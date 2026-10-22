Στην 5η θέση της βαθμολογίας του Europa League βρίσκεται ο Ολυμπιακός καθώς έχει τρεις νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές, ενώ ο ΟΦΗ βρίσκεται στην 26η μετά την ήττα από τη Λεβερκούζεν.
Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν με 1-0 τη Σπάρτα Πράγας στο Καραϊσκάκη και έκαναν το 3/3, με αποτέλεσμα να βρίσκονται στην 5η θέση της βαθμολογίας και να στοχεύουν στην απευθείας πρόκριση στους «16».
Οι Κρητικοί, από την άλλη πλευρά, ηττήθηκαν με 0-2 από τη Λεβερκούζεν, έμειναν στους 3 βαθμούς και βρίσκονται στην 26η θέση μετά τις πρώτες τρεις αγωνιστικές της League Phase.
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής
Αραράτ – Άλκμααρ 0-4
Γιουβέντους – Ρεν 2-2
Λεχ Πόζναν – Σάντερλαντ 1-1
Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Ναϊμέχεν 2-4
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Χάποελ Μπερ Σεβά 4-0
ΟΦΗ – Λεβερκούζεν 0-2
Στουρμ Γκρατς – Μαρσέιγ 1-0
Φερεντσβάρος – Τορεένσε 4-1
Βικτόρια Πλζεν – Λέφσκι Σόφιας 1-2
Γιαγκελόνια – Άντερλεχτ 0-3
Λίλεστρομ – Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-6
Μπεσίκτας – Κρίσταλ Πάλας 2-2
Μπόρνμουθ – Μίλαν 3-0
Ολυμπιακός – Σπάρτα Πράγας 1-0
Ομόνοια – Μπενφίκα 1-4
Σέλτικ – Θέλτα 1-2
Τσέλιε – Σάλτσμπουργκ 2-2
Χόφενχαϊμ – Λιόν 3-0
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.Μπενφίκα 9
2.Λεβερκούζεν 9
3.Μπορνμουθ 9
4.Φερεντσβάρος 9
5.Ολυμπιακός 9
6.Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 7
7.Γιουβέντους 7
8.Μπεσίκτας 7
9.Σάντερλαντ 7
10.Άλκμααρ 6
11.Ομόνοια 6
12.Λιόν 6
13.Ρεν 5
14.Σοσιεδάδ 4
15.Κρίσταλ Πάλας 4
16.Σπάρτα Πράγας 4
17.Λέφσκι Σόφιας 4
18.Ντιναμό Ζάγκρεμπ 4
19.Στουρμ Γκρατς 4
20.Ναϊμέγκεν 4
21.Σάλτσμπουργκ 4
22.Άντερλεχτ 3
23.Χόφενχαϊμ 3
24.Μίλαν 3
25.Θέλτα 3
26.ΟΦΗ 3
27.Γιαγκελόνια 3
28.Τορένσε 3
29.Τσέλιε 1
30.Χάποελ Μπερ Σεβά 1
31.Λίλεστρομ 1
32.Λεχ Πόζναν 1
33.Βικτόρια Πλζεν 0
34.Μαρσέιγ 0
35.Σέλτικ 0
36.Αραράτ 0
Η επόμενη αγωνιστική (4η – 5/11)
Μίλαν – Φερεντσβάρος
Άντερλεχτ – Σάλτσμπουργκ
Κρίσταλ Πάλας – Χόφενχαϊμ
Λέφσκι Σόγιας – Γιαγκελόνια
Λίλεστρομ – Βικτόρια Πλζεν
Ναϊμέγκεν – Ομόνοια
Σοσιεδάδ – Λιόν
Ρεν – Ολυμπιακός
Σπάρτα Πράγας – Μπόρνμουθ
Άλκμααρ – Γιουβέντους
Λεβερκούζεν – Μαρσέιγ
Μπενφίκα – Λεχ Πόζναν
Θέλτα – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
Σέλτικ – Μπεσίκτας
Χάποελ Μπερ Σεβά – ΟΦΗ
Στουρμ Γκρατς – Τσέλιε
Σάντερλαντ – Ντιναμό Ζάγκρεμπ
Τορένσε – Αραράτ