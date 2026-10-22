Στη σύλληψη της 82χρονης Δημοκρατικής γερουσιάστριας της Βιρτζίνια, Λουίζ Λούκας, προχώρησαν οι αμερικανικές ομοσπονδιακές αρχές, κατηγορώντας την για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομης διακίνησης κάνναβης.

Την υπόθεση ανακοίνωσε προσωπικά ο υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς, σε συνέντευξη Τύπου με τον διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ.

Η σύλληψη της γερουσιάστριας, η οποία συγκαταλέγεται στους έντονους επικριτές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις, καθώς πραγματοποιείται λίγες ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

«Έριξαν όλο το βάρος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης σε μια γιαγιά 82 ετών»

Η Λουίζ Λούκας αντέδρασε έντονα στη σύλληψή της, καταγγέλλοντας την κινητοποίηση των ομοσπονδιακών αρχών εναντίον της.

«Σήμερα, όλο το βάρος του FBI, του υπουργείου Δικαιοσύνης και της ομοσπονδιακής κυβέρνησης το έριξαν σε μια γιαγιά 82 ετών», έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

«Δεν θα επιτρέψω να με εκφοβίσουν. Δεν θα υποκύψω στη βία», πρόσθεσε.

Η Δημοκρατική πολιτικός έχει ασκήσει επανειλημμένα σφοδρή κριτική στον Τραμπ, ενώ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια επαναχάραξης του εκλογικού χάρτη της Βιρτζίνια, με στόχο την ενίσχυση των Δημοκρατικών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Ωστόσο, ο νέος εκλογικός χάρτης ακυρώθηκε τελικά από τις δικαστικές αρχές της Πολιτείας.

Συνελήφθησαν και μέλη της οικογένειάς της

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι αμερικανικές αρχές, συνολικά επτά άτομα τέθηκαν υπό κράτηση στο πλαίσιο της υπόθεσης. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο γιοι και ένας εγγονός της 82χρονης γερουσιάστριας.

Η ομοσπονδιακή έρευνα είχε οδηγήσει ήδη από τον περασμένο Μάιο σε έρευνες στο γραφείο της Λούκας, καθώς και σε νόμιμο κατάστημα κάνναβης του οποίου είναι συνιδιοκτήτρια.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η γερουσιάστρια και οι φερόμενοι συνεργοί της αποκόμισαν σημαντικά οικονομικά οφέλη από παράνομες πωλήσεις κάνναβης.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν επίσης ότι η Λούκας εκμεταλλεύτηκε τη δημόσια θέση της για να αποφύγει ενδεχόμενες διώξεις και να προωθήσει τα επιχειρηματικά της συμφέροντα. Οι κατηγορίες αυτές δεν έχουν κριθεί δικαστικά.

Μπλανς: «Έβαλε τα οικονομικά της συμφέροντα πάνω από τους πολίτες»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, υποστήριξε ότι η υπόθεση αφορά την κατάχρηση δημόσιου αξιώματος προς όφελος ιδιωτικών οικονομικών συμφερόντων.

Όπως δήλωσε, οι κατηγορίες αναδεικνύουν «τη φερόμενη δράση μιας αξιωματούχου που έβαλε τα οικονομικά συμφέροντά της πάνω από τους ανθρώπους τους οποίους εξελέγη για να υπηρετεί».

Παράλληλα, απέρριψε κατηγορηματικά την εκτίμηση ότι η δίωξη συνδέεται με την πολιτική αντιπαράθεση της Λούκας με τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Δεν πρόκειται για πολιτικά αντίποινα», διαβεβαίωσε ο Μπλανς, ο οποίος στο παρελθόν είχε διατελέσει προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ.

Όπως υποστήριξε, η έρευνα είχε ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2024, πριν από την ανάληψη των καθηκόντων της σημερινής αμερικανικής κυβέρνησης.

Η υπόθεση στη σκιά της αντιπαράθεσης Τραμπ με πολιτικούς αντιπάλους του

Η σύλληψη της Λουίζ Λούκας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η στάση της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι σε πολιτικούς αντιπάλους και επικριτές της βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ζητήσει επανειλημμένα τη δίωξη προσώπων που θεωρεί ότι τον έχουν βλάψει πολιτικά.

Στο ίδιο πλαίσιο έχει προκαλέσει αντιδράσεις και η υπόθεση του πρώην διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, σε βάρος του οποίου, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ασκήθηκε τον Απρίλιο δίωξη για φερόμενη απειλή κατά του προέδρου.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το ΑΠΕ – ΜΠΕ η υπόθεση συνδέθηκε με φωτογραφία που είχε αναρτήσει ο Κόμεϊ τον Μάιο του 2025, στην οποία κοχύλια σχημάτιζαν τους αριθμούς «86» και «47».

Η κυβέρνηση είχε ερμηνεύσει τον συνδυασμό ως απειλητικό μήνυμα, συνδέοντας τον αριθμό 47 με τον Τραμπ, τον 47ο πρόεδρο των ΗΠΑ.

Πάντως, οι αμερικανικές αρχές αρνούνται ότι η δίωξη της Λούκας έχει πολιτικά κίνητρα, επιμένοντας ότι βασίζεται σε στοιχεία πολυμηνιαίας ποινικής έρευνας.