχρι που το μόσχευμα σταμάτησε να λειτουργεί και ο Tim επέστρεψε στο μηχάνημα.

Αποτυχία; Όχι ακριβώς.

Οι 271 ημέρες που άλλαξαν την ιστορία

Έναν χρόνο μετά την πειραματική μεταμόσχευση, το τηλέφωνο χτύπησε. Είχε βρεθεί ανθρώπινο νεφρό.

Και τότε έγινε σαφές τι πραγματικά είχε προσφέρει εκείνο το ζωικό όργανο. Δεν χρειαζόταν να κρατήσει για πάντα. Χρειαζόταν να κρατήσει αρκετά. Είχε κερδίσει χρόνο.

Από μια καρδιά μπαμπουίνου σε ένα νεφρό χοίρου

Η ιστορία, όμως, είχε αρχίσει 41 χρόνια νωρίτερα. Το 1984, ένα νεογέννητο κορίτσι που έμεινε στην ιστορία ως Baby Fae έζησε για 20 ημέρες με την καρδιά ενός μπαμπουίνου.

Το 2025, ο Tim έφτασε τις 271 ημέρες με το νεφρό ενός γενετικά τροποποιημένου χοίρου.

Ανάμεσα στο 20 και το 271 βρίσκονται τέσσερις δεκαετίες επιστήμης, αποτυχιών, γενετικής μηχανικής και ανθρώπων που τόλμησαν να εμπιστευτούν τη ζωή τους στο άγνωστο.

Εσύ θα το έκανες;

Ένα ζωικό όργανο μπορεί πλέον να λειτουργήσει μέσα σε έναν άνθρωπο. Για πόσο; Με ποιους κινδύνους; Και μέχρι πού μπορούμε (ή πρέπει) να φτάσουμε;

Υπάρχει όμως ένα ερώτημα πιο δύσκολο από όλα τα υπόλοιπα: Αν ο γιατρός σου έλεγε ότι ένα νεφρό χοίρου μπορεί να μη σε θεραπεύσει, αλλά μπορεί να σου δώσει χρόνο, θα έλεγες ναι;