Σε κατάσταση έντονης ανησυχίας βρίσκονται καταστηματάρχες και κάτοικοι στο Παρίσι, καθώς η γαλλική πρωτεύουσα προετοιμάζεται για νέες διαδηλώσεις το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, μετά τα σοβαρά επεισόδια και τις εκτεταμένες λεηλασίες του προηγούμενου Σαββατοκύριακου.

Οι εικόνες καταστροφής έχουν προκαλέσει φόβο στους επαγγελματίες, με αρκετούς να ενισχύουν την προστασία των καταστημάτων τους, άλλους να προμηθεύονται μέσα αυτοάμυνας και ορισμένους κατοίκους να επιλέγουν να εγκαταλείψουν προσωρινά την πόλη.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Παρισιού, 450 επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές και 228 λεηλατήθηκαν κατά τη διάρκεια των ταραχών του περασμένου Σαββατοκύριακου.

Δεκαπλασιάστηκαν οι πωλήσεις σε κατάστημα οπλισμού

Ο Ιβ Γκολέ, ιδιοκτήτης καταστήματος οπλισμού στο Παρίσι, περιγράφει μια πρωτοφανή αύξηση της ζήτησης μετά τα επεισόδια της 17ης και 18ης Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρει, οι πωλήσεις του έχουν δεκαπλασιαστεί, καθώς οι καταστηματάρχες αναζητούν τρόπους να προστατευθούν από ενδεχόμενες νέες λεηλασίες.

«Οπλίζονται επειδή φοβούνται πολύ», σημειώνει, εξηγώντας ότι ορισμένοι πελάτες του είχαν βρεθεί παγιδευμένοι μέσα στις επιχειρήσεις τους, ενώ πλιατσικολόγοι βρίσκονταν στον χώρο.

Σε άλλο κατάστημα της γαλλικής πρωτεύουσας, ένας ιδιοκτήτης οπτικών κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Γκαρ ντε λ’Εστ αγόρασε σπρέι πιπεριού, φοβούμενος πιθανή εισβολή στο κατάστημά του.

Ο άνδρας, που παρουσιάζεται με το ψευδώνυμο Μικέλ, εξηγεί ότι το προμηθεύτηκε «για την περίπτωση που πλιατσικολόγοι εισβάλουν στο κατάστημα».

Όπως υποστηρίζει, θέλει να διαθέτει «κάποια μορφή άμυνας», αλλά και να αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια.

Βιτρίνες με κόντρα πλακέ και ομάδες WhatsApp για την προστασία των καταστημάτων

Στη λεωφόρο Μαζέντα, που συνδέει τον σταθμό Γκαρ ντε λ’Εστ με την Πλατεία Δημοκρατίας, οι προετοιμασίες για τις νέες κινητοποιήσεις είναι εμφανείς.

Εργαζόμενοι τοποθετούν ξύλινα προστατευτικά πάνελ στις βιτρίνες, προσπαθώντας να περιορίσουν τις ζημιές σε περίπτωση νέων επεισοδίων.

Σε ορισμένα σημεία, οι καταστηματάρχες έχουν αναρτήσει προσκλήσεις συμμετοχής σε ομάδες WhatsApp της γειτονιάς, με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και την αποτροπή διαρρήξεων.

Παράλληλα, έχουν οργανωθεί πρωτοβουλίες οικονομικής ενίσχυσης για επαγγελματίες που είδαν τις επιχειρήσεις τους να καταστρέφονται.

Μία από αυτές αφορά τον Αλί Χοσεϊν, ο οποίος υπέστη σημαντικές ζημιές στον εξοπλισμό του καταστήματός του μετά τη λεηλασία.

Παρά την κατάσταση, κάποιοι επιχειρηματίες προσπαθούν να διατηρήσουν το χιούμορ τους.

Ένα μεσιτικό γραφείο, του οποίου η βιτρίνα καλύφθηκε με προστατευτικά πάνελ, ανάρτησε το μήνυμα:

«Λίγο λιγότερη διαφάνεια στη βιτρίνα, αλλά πάντα μέγιστη διαφάνεια στις συναλλαγές μας. Είμαστε ανοιχτοί και διατηρούμε το ηθικό μας ψηλά!»

Στους δρόμους, πάντως, τα σημάδια των επεισοδίων παραμένουν ορατά, με σπασμένα τζάμια και άδεια φιαλίδια διαλύματος για το ξέπλυμα των ματιών μετά τη χρήση δακρυγόνων να βρίσκονται ακόμη στα πεζοδρόμια.

