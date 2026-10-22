Ο Παναθηναϊκός έκανε τα εύκολα δύσκολα κόντρα στη Μπασκόνια αλλά επέστρεψε στις νίκες με το 85-79 και είναι στο 6-1 μετά τις πρώτες 7 αγωνιστικές της Euroleague.

Η λογική έλεγε ότι οι «πράσινοι» θα έμπαιναν δυνατά στο παιχνίδι, αυτό όμως δεν έγινε και από εκεί και πέρα δυσκολεύονταν αρκετά στην επίθεση, με συνέπεια στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου να είναι πίσω με 20-21.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς προσπαθούσε με τις αλλαγές να βρει το κατάλληλο σχήμα για την ομάδα του, η οποία κατάφερε να ξεφύγει με 35-29 στα μέσα της δεύτερης περιόδου, η Μπασκόνια όμως δεν κατέρρευσε και κατάφερε να μειώσει σε 43-40 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στο οποίο πρώτος σκόρερ για το «τριφύλλι» ήταν ο Χέιζ-Ντέιβις με 14 πόντους.

Στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου οι Λεσόρ και Φρανσίσκο έδωσαν λύσεις στον Παναθηναϊκό που πήγε για πρώτη φορά στο +10 (57-47 και 61-51), για να μπουν τελικά οι δύο ομάδες στην τέταρτη περίοδο με το σκορ 63-54.

Παρ’ όλα αυτά, στο 34′ έγινε 69-70 καθώς οι «πράσινοι» έδιναν δικαιώματα με την εμφάνισή τους. Με πρωταγωνιστή τον Λεσόρ, ο οποίος πέτυχε τελικά 20 πόντους, η ομάδα του Ομπράντοβιτς ξέφυγε με 79-72, οι Ισπανοί όμως απάντησαν με σερί 7-0 για το 79-79 στο 39′.

Το παιχνίδι ήταν πλέον… ντέρμπι, δύο τρίποντα όμως από τους Φρανσίσκο και Γιαμπουσέλε έγραψαν το 85-79, με τον Παναθηναϊκό να επιστρέφει έτσι στις νίκες.

Τα δεκάλεπτα: 20-21, 43-40, 63-54, 85-79

Παναθηναϊκός (Ζέλικο Ομπράντοβιτς): Φρανσίσκο 10 (2), Μπάντιο 3 (1), Χέιζ-Ντέιβις 18 (2), Γκραντ 5, Ναν 11 (1), Λεσόρ 20, Γιαμπουσέλε 9 (1), Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου 8, Φαλ 1.

Μπασκόνια (Βέλιμιρ Περάσοβιτς): Λόσον 8 (1), Στιούαρτ, Γιοκσίμοβιτς 13 (2), Κούρουκς, Σεντεκέρσκις 10, Σπανιόλο 16 (2), Μπο 8, Σάντος 7, Φρις 11 (1), Φαρίντ 6.