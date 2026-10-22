Στην 5η θέση της βαθμολογίας του Europa League βρίσκεται ο Ολυμπιακός καθώς έχει τρεις νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές, ενώ ο ΟΦΗ βρίσκεται στην 26η μετά την ήττα από τη Λεβερκούζεν.

Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν με 1-0 τη Σπάρτα Πράγας στο Καραϊσκάκη και έκαναν το 3/3, με αποτέλεσμα να βρίσκονται στην 5η θέση της βαθμολογίας και να στοχεύουν στην απευθείας πρόκριση στους «16».

Οι Κρητικοί, από την άλλη πλευρά, ηττήθηκαν με 0-2 από τη Λεβερκούζεν, έμειναν στους 3 βαθμούς και βρίσκονται στην 26η θέση μετά τις πρώτες τρεις αγωνιστικές της League Phase.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

Αραράτ – Άλκμααρ 0-4

Γιουβέντους – Ρεν 2-2

Λεχ Πόζναν – Σάντερλαντ 1-1

Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Ναϊμέχεν 2-4

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Χάποελ Μπερ Σεβά 4-0

ΟΦΗ – Λεβερκούζεν 0-2

Στουρμ Γκρατς – Μαρσέιγ 1-0

Φερεντσβάρος – Τορεένσε 4-1

Βικτόρια Πλζεν – Λέφσκι Σόφιας 1-2

Γιαγκελόνια – Άντερλεχτ 0-3

Λίλεστρομ – Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-6

Μπεσίκτας – Κρίσταλ Πάλας 2-2

Μπόρνμουθ – Μίλαν 3-0

Ολυμπιακός – Σπάρτα Πράγας 1-0

Ομόνοια – Μπενφίκα 1-4

Σέλτικ – Θέλτα 1-2

Τσέλιε – Σάλτσμπουργκ 2-2

Χόφενχαϊμ – Λιόν 3-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.Μπενφίκα 9

2.Λεβερκούζεν 9

3.Μπορνμουθ 9

4.Φερεντσβάρος 9

5.Ολυμπιακός 9

6.Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 7

7.Γιουβέντους 7

8.Μπεσίκτας 7

9.Σάντερλαντ 7

10.Άλκμααρ 6

11.Ομόνοια 6

12.Λιόν 6

13.Ρεν 5

14.Σοσιεδάδ 4

15.Κρίσταλ Πάλας 4

16.Σπάρτα Πράγας 4

17.Λέφσκι Σόφιας 4

18.Ντιναμό Ζάγκρεμπ 4

19.Στουρμ Γκρατς 4

20.Ναϊμέγκεν 4

21.Σάλτσμπουργκ 4

22.Άντερλεχτ 3

23.Χόφενχαϊμ 3

24.Μίλαν 3

25.Θέλτα 3

26.ΟΦΗ 3

27.Γιαγκελόνια 3

28.Τορένσε 3

29.Τσέλιε 1

30.Χάποελ Μπερ Σεβά 1

31.Λίλεστρομ 1

32.Λεχ Πόζναν 1

33.Βικτόρια Πλζεν 0

34.Μαρσέιγ 0

35.Σέλτικ 0

36.Αραράτ 0

Η επόμενη αγωνιστική (4η – 5/11)

Μίλαν – Φερεντσβάρος

Άντερλεχτ – Σάλτσμπουργκ

Κρίσταλ Πάλας – Χόφενχαϊμ

Λέφσκι Σόγιας – Γιαγκελόνια

Λίλεστρομ – Βικτόρια Πλζεν

Ναϊμέγκεν – Ομόνοια

Σοσιεδάδ – Λιόν

Ρεν – Ολυμπιακός

Σπάρτα Πράγας – Μπόρνμουθ

Άλκμααρ – Γιουβέντους

Λεβερκούζεν – Μαρσέιγ

Μπενφίκα – Λεχ Πόζναν

Θέλτα – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Σέλτικ – Μπεσίκτας

Χάποελ Μπερ Σεβά – ΟΦΗ

Στουρμ Γκρατς – Τσέλιε

Σάντερλαντ – Ντιναμό Ζάγκρεμπ

Τορένσε – Αραράτ