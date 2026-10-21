Ο Ηλίας Ζάρμπαλης, ένας από τους πιο γνωστούς και καταξιωμένους κομμωτές στην Ελλάδα, μιλά στη Φράνσις Γιατζόγλου και στο vidcast «Άκου Λόγια» του Newsbeast για τα μαλλιά των Ελληνίδων, τα συνηθέστερα λάθη στην περιποίησή τους και τη λανθασμένη, όπως υποστηρίζει, πεποίθηση ότι τα μακριά μαλλιά κάνουν πάντα μια γυναίκα πιο ωραία και σέξι.

Στη διάρκεια της συζήτησης αναφέρει πως, παρατηρώντας τις γυναίκες στον δρόμο, διαπιστώνει ότι πλέον δίνουν μεγάλη προσοχή στην περιποίηση του προσώπου και των νυχιών τους, αλλά παραμελούν τα μαλλιά τους. «Αυτό που βλέπεις πια στον δρόμο είναι περιποιημένο πρόσωπο και νύχια, αλλά το μαλλί είναι δυστυχώς απογοήτευση», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο Ηλίας Ζάρμπαλης μιλά επίσης για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής τρίχας και επισημαίνει ότι εννέα στις δέκα γυναίκες επιλέγουν να διατηρούν μακριά μαλλιά. «Η Ελληνίδα έχει χοντρό και σπαστό μαλλί. Αν δεν το περιποιηθεί είναι χάλια. Το αφήνει μακρύ και το μαζεύει ψηλά», τονίζει χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ο διάσημος κομμωτής παρατηρεί πως μετά την πανδημία του κορονοϊού οι γυναίκες δεν επισκέπτονται τα κομμωτήρια με την ίδια συχνότητα όπως παλαιότερα, κυρίως για οικονομικούς λόγους, ενώ εξηγεί τι πρέπει να προσέχουν όταν επιλέγουν τεχνικές όπως το μπαλαγιάζ.

Ο Ηλίας Ζάρμπαλης εξηγεί ακόμη γιατί οι αφέλειες μπορούν να «κόψουν» χρόνια από την εμφάνιση μιας γυναίκας και σχολιάζει την τάση των γκρι μαλλιών, την οποία απορρίπτει κατηγορηματικά. «Τα γκρι μαλλιά δεν πάνε στη γυναίκα. Είναι ό,τι χειρότερο. Στον άνδρα δίνουν γοητεία, αλλά τη γυναίκα την αγριεύουν. Δεν συμφωνώ με τις διάσημες που κάνουν γκρι τα μαλλιά τους, η εικόνα δεν είναι καλή», σημειώνει στο Newsbeast.

Παράλληλα, εξηγεί γιατί θεωρεί προβληματική την τακτική πολλών γυναικών να δείχνουν στον κομμωτή μια φωτογραφία με τα μαλλιά που θέλουν να αποκτήσουν, ενώ αποκαλύπτει και για ποιους λόγους έχει αρνηθεί να κάνει συγκεκριμένα κουρέματα σε πελάτισσές του. Δίνει επίσης συμβουλές για τις βαφές, εξηγεί γιατί το ξανθό συχνά «πορτοκαλίζει» και ξεκαθαρίζει ότι η χρήση του conditioner δεν λαδώνει τα μαλλιά.

Τέλος, ο Ηλίας Ζάρμπαλης αναφέρεται στις συνεργασίες του με διάσημα πρόσωπα, εξηγεί γιατί δεν τα πήγαινε ποτέ καλά μαζί τους και τονίζει ότι η αναγνωρισιμότητά του προήλθε κυρίως από τον απλό κόσμο. «Ο διάσημος έχει δίπλα του ανθρώπους που τον επηρεάζουν και η εικόνα του είναι πολύ σημαντική. Δεν τα πήγαινα ποτέ καλά με τους διάσημους λόγω χαρακτήρα, αλλά ούτε κι εκείνοι με μένα. Εγώ έγινα γνωστός από τον απλό κόσμο, όσο κι αν μου γράφουν “ρε φίλε, τι λες με τον απλό κόσμο με αυτά που έπαιρνες”. Αυτοί με έφτιαξαν ουσιαστικά», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σχολιάζει τον ρόλο των στιλιστών στην εμφάνιση των σταρ, αλλά και το φαινόμενο των influencers, από το οποίο επιλέγει να κρατά αποστάσεις. «Οι influencer είναι ένα φρούτο της εποχής. Είναι μια κατηγορία που δεν έχει καμία σχέση με μένα», σχολιάζει. Τέλος, στέκεται στο μεγαλύτερο λάθος που, κατά την άποψή του, κάνουν οι γυναίκες όσον αφορά την εμφάνισή τους: την πεποίθηση ότι τα μακριά μαλλιά τις κάνουν απαραίτητα πιο σέξι και πιο όμορφες. «Είναι λάθος ότι το μακρύ μαλλί σε κάνει πιο σέξι και ωραία», τονίζει χαρακτηριστικά.

Δείτε τη συζήτηση με τον Ηλία Ζάρμπαλη στο στούντιο του Newsbeast: