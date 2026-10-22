Στους γονείς του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε στην Καλαμάτα στρέφεται η μητέρα του ανηλίκου που του επιτέθηκε, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να είχαν απευθυνθεί στην Αστυνομία εφόσον γνώριζαν πως ο γιος τους δεχόταν απειλές. Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο της επίθεσης, η ίδια αμφισβητεί τις αναφορές για επαναλαμβανόμενες απειλές και δηλώνει: «Αυτοί οι γονείς δεν είναι γονείς για μένα».

Στην τοποθέτησή της στο «Live News» του MEGA, θέτει ερωτήματα για τις ενέργειες της οικογένειας του θύματος πριν από τον ξυλοδαρμό, ενώ για τη δική της στάση αναφέρει ότι συμβούλευε ήδη τον γιο της.

«Γιατί δεν έκαναν αυτή την πράξη;»

Αναφερόμενη στις καταγγελίες ότι ο 17χρονος φοβόταν να πάει στο σχολείο, η μητέρα διερωτάται γιατί οι γονείς του δεν είχαν καταφύγει στις Αρχές.

«Τον απειλούσε ο γιος μου και αυτοί οι συγκεκριμένοι γονείς δεν ρώτησαν: “Γιατί σε απειλεί αυτό το παιδί και φοβάσαι να πας στο σχολείο; Πάμε στην αστυνομία να τα πούμε”», αναφέρει και συνεχίζει:

«Γιατί δεν έκαναν αυτή την πράξη; Αν ο γιος μου απειλούσε λεκτικά κάθε μέρα τον γιο τους, γιατί να φτάσουμε ως εδώ; Αυτό αναρωτιέμαι εγώ».

Η ίδια, πάντως, στη συνέχεια αμφισβητεί ότι οι απειλές ήταν επαναλαμβανόμενες: «Πόσες μέρες γινόταν αυτό; Μία; Δύο; Προφανώς, από ό,τι λένε και από ό,τι βγαίνει τελικά, ήταν πάρα πολλές μέρες. Αν συνέβαινε αυτό, που δεν είμαι σίγουρη ότι συνέβαινε».

Οι αιχμές για τους γονείς και το παιδί που δέχθηκε την επίθεση

Η μητέρα υποστηρίζει ότι, εάν το δικό της παιδί βρισκόταν σε αντίστοιχη θέση, δεν θα περιοριζόταν στην τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του κατά τη διαδρομή προς το σχολείο.

«Αν συνέβαινε στο παιδί μου αυτό μία, δύο, τρεις μέρες, δεν θα καθόμουνα με το κινητό στο αυτί να περιμένω μην του συμβεί κάτι. Και πείτε ότι του συνέβαινε κάτι. Πού θα έτρεχα εγώ εκείνη την ώρα να βοηθήσω;», λέει.

Στη συνέχεια στρέφεται ευθέως κατά της οικογένειας του 17χρονου, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τη συμπεριφορά του ίδιου του παιδιού, χωρίς να περιγράφει συγκεκριμένο περιστατικό που να στηρίζει τους ισχυρισμούς της.

«Λοιπόν, αυτοί οι γονείς δεν είναι γονείς για μένα. Δεν συμβούλευαν το παιδί τους και δεν είμαι και σίγουρη αν ήξεραν τι κάνει το παιδί τους και τι έχει κάνει και σε τι κατάσταση έχει φέρει το άλλο παιδί», υποστηρίζει.

«Μπορώ να κάνω κάτι εκτός από το να τον νουθετήσω;»

Για το τι μπορεί να κάνει η ίδια μετά την επίθεση του γιου της, απαντά ότι θα επαναλάβει όσα, όπως λέει, του έλεγε και πριν.

«Τι θέλετε τώρα εκ των υστέρων να κάνω εγώ; Μπορώ να κάνω κάτι εγώ εκτός από το να τον νουθετήσω; Να του πω αυτά τα οποία του έλεγα και πριν. Δεν είναι ότι θα του πω κάτι καινούργιο. Τα λέγαμε συνέχεια», δηλώνει.

Η επίθεση που καταγράφηκε σε βίντεο

Σε βίντεο καταγράφεται ο ανήλικος να κυνηγά τον πρώην συμμαθητή του, να τον ρίχνει στο έδαφος και να συνεχίζει να τον χτυπά με μπουνιές και κλωτσιές. Ο 17χρονος ακούγεται να καλεί σε βοήθεια.

Η μητέρα του θύματος είχε περιγράψει ότι συνομιλούσε τηλεφωνικά μαζί του όταν αντιλήφθηκε την επίθεση και έτρεξε να τον βοηθήσει. Σύμφωνα με την ίδια, ο γιος της υπέστη τραύματα στο κεφάλι και κάταγμα στο οστό κάτω από το μάτι. Είχε επίσης αναφέρει ότι οι δύο ανήλικοι έκαναν παλαιότερα παρέα, αλλά το παιδί της πλέον φοβόταν τον πρώην συμμαθητή του.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο ανήλικος που φέρεται να επιτέθηκε στον 17χρονο και η μητέρα του. Αμφότεροι αφέθηκαν ελεύθεροι με εισαγγελική εντολή.