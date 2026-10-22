Σε επικίνδυνη τροχιά οξύνσεων εισέρχονται εκ νέου οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, μετά τις νέες τοποθετήσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι τα εδάφη στην ανατολική Ουκρανία τα οποία διεκδικεί η Μόσχα αποτελούν ιστορικά ρωσική γη, υψώνοντας σοβαρά εμπόδια στην ομαλή διεξαγωγή των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Putin on Ukraine: The lands lost by Kyiv are not "their territory"; they are historically Russian lands. https://t.co/ZNUy4Kbaat — Commentary President Trump 47 (@Trumpsuporter47) October 22, 2026

Η εμπρηστική αυτή ρητορική του Κρεμλίνου αυξάνει κατακόρυφα το ρίσκο αδιεξόδου, καθώς αμφισβητεί ανοιχτά την εδαφική ακεραιότητα του Κιέβου σε μια εξαιρετικά κρίσιμη καμπή.

Δήλωσε επίσης ότι οποιεσδήποτε μελλοντικές τριμερείς συνομιλίες στις οποίες θα μετέχουν η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία, θα πρέπει να εστιάσουν στις εγγυήσεις ασφαλείας τόσο για τη Ρωσία όσο και για την Ουκρανία, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να συζητηθούν επίσης ευρύτερα θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.