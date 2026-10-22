Σε έκτακτη και αιφνιδιαστική συνεδρίαση προχώρησε την Πέμπτη η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, με αντικείμενο τις κρίσιμες εξελίξεις γύρω από την ιστορική Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά και τις προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας με το αιγυπτιακό κράτος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος εξέφρασε ομόφωνα τη στήριξή της στον Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραϊθούς, Συμεών, αναφορικά με τις προσπάθειες για την εξεύρεση εξωδικαστικής λύσης.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς απομένουν λίγες ημέρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για τη δημοσίευση δικαστικής απόφασης στην Αίγυπτο, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει το μέλλον της Μονής.

Η ενημέρωση του Αρχιεπισκόπου Συμεών και οι φόβοι για τη δικαστική απόφαση

Ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών συμμετείχε στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ενημερώνοντας τους συνοδικούς μητροπολίτες για τις τελευταίες εξελίξεις και τις διαπραγματεύσεις με την αιγυπτιακή πλευρά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Αρχιεπίσκοπος φέρεται να επισήμανε ότι οι προηγούμενες αποφάσεις των αιγυπτιακών δικαστηρίων έχουν περιορίσει τη διαπραγματευτική ισχύ της Μονής.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα πλεονεκτήματα που θα μπορούσε να προσφέρει μια εξωδικαστική συμφωνία με το αιγυπτιακό κράτος, σε σύγκριση με το ενδεχόμενο αναμονής της τελικής απόφασης του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Αιγύπτου.

Αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν την αναμενόμενη δικαστική απόφαση ως δυσμενή για τη Μονή Σινά. Ωστόσο, το περιεχόμενο της απόφασης δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί, γεγονός που δεν επιτρέπει ασφαλή συμπεράσματα για τις συνέπειές της.

Η στήριξη του Ιερωνύμου και η παρουσία εκπροσώπου της κυβέρνησης

Καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια διαμόρφωσης κοινής στάσης φέρεται να διαδραμάτισε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, ο οποίος εξέφρασε την προσωπική του στήριξη στον Αρχιεπίσκοπο Συμεών.

Κατά τη συνεδρίαση επισημάνθηκε ο ενωτικός ρόλος του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, ενώ έγινε αναφορά και στην υποστήριξη που παρέχουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Στη συνεδρίαση παρέστη επίσης ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γεώργιος Καλαντζής, ο οποίος ενημέρωσε τους συνοδικούς μητροπολίτες για τις εξελίξεις και τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης.

Η παρουσία του κυβερνητικού αξιωματούχου υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται στην υπόθεση, η οποία έχει τόσο εκκλησιαστική όσο και διπλωματική διάσταση.

Η επιστολή του πρώην Αρχιεπισκόπου Δαμιανού

Παρά το κλίμα στήριξης προς τον Αρχιεπίσκοπο Συμεών, κατά τη συνεδρίαση παρουσιάστηκε και η αντίθετη άποψη του πρώην Αρχιεπισκόπου Σιναίου Δαμιανού.

Συγκεκριμένα, αναγνώστηκε επιστολή του προς τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και τα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, με την οποία εξέφραζε την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο συμφωνίας με το αιγυπτιακό κράτος.

Η παρέμβασή του αναδεικνύει τις διαφορετικές προσεγγίσεις που υπάρχουν σχετικά με τον τρόπο διασφάλισης των συμφερόντων της ιστορικής Μονής.

Κρίσιμες ημέρες για το μέλλον της Μονής Σινά

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές, καθώς οι προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας πραγματοποιούνται υπό την πίεση της επικείμενης δικαστικής εξέλιξης.

Η ομόφωνη στήριξη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου προς τον Αρχιεπίσκοπο Συμεών αποτελεί σημαντική εξέλιξη στην προσπάθεια διαμόρφωσης ενιαίας εκκλησιαστικής στάσης απέναντι στην αιγυπτιακή πλευρά.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση της Εκκλησίας της Ελλάδος για τη συνεδρίαση, ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί η οριστική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της Μονής και της Αιγύπτου.