«Φοβήθηκα για τη ζωή μου» – Καταστηματάρχες περιγράφουν όσα έζησαν

Ο Ζοσέ Γκετς, ιδιοκτήτης κομμωτηρίου, δεν έχει ξεπεράσει όσα συνέβησαν το προηγούμενο Σάββατο.

«Το περασμένο Σάββατο ήταν μια φρίκη. Φοβήθηκα για τη ζωή μου», δηλώνει.

Η γυάλινη πόρτα του καταστήματός του παραμένει σπασμένη και έχει καλυφθεί πρόχειρα με σανίδες.

Παρά τον φόβο του, ο ίδιος ελπίζει ότι οι νέες κινητοποιήσεις δεν θα συνοδευτούν από αντίστοιχες σκηνές βίας.

«Δεν θέλω να πιστέψω ούτε λεπτό ότι θα συμβεί το ίδιο και το Σάββατο», αναφέρει, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι Αρχές έχουν λάβει υπόψη τους όσα συνέβησαν.

Ακόμη πιο δύσκολη είναι η κατάσταση για τον 60χρονο Εμανουέλ Ρενάλ, ιδιοκτήτη καταστήματος οικοδομικών χρωμάτων κοντά στον σταθμό Γκαρ ντε λ’Εστ.

Μετά τις λεηλασίες, το κατάστημά του έχει μείνει σχεδόν μισοάδειο, ενώ ο ίδιος κοιμάται μέσα στην επιχείρησή του από τη Δευτέρα, φοβούμενος νέα περιστατικά.

«Το επόμενο Σάββατο, αμφιβάλλω αν θα είμαστε ανοιχτά», λέει.

«Ακόμα δεν καταλαβαίνω γιατί οι πλιατσικολόγοι ήρθαν να κλέψουν χρώματα και εργαλεία», προσθέτει.

Προειδοποιήσεις από τις Αρχές ενόψει της 24ης Οκτωβρίου

Με τις νέες διαδηλώσεις να πλησιάζουν, οι δημοτικές Αρχές καλούν τους κατοίκους να λάβουν προληπτικά μέτρα.

Το γραφείο του δημάρχου του Παρισιού συνιστά «εξαιρετική προσοχή» για το Σάββατο, προτρέποντας κατοίκους και επαγγελματίες να απομακρύνουν ποδήλατα, έπιπλα εξωτερικού χώρου και αντικείμενα από αυλές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια επεισοδίων.

Ο Πιερ-Εμανουέλ Ντουπρά, συνταξιούχος και πρόεδρος συλλόγου κατοίκων και καταστηματαρχών στην περιοχή Λεζ Αλ, εκφράζει την ανησυχία του για όσα ενδέχεται να ακολουθήσουν.

«Ανησυχούμε για το τι πρόκειται να συμβεί και η ανακοίνωση της κυβέρνησης δεν είναι καθησυχαστική», δηλώνει.

Ο ίδιος περιγράφει ότι κατά τις προηγούμενες ταραχές οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να παραμείνουν κλεισμένοι μέσα για πολλές ώρες.

«Το περασμένο Σάββατο, μείναμε παγιδευμένοι μέσα για δώδεκα ώρες λόγω των δακρυγόνων», αναφέρει.

Παρά την εμπειρία αυτή, εκτιμά ότι η ένταση των νέων επεισοδίων ενδέχεται να είναι μικρότερη, ακόμη κι αν σημειωθούν περιστατικά παραβατικότητας.

Κάτοικοι εγκαταλείπουν προσωρινά το Παρίσι

Ο φόβος για νέα επεισόδια οδηγεί ορισμένους Παριζιάνους στην απόφαση να περάσουν το Σαββατοκύριακο μακριά από την πόλη.

Ανάμεσά τους βρίσκεται η 82χρονη Λοράνς, κάτοικος του κέντρου, η οποία δηλώνει βαθιά επηρεασμένη από τις εικόνες βίας.

Αντί να παραμείνει στο σπίτι της ενόψει των νέων διαδηλώσεων, αποφάσισε να αναζητήσει λίγη ηρεμία εκτός πρωτεύουσας.

«Το να κοιμηθείς έξω από το Παρίσι και να κάνεις μια βόλτα στο δάσος μου ακούγεται καλό», αναφέρει.

Η γαλλική πρωτεύουσα βρίσκεται πλέον σε αναμονή των κινητοποιήσεων της 24ης Οκτωβρίου, με τους καταστηματάρχες να προσπαθούν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους και τους κατοίκους να ελπίζουν ότι δεν θα επαναληφθούν οι καταστροφές του προηγούμενου Σαββατοκύριακου.